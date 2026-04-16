331 trẻ em nhiễm HIV một cách bí ẩn, nguồn lây được phát hiện gây chấn động

Theo BBC, ít nhất 331 trẻ em ở thị trấn Taunza đã có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, có liên quan đến việc điều trị tại một bệnh viện.

Vụ việc này gây ra mối lo ngại nghiêm trọng, vì hầu hết phụ huynh của các em nhỏ đều không bị nhiễm bệnh, làm dấy lên những câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn y tế và dẫn đến một cuộc điều tra chuyên sâu về các quy trình của bệnh viện.

Báo cáo nêu rõ rằng những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2024 khi các bác sĩ địa phương nhận thấy sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm HIV ở trẻ em. Một cuộc điều tra hồi cứu được tiến hành từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025 đã cho thấy số lượng ca nhiễm cao bất thường.

Đội ngũ phóng viên của BBC đã bí mật quay phim bên trong bệnh viện trong hơn 32 giờ và phát hiện ra những hành vi tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nghiêm trọng.

Kết quả điều tra cho thấy nhiều vi phạm về vệ sinh, chẳng hạn như tái sử dụng kim tiêm cho nhiều bệnh nhân, dùng chung lọ thuốc dẫn đến nhiễm bẩn, và tiêm thuốc không đúng cách và không đeo găng tay.

Các chuyên gia vi sinh chỉ ra rằng hành vi như vậy tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan HIV và các bệnh truyền nhiễm qua đường máu khác, đặc biệt là khi dùng chung nhiều lọ thuốc.

Một trường hợp đau lòng là cậu bé 8 tuổi đã qua đời không lâu sau khi được chẩn đoán nhiễm HIV. Mẹ cậu bé kể lại rằng con trai bà đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn do căn bệnh này gây ra trong những giây phút cuối đời.

Không lâu sau đó, em gái của cậu bé cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Gia đình tin rằng cả hai đứa trẻ đều bị nhiễm bệnh do tiêm chủng không an toàn trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Trong khi đó, nhiều trẻ em khác sống sót lại phải đối mặt với cả bệnh mãn tính và sự kỳ thị xã hội, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của các em.

Bất chấp bằng chứng dồi dào từ cuộc điều tra, ban quản lý bệnh viện vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đoạn video được công bố có thể đã được dàn dựng hoặc xảy ra trước khi ban quản lý hiện tại nhậm chức.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ rằng mặc dù các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đã được áp dụng từ năm 2025, các ca nhiễm vẫn tiếp tục xảy ra, với các trường hợp mới được báo cáo và ít nhất 9 trường hợp tử vong ở trẻ em.

Sự việc này không chỉ là một thảm kịch đối với các gia đình bị ảnh hưởng, mà còn phản ánh những vấn đề mang tính cấu trúc trong hệ thống y tế công cộng, bao gồm tình trạng thiếu thiết bị, nhân lực và sự giám sát hiệu quả.

Do đó, vụ việc này đã trở thành một bài học quan trọng mà thế giới cần đặc biệt chú ý, nhất là về các tiêu chuẩn an toàn y tế, vốn liên quan trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân.