3 thời điểm dễ bị đột quỵ trong thời tiết lạnh

Những đợt rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Lão khoa Trung ương, Trung ương Quân đội 108, Nhi Trung ương, Thanh Nhàn, ghi nhận số lượng bệnh nhân nhập viện những ngày này tăng rõ rệt, trong đó chủ yếu là nhóm người bị bệnh tim mạch, hô hấp và đột quỵ.

Theo BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai có 3 thời điểm rất nguy hiểm trong ngày dễ dẫn tới đột quỵ:

Sáng sớm

Sáng sớm ngay sau khi thức dậy là thời điểm nhạy cảm với nguy cơ đột quỵ trong mùa lạnh.

Sau đêm ngủ, cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, huyết áp và nhịp tim ở mức thấp. Tỉnh giấc, cơ thể cần thời gian để chuyển sang trạng thái hoạt động. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết rét đậm, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa phòng ngủ ấm và môi trường bên ngoài khiến mạch máu co thắt đột ngột, làm huyết áp tăng nhanh.

“ Nhiều người có thói quen bật dậy ngay khi vừa thức giấc, đi lại hoặc ra ngoài trời lạnh mà không có thời gian thích nghi. Điều này có thể gây choáng, tụt huyết áp tư thế hoặc làm huyết áp tăng vọt, dẫn đến tai biến mạch máu não ”, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng cảnh báo.

Đi tắm

Thời điểm thứ hai được các bác sĩ đặc biệt lưu ý là khi tắm rửa, nhất là tắm muộn vào ban đêm. Việc tắm nước quá lạnh, tắm khi cơ thể đang nhiễm lạnh hoặc tắm trong phòng tắm không kín gió có thể gây co mạch đột ngột, làm rối loạn huyết áp và tuần hoàn não.

3 thời điểm 'tử thần' trong thời tiết lạnh gây đột quỵ

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trên thực tế ghi nhận nhiều ca đột quỵ xảy ra ngay trong phòng tắm. Khi cơ thể đang lạnh mà tiếp xúc với nước lạnh, phản xạ co mạch xảy ra mạnh hơn, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi và người bệnh nền tim mạch.

Đi vệ sinh ban đêm

Thời điểm thứ ba thường bị bỏ qua nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn là khi đi vệ sinh vào ban đêm. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, có thói quen rời chăn ấm trong tình trạng buồn ngủ, mặc đồ mỏng và bước vào không gian lạnh mà không kịp giữ ấm cơ thể.

Theo bác sĩ Dũng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này có thể khiến mạch máu co mạnh, làm huyết áp tăng nhanh. Ở những người có tiền sử tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc từng bị tai biến, đây có thể là yếu tố khởi phát đột quỵ ngay trong đêm.

Thực tế lâm sàng cho thấy, không ít trường hợp được phát hiện đột quỵ vào sáng hôm sau, nhưng nguyên nhân bắt đầu từ một biến cố xảy ra trong lúc đi vệ sinh ban đêm.

BS Dũng nhấn mạnh, chỉ cần chủ quan trong những thời điểm nhạy cảm này, nguy cơ tai biến có thể xảy ra rất nhanh và để lại hậu quả nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần thức dậy từ từ, không bật dậy đột ngột; mặc đủ ấm khi ra khỏi giường, nhất là ban đêm; tránh tắm muộn, tắm nước quá lạnh; theo dõi và kiểm soát tốt huyết áp

“Mùa lạnh không chỉ là chuyện giữ ấm đơn thuần. Việc nhận diện đúng những thời điểm nguy hiểm và thay đổi thói quen sinh hoạt có thể giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả ”, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.