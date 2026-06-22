3 thiết bị nên rút điện trước khi đi ngủ nhưng 90% người Việt không làm

Nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen này mỗi tối mà không biết có thể gây lãng phí điện và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Nhiều người có thói quen tắt thiết bị rồi để nguyên phích cắm trên ổ điện suốt đêm vì cho rằng như vậy là đủ an toàn. Thực tế, một số thiết bị vẫn tiêu thụ điện ở chế độ chờ hoặc tiềm ẩn rủi ro khi cắm điện liên tục trong thời gian dài. Chỉ mất vài giây trước khi đi ngủ, việc rút điện đúng cách có thể giúp tiết kiệm điện năng và hạn chế những sự cố không mong muốn.

1. Cục sạc điện thoại, máy tính

Đây có lẽ là thiết bị bị "bỏ quên" nhiều nhất trong các gia đình. Không ít người sau khi sạc đầy điện thoại vẫn để nguyên củ sạc trên ổ điện suốt đêm, thậm chí suốt nhiều ngày liền. Dù mức tiêu thụ điện của một củ sạc không lớn, nhưng khi cắm điện liên tục, linh kiện bên trong vẫn hoạt động ở trạng thái chờ và phát sinh hao phí điện năng nhất định. Ngoài ra, nhiệt độ cao, độ ẩm hoặc sự xuống cấp của thiết bị theo thời gian cũng có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên rút sạc khỏi ổ điện sau khi sử dụng thay vì cắm thường trực 24/24 giờ.

2. Ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc là thiết bị có công suất rất lớn, thường dao động từ 1.500W đến hơn 2.000W. Sau khi đun nước, nhiều người chỉ nhấc ấm ra khỏi đế rồi để nguyên phích cắm trên ổ điện vì nghĩ rằng thiết bị đã tự ngắt. Tuy nhiên, việc cắm điện liên tục không thực sự cần thiết. Trong trường hợp ổ điện bị chập chờn, đế tiếp điện bị ẩm hoặc thiết bị gặp lỗi kỹ thuật, nguy cơ mất an toàn vẫn có thể xảy ra. Rút điện sau khi sử dụng không chỉ giúp yên tâm hơn mà còn là thói quen được nhiều chuyên gia điện gia dụng khuyến khích.

3. Nồi cơm điện

Nhiều gia đình có thói quen để nồi cơm điện ở chế độ giữ ấm suốt đêm sau bữa tối, thậm chí đến tận sáng hôm sau. Chế độ này không tiêu thụ quá nhiều điện nhưng vẫn sử dụng điện liên tục trong nhiều giờ liền. Nếu cơm đã ăn xong hoặc không có nhu cầu sử dụng tiếp, việc rút điện sẽ giúp tránh lãng phí điện năng không cần thiết. Ngoài ra, để cơm trong nồi quá lâu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Có nên rút tất cả thiết bị trước khi ngủ?

Câu trả lời là không. Nhiều người cho rằng càng rút nhiều thiết bị thì càng tiết kiệm điện, nhưng thực tế không phải thiết bị nào cũng phù hợp để ngắt nguồn thường xuyên. Những thiết bị được thiết kế để hoạt động liên tục như tủ lạnh, tủ đông hay một số hệ thống giám sát an ninh cần được duy trì nguồn điện ổn định để đảm bảo chức năng vận hành bình thường.

Bên cạnh đó, một số thiết bị điện tử hiện đại cũng không nhất thiết phải rút điện hằng ngày. Việc liên tục cắm rồi rút trong thời gian dài đôi khi còn khiến ổ cắm, phích cắm nhanh xuống cấp hơn. Điều quan trọng là người dùng cần phân biệt giữa các thiết bị phải hoạt động liên tục và các thiết bị chỉ sử dụng trong thời gian ngắn.

Với những thiết bị như cục sạc điện thoại, bàn ủi, ấm siêu tốc, bếp điện mini, nồi cơm điện hoặc các thiết bị gia dụng công suất lớn không còn sử dụng sau khi đi ngủ, việc rút điện được xem là thói quen tốt. Điều này không chỉ giúp hạn chế điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ mà còn giảm nguy cơ phát sinh sự cố do chập điện, quá nhiệt hoặc hư hỏng linh kiện khi nguồn điện trong nhà không ổn định.

Chỉ mất vài giây mỗi tối, nhưng việc kiểm tra và rút điện những thiết bị không cần thiết có thể giúp gia đình sử dụng điện an toàn hơn, đồng thời hình thành thói quen tiết kiệm điện hiệu quả về lâu dài.