3 thứ này trên cơ thể càng sạch thì tuổi thọ càng cao!

Ai cũng mong muốn sống khỏe, sống thọ. Tuy nhiên, muốn kéo dài tuổi thọ thì chế độ ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe đều cần được quan tâm đúng cách.

Hệ thống các cơ quan trong cơ thể hoạt động như một nhà máy khép kín. Theo thời gian, quá trình trao đổi chất cùng lối sống hiện đại sẽ để lại những cặn bã nguy hại. Trong đó, có 3 bộ phận tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến tuổi thọ của con người là mạch máu, phổi và ruột. Đặc biệt sau khi bước qua tuổi 45, khi tốc độ lão hóa tự nhiên bắt đầu tăng tốc, việc giữ cho 3 "bộ máy" này luôn sạch sẽ, không nhiễm độc tố chính là tấm vé bảo hiểm quyền lực nhất cho sức khỏe của bạn:

Mạch máu

Có một câu nói rằng "con người và động mạch có cùng tuổi thọ". Nếu mạch máu không sạch sẽ sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể con người, kéo theo sự suy giảm của các hệ thống và cơ quan trong cơ thể. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, sự tích tụ ''rác'' trong mạch máu dễ hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn mạch máu, gây ra các bệnh tim mạch, mạch máu não, thậm chí có thể gây đột tử.

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Bạn có thể áp dụng các phương pháp làm sạch mạch máu sau đây:

1. Ăn nhiều hơn 5 loại rau

Mỗi ngày ăn ít nhất 5 loại rau, có thể giúp bảo vệ mạch máu. Ăn rau củ quả tươi rất có lợi cho sức khỏe mạch máu. Mỗi loại rau có màu sắc khác nhau sẽ chứa các chất dinh dưỡng khác nhau. Ăn càng nhiều loại rau, cơ thể hấp thụ được toàn diện các chất dinh dưỡng.

Rau chứa nhiều vitamin C, anthocyanin, chất xơ... các chất mà cơ thể con người không thể tổng hợp được, có lợi cho việc chống oxy hóa, đào thải độc tố và duy trì tính đàn hồi của mạch máu.

2. Uống trà và nước đun sôi

Nước đun sôi và trà tươi là những chất làm loãng máu tốt nhất. Uống trà thường xuyên có thể bổ sung chất lỏng trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm mỡ và giải độc, ngăn ngừa đông máu. Hoặc uống nước đun với lá sen có thể cải thiện độ nhớt của máu.

3. Bài tập trẻ hóa, làm sạch mạch máu

Bác sĩ Iketani Toshiro (Nhật Bản) đã dành hơn 30 năm nỗ lực nghiên cứu và sáng chế ra bài tập thể dục làm sạch mạch máu mà bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể thực hiện. Cách tập rất đơn giản, bạn chỉ cần đứng yên 1 chỗ, thả lỏng vai, vai vận động một cách tự nhiên, bụng hóp lại, chạy trong vòng 1 phút rồi dừng lại. Mỗi ngày thực hiện 3 lần, duy trì đều đặn thì mạch máu sẽ trẻ hóa được khoảng 9 năm so với tuổi.

Phổi

Phổi là bộ lọc tự nhiên bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và ô nhiễm không khí. Hệ hô hấp có thể bị ảnh hưởng vì các chất có hại trong không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày. Trong môi trường ô nhiễm không khí, khói bếp, khói thuốc, khói xe cộ... sẽ gây hại cho phổi, làm phổi bị bẩn, ảnh hưởng đến chức năng phổi, có thể sinh ra nhiều bệnh khác nhau và gây hại cho sức khỏe.

Ho khan, đau ngực, khó thở... có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh phổi nghiêm trọng như hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, tắc mạch phổi và nhiều bệnh khác. Vì vậy, phổi càng "sạch", sức khỏe tổng thể càng tốt, giúp tăng cường tuổi thọ.

Hãy làm sạch và bảo vệ phổi bằng cách làm 3 việc sau:

1. Ăn nhiều thực phẩm màu trắng:

Sau đây là các thực phẩm màu trắng tốt cho phổi:

- Khoai mỡ: Tăng cường sinh lực cho khí, lá lách, phổi và thận... thông tai và mắt, tăng cường khí và dưỡng âm.

- Hạt dẻ: Có thể thông phổi và giải đờm, giúp phổi giải độc, có lợi cho sức khỏe của phổi.

