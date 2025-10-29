3 phần thịt lợn chứa đầy độc tố và vi khuẩn, rẻ mấy cũng chớ dại mua!

Ông Trương, 68 tuổi ở Trung Quốc, vốn nổi tiếng tiết kiệm trong khu dân cư. Tối nào ông cũng ghé chợ tìm mua đồ giảm giá, mà món ông mê nhất chính là thịt lợn. “Thịt lợn kho tàu, thịt lợn hầm hay thịt nguội, mùi thơm của nó khiến người ta không cưỡng nổi”, ông thường nói vậy. Hôm đó, thấy sạp hàng bày bán thịt đầu lợn rẻ bất ngờ, ông lập tức mua cả ký đem về, hí hửng chế biến món thịt kho. Mùi thơm ngào ngạt lan khắp nhà, ông ăn một bữa thật no nê.

Thế nhưng, vài hôm sau, ông Trương bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn, bụng cồn cào. Đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết ông bị rối loạn tiêu hóa do ăn phải thực phẩm không sạch. Lúc này ông mới nhớ, miếng thịt đầu lợn hôm đó hình như có mùi lạ, nhưng tiếc tiền nên vẫn mua. Hối hận thì đã muộn.

Người cao tuổi nên ăn thịt lợn hay thịt bò?

Với người già, việc chọn thịt không chỉ là chuyện khẩu vị mà còn liên quan đến sức khỏe. Thịt lợn là món ăn phổ biến, chứa khoảng 13g protein mỗi 100g, giàu axit amin thiết yếu giúp cơ thể dễ hấp thu. Tuy nhiên, thịt lợn cũng có nhiều mỡ, nếu ăn nhiều, có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Trong khi đó, thịt bò lại chứa tới hơn 20g protein mỗi 100g, ít mỡ hơn và đặc biệt giàu sắt dạng “huyết sắc tố”, loại sắt cơ thể hấp thu dễ dàng nhất, giúp phòng thiếu máu. Ngoài ra, vitamin B12 trong thịt bò còn rất cần thiết cho hệ thần kinh.

Với người lớn tuổi có hệ tiêu hóa yếu, nên chọn phần mềm, dễ nhai nuốt như thịt thăn lợn hoặc nạm bò, nấu kỹ cho mềm. Tóm lại, nếu không mắc bệnh nền, thịt bò là lựa chọn lành mạnh hơn; còn thịt lợn vẫn có thể ăn, miễn là ăn điều độ và chọn phần sạch, nạc.

3 bộ phận trên con lợn chứa nhiều độc tố, đừng ham rẻ mà mua!

- Thịt cổ lợn: Phần cổ lợn là nơi tập trung nhiều hạch bạch huyết, “bộ lọc” của cơ thể con lợn. Đây chính là nơi giữ lại vi khuẩn và độc tố trong quá trình con vật chống lại bệnh tật. Nếu mua phải thịt cổ có hạch chưa loại bỏ, người ăn rất dễ đưa những chất độc này vào cơ thể. Vì vậy, khi chọn thịt, hãy quan sát kỹ, nếu thấy hạch nổi hoặc cục nhỏ lạ màu xám, nên tránh ngay.

- Hạch bạch huyết lợn: Những hạch này thường nằm ở vùng cổ, bụng, đùi. Bên trong chứa đầy tế bào miễn dịch từng “nuốt” vi khuẩn, mầm bệnh, thậm chí là dư lượng thuốc thú y. Nếu không làm sạch, ăn phải thịt chứa hạch có thể gây buồn nôn, tiêu chảy hoặc chóng mặt như trường hợp ông Trương. Khi sơ chế thịt sống, cần quan sát kỹ, loại bỏ hoàn toàn phần hạch trước khi nấu.

- Túi mật (mật lợn): Túi mật nằm gần gan, là nơi chứa dịch mật giúp tiêu hóa chất béo. Tuy nhiên, mật lợn lại chứa nhiều axit mật và cholesterol nếu lẫn vào món ăn, có thể gây ngộ độc, đau bụng, thậm chí tổn thương gan, mật người. Khi mua nội tạng lợn, tuyệt đối phải loại bỏ túi mật, không được chế biến chung.

Mẹo chọn thịt lợn tươi ngon, an toàn cho sức khỏe

Khi đi chợ, hãy nhớ ba bước “nhìn - sờ - ngửi”:

- Nhìn màu: Thịt tươi có màu hồng sáng, bóng nhẹ. Nếu thấy thâm, xám, hay có vết lốm đốm, tuyệt đối không mua.

- Sờ tay: Dùng ngón tay ấn vào miếng thịt, nếu đàn hồi nhanh, không dính tay là thịt mới mổ. Thịt ôi thường nhão, dính và mất độ đàn hồi.

- Ngửi mùi: Thịt tươi có mùi đặc trưng nhẹ, còn thịt hỏng có mùi tanh, khét hoặc hăng khó chịu.

Ngoài ra, chỉ nên mua thịt có tem kiểm dịch của cơ quan thú y. Đây là dấu hiệu đảm bảo thịt đã được kiểm tra an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng.

Nguồn và ảnh: Sohu