3 thói quen xấu khi thức dậy vào buổi sáng thực sự gây hại cho gan nhưng nhiều người luôn phạm phải

Ai cũng biết rằng gan là một trong những bộ phận quan trọng trong cơ thể, nắm giữ vai trò lọc máu. Để có một cơ thể khỏe mạnh, tất yếu chúng ta cần nuôi dưỡng sức khỏe của gan, tránh xa những thói quen xấu gây hại cho gan, mà điển hình nhất là uống rượu bia.

Bên cạnh việc uống rượu bia, có 3 thói quen xấu mà nhiều người vẫn hay làm khi thức dậy vào buổi sáng tưởng chừng như vô hại nhưng lại có hại rất lớn đối với sức khỏe của gan, về lâu dài, nó sẽ gây ra nhiều tổn thương cho cơ quan này hơn cả việc uống rượu bia.

1. Nhịn tiểu, giữ nước tiểu

Nhiều người nhịn tiểu ngay khi thức dậy vào buổi sáng, không bài tiết nước tiểu kịp thời để thải các chất độc hại trong cơ thể ra ngoài một cách thuận lợi, gan cũng sẽ bị tổn thương. Vì muốn gan hoạt động tốt thì cơ thể phải bài tiết chất độc một cách thuận lợi, nếu các chất độc hại do cơ thể sản sinh ra không thể được đào thải ra ngoài thì áp lực bài tiết chất độc của gan sẽ tăng lên.

Nhiều người nhịn tiểu lâu, trong quá trình nhịn tiểu không chỉ tăng áp lực lên bàng quang, thận dễ bị tổn thương, chức năng gan cũng có thể giảm sút. Vì vậy, việc đi tiểu đúng giờ là rất quan trọng, khi vừa thức dậy buổi sáng đã có cảm giác buồn tiểu thì bạn nhất định phải đi tiểu càng sớm càng tốt để cơ thể khỏe mạnh.

2. Hút thuốc

Hút thuốc lá ngay khi thức dậy vào buổi sáng cũng có thể khiến gan bị "đánh phủ đầu". Do trong quá trình hút thuốc độ nhớt của máu tăng lên, khi máu đặc thì không thể lưu thông tuần hoàn tốt, có thể ảnh hưởng đến quá trình cung cấp máu bình thường của cơ thể.

Do gan luôn cần có đủ máu và chất dinh dưỡng để duy trì trạng thái khỏe mạnh nên việc làm này sẽ khiến gan hoạt động kém hiệu quả, bị suy giảm do thiếu máu cục bộ. Do đó, nếu muốn duy trì chức năng gan bình thường, hãy tránh xa thuốc lá, không nên hút thuốc, đặc biệt là ngay khi thức dậy vào buổi sáng.

3. Bỏ bữa sáng

Một số người thường xuyên bỏ bữa sáng, vì nghĩ rằng bỏ bữa sáng có thể hạn chế lượng calo nạp vào và đạt được hiệu quả kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, họ không biết rằng bỏ bữa sáng sẽ gây ra sự thiếu năng lượng, cơ thể cần protein nhưng lại không thể tổng hợp và thu nhận được, dễ làm giảm chức năng gan, tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Vì vậy, khi duy trì một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta nên chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, ngày 3 bữa đều đặn bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, chỉ khi ăn đúng chế độ bồi bổ sức khỏe thì gan mới duy trì được chức năng tốt, nếu không gan sẽ xuất hiện tình trạng nhiễm mỡ, xơ cứng.

Nguồn tham khảo: QQ, Kknews, Healthline. Ảnh: Pinterest\