- Nấm tuyết: Dưỡng khí và huyết, dưỡng phổi và dạ dày, bồi bổ cơ thể.

- Lê: Có thể làm ẩm phổi và sản xuất dịch cơ thể, giảm ho và giải đờm.

- Củ sen: Thanh nhiệt trừ hỏa, làm ẩm phổi, giảm ho.

2. Uống trà

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Phổi vốn thích giữ ẩm và ghét khô, uống nhiều trà có thể làm ẩm phổi và thúc đẩy chất lỏng trong cơ thể, thúc đẩy quá trình giải độc phổi, rất có lợi. Đặc biệt, nếu muốn phổi sạch và kéo dài tuổi thọ, hãy lựa chọn trà xanh, trà bưởi mật ong hay trà La Hán quả để đạt hiệu quả tốt nhất.

3. Massage huyệt Phế Du

Huyệt phế du là một huyệt đạo gần phổi nên được nhiều người biết đến là ''huyệt phổi''. Huyệt vị này nằm ở vị trí dưới gai đốt sống thứ 3, thuộc cả hai bên, cách hai bên trái phải khoảng 2 ngón tay.

Ấn nhẹ vào huyệt Phế Du có thể làm giãn khí trong lồng ngực, tống đờm ra khỏi cơ thể, giúp phổi khỏe mạnh.

Ruột

Ruột là cơ quan tiêu hóa đưa thức ăn từ dạ dày đến hậu môn. Bao gồm có ruột già, ruột non, ruột thừa và ruột thẳng (tức trực tràng). Y học cổ truyền có câu: ''Muốn sống lâu thì trước hết phải sạch ruột''. Ruột sạch sẽ hay không ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu hóa, hấp thụ, trao đổi chất nên cũng quyết định rất lớn tới tuổi thọ.

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Tuy nhiên, những thói quen ăn uống thời hiện đại như ăn quá no, ăn nhiều đồ chiên rán, đồ chế biến sẵn... dễ dẫn đến tích tụ chất độc trong ruột. Ngoài ra, theo tuổi tác, chức năng tiêu hóa suy giảm, lợi khuẩn trong đường ruột giảm cũng sẽ dẫn đến đường ruột không sạch sẽ. Các chuyên gia chỉ ra rằng 90% bệnh tật của con người đều liên quan đến đường ruột không sạch sẽ.

Muốn ruột sạch và tránh xa bệnh tật, hãy thường xuyên làm những việc sau:

1. Ăn rau bina:

Sử dụng rau bina trong thức ăn, ruột được làm sạch hoàn toàn. Rau bina là loại rau xanh rất có lợi, giúp loại bỏ vấn đề dạ dày và cải thiện hệ tiêu hóa. Chất flavonoid trong rau bina hoạt động như một chất chống oxy hóa làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Bằng cách tiêu thụ nó trong món salad, hệ thống tiêu hóa sẽ khỏe hơn và thức ăn dễ tiêu hóa hơn.

2. Uống đủ nước lọc:

Nước là một trong những yếu tố quan trọng để giữ cho ruột sạch và được bôi trơn. Uống nhiều nước có thể làm giảm sự hình thành và thải khí có hại trong ruột, có lợi cho sức khỏe đường ruột. Nước sôi ấm ở 35 độ C - 40 độ C là lựa chọn tốt nhất. Thường xuyên uống nước có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

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3. Đấm vùng thắt lưng:

Hai bên thắt lưng là nơi kinh mạch đi qua, thường xuyên vỗ nhẹ có thể nâng cao khả năng giải độc, cải thiện chứng táo bón. Đấm nhẹ vào hai bên thắt lưng, 300 lần mỗi ngày sẽ thấy có sự cải thiện rõ rệt.

Ngoài bài tập dành riêng cho thắt lưng, bạn cũng nên vận động toàn thân đều đặn. Bởi vì hoạt động thể chất không chỉ tốt cho mạch máu, phổi mà còn giúp kích thích hệ tiêu hóa.Từ đó giúp nâng cao tuổi thọ và ngăn ngừa rất nhiều bệnh tật.

Tuy nhiên hãy tập trung vào sự thường xuyên, đều đặn, lâu dài thay vì độ khó hay độ nặng của bài tập. Các môn thể thao như Yoga, Pilates, thiền, thể dục nhịp điệu, đi bộ nhanh, đạp xe… rất tốt cho việc kéo dài tuổi thọ.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, NetEase Health,EDH