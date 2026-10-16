3 vị trí không nên đặt cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ được nhiều gia đình yêu thích vì có dáng lá thẳng đứng, dễ chăm sóc và thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng trong nhà.

Tuy nhiên, đặt cây ở nơi không phù hợp có thể khiến lá bị cháy, rễ bị úng hoặc cây sinh trưởng kém. Theo hướng dẫn chăm sóc cây trồng trong nhà của các chuyên gia làm vườn, có 3 vị trí gia đình nên cân nhắc trước khi đặt chậu lưỡi hổ.

Nơi có ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài

Cây lưỡi hổ có thể sống ở nơi ánh sáng yếu. Nếu đặt sát cửa sổ hướng nắng gắt hoặc ngoài ban công không có mái che, lá cây có thể bị cháy, xuất hiện những vùng bạc màu hoặc nâu khô.

Theo Đại học Penn State (Mỹ), cây lưỡi hổ phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp và có thể chịu được môi trường ít sáng. Ánh nắng trực tiếp có thể làm cháy lá. Vì vậy, vị trí gần cửa sổ sáng nhưng có rèm che hoặc nơi nhận ánh sáng tán xạ thường phù hợp hơn.

Cây lưỡi hổ được nhiều gia đình yêu thích vì có dáng lá thẳng đứng, dễ chăm sóc và thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng trong nhà.

Góc phòng quá tối, gần như không có ánh sáng tự nhiên

Nhờ khả năng chịu bóng, cây lưỡi hổ thường được đặt ở góc phòng khách, hành lang hoặc những khu vực ít ánh sáng. Tuy nhiên, chịu được ánh sáng yếu không đồng nghĩa với việc cây có thể phát triển lâu dài trong bóng tối hoàn toàn.

Theo Đại học Connecticut (Mỹ), cây lưỡi hổ vẫn cần ánh sáng để quang hợp. Nếu đặt cây ở góc quá tối trong thời gian dài, cây có thể dần suy yếu dù ban đầu vẫn duy trì được hình dáng. Vị trí có ánh sáng tự nhiên gián tiếp hoặc được bổ sung đèn trồng cây phù hợp sẽ tốt hơn.

Nếu muốn trang trí hành lang hoặc góc phòng ít sáng, gia đình nên chọn nơi vẫn nhận được một phần ánh sáng ban ngày và theo dõi tình trạng của cây. Lá nhợt màu, cây chậm phát triển hoặc dáng lá yếu đi có thể là dấu hiệu cần xem xét lại điều kiện chăm sóc.

Nơi thường xuyên đọng nước hoặc có độ ẩm cao kéo dài

Cây lưỡi hổ có khả năng chịu hạn tốt, nhưng rễ cây dễ bị tổn thương nếu đất trồng luôn ướt. Vì vậy, không nên đặt chậu ở nơi thường xuyên đọng nước, khu vực dễ bị hắt mưa hoặc vị trí khiến nước thoát ra từ đáy chậu không được xử lý.

Hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS) khuyến nghị trồng lưỡi hổ trong giá thể thoát nước tốt và tránh tưới quá nhiều, bởi tình trạng đất ẩm kéo dài có thể khiến rễ bị thối. Cây cũng không thích môi trường quá ẩm như phòng tắm - nơi thường xuyên có hơi nước và thiếu thông thoáng.

Để hạn chế nguy cơ thối rễ, hãy chọn chậu có lỗ thoát nước, sử dụng đất trồng tơi xốp và chỉ tưới khi đất đã khô phù hợp với điều kiện thực tế. Sau khi tưới, nên đổ bỏ nước đọng trong đĩa hứng bên dưới chậu, tránh để rễ ngâm trong nước quá lâu.

Cây lưỡi hổ tương đối dễ chăm sóc nếu được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp, thông thoáng và đất thoát nước tốt. Dẫu vậy, các gia đình có chó hoặc mèo nên đặt cây ngoài tầm với của vật nuôi, bởi Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật Mỹ (ASPCA) xếp cây lưỡi hổ vào nhóm có độc tính đối với chó và mèo nếu ăn phải.