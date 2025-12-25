3 thói quen sau bữa ăn đáng lẽ phải BỊ CẤM với người tiểu đường, vậy mà nhiều người vẫn làm

Dưới đây là những thói quen sau bữa ăn nên BỊ CẤM với người tiểu đường.

1. Vừa ăn xong đã nằm ngay

Khi nằm ngay sau bữa ăn, hệ tiêu hóa giống như bị bấm nút “quay chậm”. Tư thế nằm khiến hoạt động của dạ dày và ruột chậm lại rõ rệt, tốc độ tiêu hóa gần như giảm một nửa. Thức ăn lưu lại lâu hơn trong đường tiêu hóa, glucose giống như dòng xe ùn ứ ở nút giao cao tốc, liên tục được hấp thu vào máu.

Không chỉ vậy, khi cơ thể ở trạng thái bất động, khả năng hấp thu glucose của tế bào cơ giảm hơn 30%. Lượng đường không được sử dụng hết buộc phải “lang thang” trong máu, khiến đường huyết sau ăn tăng nhanh như tàu lượn.

Giải pháp được các chuyên gia khuyến nghị là duy trì tư thế đứng hoặc ngồi thẳng ít nhất 30 phút sau bữa ăn. Dọn dẹp bát đĩa, đứng trò chuyện hay đi lại nhẹ nhàng đều là lựa chọn phù hợp. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ cần đứng sau ăn cũng có thể giúp giảm đỉnh đường huyết từ 12 đến 15%.

2. Đi tắm ngay sau khi ăn

Nước ấm khi tắm khiến các mạch máu toàn thân giãn nở, giống như những quả bóng bị bơm quá căng. Khi đó, lượng máu lẽ ra cần tập trung cho dạ dày và ruột lại bị phân tán về da, khiến hệ tiêu hóa rơi vào tình trạng “thiếu năng lượng”.

Khi tiêu hóa bị gián đoạn, glucose chưa được xử lý kịp thời sẽ nhanh chóng đi thẳng vào hệ tuần hoàn. Lúc này, insulin giống như nhân viên đến muộn, không thể theo kịp tốc độ tăng của đường huyết, dẫn đến rối loạn kiểm soát đường máu sau ăn.

Đáng chú ý, nhiệt độ nước càng cao thì nguy cơ càng lớn, đặc biệt là tắm bồn vì có thể làm tăng nhiệt độ trung tâm của cơ thể, gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí tai nạn trong phòng tắm. Các chuyên gia khuyến cáo nên chờ ít nhất 1 giờ sau ăn mới tắm, và nếu cần thì ưu tiên tắm nhanh bằng vòi sen.

3. Ăn trái cây ngay sau bữa chính

Tinh bột trong bữa ăn chính còn chưa tiêu hóa xong thì lượng fructose trong trái cây đã “đổ bộ” thêm. Sự chồng chất đường này khiến tuyến tụy phải hoạt động liên tục, giống như con quay bị đánh không ngừng nghỉ.

Chưa dừng lại ở đó, khi trái cây gặp lượng thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn trong dạ dày, một phần fructose có thể lên men, sinh ra khí. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng mà còn dễ gây đầy bụng, trào ngược, ợ chua.

Thời điểm “vàng” để ăn trái cây là giữa hai bữa ăn hoặc sau bữa chính khoảng 2 giờ. Những loại trái cây giàu chất xơ như táo được ưu tiên hơn vì pectin tự nhiên trong táo có thể tạo lớp màng bảo vệ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Thay đổi những “sát thủ đường huyết ẩn mình” này chẳng khác nào lắp cho cơ thể một bộ ổn áp vô hình. Ngay từ hôm nay, hãy biến nửa giờ sau bữa ăn thành “thời gian vàng” cho việc kiểm soát đường huyết: đi bộ nhẹ, giãn cơ, hoặc đơn giản là đứng ngắm cảnh bên cửa sổ. Nếu duy trì đều đặn trong 21 ngày, bạn có thể sẽ thấy những con số trên máy đo đường huyết bắt đầu “mỉm cười” với mình.

Nguồn và ảnh: Sohu