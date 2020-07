3 "thủ phạm" rụng tóc: người bị phải nhớ nguyên nhân còn điều trị

Vì sao tóc rụng

Bác sĩ Huynh Wynn Tran cho biết tùy vào từng nguyên nhân cụ thể để bác sĩ có thể đưa ra phác đồ điều trị. Vì vậy, người bệnh cần nhớ rõ thời gian rụng, cách rụng, các triệu chứng khác, di truyền, stress, hay các yếu tố khác để bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Thứ nhất, rụng tóc do hormone, bác sĩ Wynn cho rằng đây là dạng rụng tóc mà hầu hết phụ nữ sẽ gặp trong đời, nhất là sau khi mãn kinh. Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng dễ bị mắc dạng rụng tóc này. Thường rụng tóc xảy ra nhiều nhất ở lúc sắp mãn kinh, cùng với khô da và các dấu hiệu khác như đổ mồ hôi ban đêm, nóng lạnh, thay đổi tính tình, do thay đổi về estrogen.

Thứ hai, bệnh rụng tóc cũng có thể do di truyền. Nếu mẹ bị rụng tóc thì nhiều khả năng con gái sau này cũng có thể bị. Các bệnh lý tăng hormon androgen như ung thư tuyến thượng thận, buồng trứng, tuyến yên, hay các lý do khác cũng có thể gây rụng tóc ở nữ.

Thứ ba, rụng tóc do hormone nam Androgen ở nam giới làm ảnh hưởng đến chu kỳ mọc tóc, làm ngắn lại giai đoạn mọc Anagen.

Hormone androgen là hormone quan trọng ở cả hai giới trong việc duy trì tình dục và kiểm soát lông tóc. Khi hormone mất cân bằng (với estrogen và các hormone khác), sẽ khiến nang tóc nhỏ đi, teo lại, dần dần thay thế các sợi tóc mạnh khoẻ thành các lông măng.

Nguyên nhân rụng tóc do hormon

Ngoài ra, bác sĩ dựa vào cách tóc rụng có thể chỉ ra lý do rụng. Tuỳ vào bệnh nhân và loại rụng tóc nên có các kiểu rụng tóc khác nhau. Ở mỗi kiểu, cách rụng tóc có thể gợi ý nguyên nhân.

Rụng tóc toàn đầu, làm tóc mỏng toàn đầu thường xảy ra nhất ở phụ nữ chỉ ra lý do rụng thường do nhiều hệ cơ quan trong cơ thể (như dinh dưỡng, tuổi tác, hormone) trong khi rụng chỉ một vạt, vùng nhỏ trên đầu có thể do nhiễm trùng viêm nấm, viêm mãn tính (mụn mọc ngược), hay tâm thần (tự nhổ tóc). Rụng góc vòng ngoài rìa cũng có thể do viêm nhiễm nấm hoặc viêm da.

Cách rụng đột ngột (trong vài ngày hoặc vài tuần) gợi ý nguyên nhân thường cấp tính như nhiễm trùng, tâm thần trong khi rụng từ từ (vài tháng đến vài năm) gợi ý nguyên nhân có tính hệ thống như tuổi tác, stress, hay dinh dưỡng.

Vùng da rụng tóc đổi màu, ngứa, sưng có thể là do nhiễm trùng hay viêm nhiễm trong khi vùng rụng tóc hoàn toàn lành lặn, trơn láng, thường chỉ ra lý do hormone. Rụng tóc toàn thân thường xảy ra sau khi hoá trị hay bệnh tự miễn.

Khó điều trị

Theo bác sĩ Wynn rụng tóc và hói đầu ở phụ nữ rất khó trị và cần sự kiên nhẫn cần ít nhất 6 tháng để có kết quả. Đơn giản vì chu kỳ mọc tóc cũng đã mất vài tháng để có thể thấy tóc mọc hiệu quả.

Đồng thời, khi điều trị rụng tóc thì việc tìm ra nguyên nhân thực sự là cách tốt nhất để chữa rụng tóc. Trị kem kháng nấm hoặc thuốc trụ sinh nếu rụng tóc do viêm nhiêm. Trị liệu tâm lý nếu rụng tóc là do tâm thần (tự nhổ tóc). Ngoài ra, cần làm xét nghiệm để xem bệnh nhân có bị thiếu các chất sắt, kẽm, thiếu hay dư hormone tuyến giáp, thiếu máu, và các bệnh lý tự miễn khác.

Những bệnh nhân bị rụng tóc do hormon Androgen, bác sĩ Huynh Wynn cho biết bệnh nhân có thể dùng các biện pháp sau đây:

Thuốc xịt Minoxidil (Rogaine), thuốc này trước kia dùng để chữa cao huyết áp. Thường liều dùng là 2% hoặc 5% đều có tác dụng. Lưu ý là thuốc này chỉ cải thiện được độ mọc tóc, chứ sẽ khó làm tóc mọc mới hoàn toàn như xưa. Bệnh nhân cần dùng ít nhất 6 đến 12 tháng để có kết quả. Nếu ngưng thuốc, bệnh nhân có thể thấy tóc rụng nhanh hơn.

Khi dùng thuốc này, da đầu và tóc phải khô, xịt kem (foaming) lên vùng tóc rụng, dùng các ngón tay xoa đều để thuốc ngấm và chân tóc.

Nhớ rửa tay sạch và rửa sạch thuốc nếu dính vào vùng da khác trên cơ thể. Để thuốc trên tóc ít nhất vài tiếng trước khi đi gội đầu. Tác dụng phụ của thuốc gồm ngứa da đầu (do có Alcohol), tóc mọc không đều, có chỗ nhiều chỗ ít.

Thuốc kháng Androgen như Spironolactone (Aldactone), đặc biệt có hiệu quả nếu phụ nữ mắc hội chứng đa nang (PCOS) vì hội chứng này tạo ra nhiều hormone nam. BS thường kê toa Spironolactone với thuốc ngừa thai (phụ nữ đang uống Aldactone không nên có thai vì có thể có hậu quả đáng tiếc). Tác dụng phụ của thuốc gồm giảm ham muốn, buồn chán, và mệt mỏi.

Thuốc bổ sung sắt và kẽm. Thiếu sắt có thể là lý do rụng tóc. BS sẽ kiểm tra nồng độ sắt và bổ sung sắt và kẽm. Tuy nhiên, nếu nồng độ sắt là bình thường thì quý vị không nên uống vì có thể dẫn đến đau bao tử.

Cấy tóc có thể là một biện pháp khác, nhưng cách này là phẫu thuật xâm lấn có nhiều kết quả khác nhau.