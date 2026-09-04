32 ngư dân trở về từ biển dữ ở Đà Nẵng: 3 người tiếp tục điều trị

Sau nhiều ngày lênh đênh trong điều kiện khắc nghiệt trên biển, 32 ngư dân tàu cá gặp nạn đã được cứu vớt, đưa về đất liền an toàn. Trong số này, 3 ngư dân bị tổn thương da, mô mềm và các vấn đề sức khỏe khác, phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Sáng 4/9, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều trị cho 3 ngư dân trong vụ tàu cá gặp nạn trên biển, được đưa vào bệnh viện trong tối 3/9.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển, đang được theo dõi, điều trị.

Các ngư dân gồm ông Huỳnh Ngọc Châu (60 tuổi, trú thôn Đông Xuân, xã Núi Thành), Nguyễn Văn Hội (54 tuổi, trú thôn Đông Xuân, xã Núi Thành) và Đinh Tấn Pháp (45 tuổi, trú thôn An Hải, xã Núi Thành).

Đây là những ngư dân nằm trong số 32 người được lực lượng chức năng cùng các tàu hoạt động trong khu vực tổ chức cứu vớt và đưa về đất liền sau vụ tai nạn trên biển.

Ngay khi tiếp nhận, các ngư dân được đưa vào Khoa Cấp cứu để kiểm tra toàn trạng, đánh giá tổn thương, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, đồng thời được xử trí ban đầu trước khi chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám, ông Huỳnh Ngọc Châu bị phù, sưng đau hai chân, kèm tổn thương da vùng hai chi dưới. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2 nên được các bác sĩ đặc biệt lưu ý trong quá trình theo dõi, điều trị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hội có nhiều vết trầy xước, sưng nề vùng cẳng chân và bàn chân hai bên. Người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào vùng cẳng chân, bàn chân, đang được điều trị kháng sinh, chăm sóc các vùng da tổn thương và theo dõi nguy cơ nhiễm trùng.

Ông Đinh Tấn Pháp có nhiều vết xây xát da tại nhiều vị trí, kèm tình trạng viêm phổi chưa xác định tác nhân. Người bệnh hiện được điều trị và theo dõi sát tại Khoa Ngoại chấn thương.

Các ngư dân được thăm khám, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Theo BSCKII Trình Anh Hoàng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, sau thời gian gặp nạn trên biển, các ngư dân có nhiều tổn thương da và mô mềm, chủ yếu ở hai chi dưới.

Do đó, ngoài việc chăm sóc và điều trị các tổn thương, đội ngũ y tế đặc biệt chú trọng kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, theo dõi toàn trạng và các bệnh lý đi kèm để kịp thời có hướng xử trí phù hợp.

Hiện cả 3 ngư dân tiếp tục được Khoa Ngoại chấn thương theo dõi, điều trị theo phác đồ. Các bác sĩ thường xuyên đánh giá diễn biến tổn thương, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi toàn trạng, nhằm giúp người bệnh sớm ổn định sức khỏe.

Sống sót trở về, tuy nhiên ngư dân mang những tổn thương da, những mảng da bong tróc sau nhiều ngày phơi nắng mưa giữa biển.

Trước đó, tàu cá QNa 90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, xuất bến từ cảng An Hòa ngày 29/7 với 49 thuyền viên.

Ngày 26/8, tàu mất liên lạc. Các lực lượng chức năng và huy động nhiều tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm.

Đến 13h25 ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện, cứu được 32 thuyền viên. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe các ngư dân đều rất yếu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.

Các ngư dân được tàu KN 472 tiếp nhận, đưa về đảo Trường Sa Lớn chăm sóc trước khi bàn giao cho tàu Trường Sa 18 đưa vào đất liền.

Sáng 3/9, tàu Trường Sa 18 cập cảng Quốc tế Cam Ranh. Đến tối cùng ngày 32 ngư dân được đưa về Núi Thành, TP Đà Nẵng.