3 thói quen ăn uống "lành mạnh" dễ gây ung thư

Nhiều trào lưu ăn uống hiện nay được gọi là "lành mạnh". Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các bác sĩ lâm sàng, một số thói quen tưởng như bảo vệ sức khỏe lại có thể làm suy yếu miễn dịch, rối loạn chuyển hóa và tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư.

Chỉ ăn chay tuyệt đối

Một số người theo chế độ ăn chay tuyệt đối, không đụng đến trứng, sữa và các sản phẩm từ động vật, với niềm tin rằng “ăn chay càng sạch càng ít độc”. Tuy vậy, các nghiên cứu y học cho thấy việc loại bỏ hoàn toàn nguồn protein động vật có thể khiến cơ thể thiếu đạm, thiếu sắt, thiếu vitamin B12, những yếu tố liên quan trực tiếp đến miễn dịch và tạo máu.

Khi cơ thể thiếu những dưỡng chất này, hệ miễn dịch suy giảm, hồng cầu giảm, người dễ mệt mỏi. Đó cũng là điều kiện khiến các tác nhân gây bệnh hoặc tế bào bất thường dễ dàng phát triển.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, nhưng vẫn cần duy trì lượng hợp lý trứng, sữa và cá trong tuần để đảm bảo cân bằng.

Ảnh minh họa: Pinterest

Chỉ uống nước ép trái cây thay vì ăn trái cây

Không ít người chọn uống nước ép mỗi ngày với mục tiêu “thải độc, đẹp da, phòng ung thư”. Tuy nhiên, trái cây khi ép lấy nước sẽ mất đi phần lớn chất xơ, đồng thời lượng đường tự nhiên (fructose) được hấp thu nhanh vào máu.

Một cốc nước ép có thể tương đương lượng đường của 3 đến 4 loại trái cây cộng lại. Đường huyết tăng nhanh, insulin tăng cao, lâu dài gây thừa cân, tăng mỡ nội tạng, rối loạn chuyển hóa, đây đều là các yếu tố liên quan nguy cơ ung thư đại trực tràng, gan hoặc vú.

Việc ăn trái cây nguyên miếng sẽ giúp cơ thể hấp thu vừa phải và cân bằng hơn.

Nhịn đói dài ngày để “thải độc”

Trào lưu nhịn ăn hoàn toàn 1-3 ngày hay “detox nước lọc 7 ngày” được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi cơ thể thiếu năng lượng kéo dài, gan phải sử dụng hết glycogen, sau đó chuyển sang phân giải cơ bắp để duy trì hoạt động. Điều này có thể làm giảm albumin, giảm chức năng miễn dịch và gây rối loạn nội tiết.

Y văn chỉ công nhận mô hình “nhịn ăn gián đoạn” trong khung giờ có kiểm soát, ví dụ mô hình 16 giờ nhịn và ăn trong 8 giờ. Tuy nhiên, ngay cả phương pháp này cũng cần áp dụng đúng, phù hợp tình trạng mỗi người và nên có tư vấn chuyên môn nếu đang mắc bệnh nền.

Các chuyên gia nhấn mạnh dinh dưỡng chống ung thư phải dựa trên sự đa dạng, cân bằng nhóm chất và thói quen ăn uống bền vững, thay vì các biện pháp cực đoan hoặc theo trào lưu.

Nguồn và ảnh: QQ