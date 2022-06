3 người đàn ông trong cùng gia đình mắc ung thư gan: Thủ phạm rất quen mặt với người Việt

3 người mắc ung thư cùng có một điểm chung

Theo bác sĩ Hà Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại bụng I (Bệnh viện K), trong quá trình tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân mắc ung thư gan, bác sĩ đã gặp trường hợp 3 người đàn ông trong cùng gia đình mắc ung thư gan. Trường hợp mắc ung thư gan trẻ nhất chỉ mới 34 tuổi.

Đó là câu chuyện về gia đình bệnh nhân N.V.N (60 tuổi). Trong một lần đi khám sức khoẻ, bác sĩ thông báo ông N nghi ngờ có khối u ở gan. Dù khá sốc nhưng ông N đã nhanh chóng tới Bệnh viện K để thăm khám lại.

"Kết quả, bệnh nhân mắc ung thư gan trên nền xơ gan, kết quả xét nghiệm có viêm gan virus B. Rất may mắn cho ông N đã được phát hiện sớm ở giai đoạn đầu. Sau phẫu thuật cắt bỏ khối u, duy trì điều trị, hiện bệnh nhân đã khoẻ mạnh", bác sĩ Nam thông tin.

Với kết quả xét nghiệm cho thấy ông N có viêm gan virus mãn tính, bác sĩ Nam đã lưu ý bệnh nhân nên khuyên người nhà đi tầm soát ung thư gan.

Hình ảnh gan lành (bên trái) và gan bị viêm dẫn tới xơ gan (bên phải), ảnh minh hoạ.

"Rất tiếc cho gia đình bệnh nhân N, 3 tháng sau khi bệnh nhân phát hiện ung thư thì ông N.V.H (em trai ông N) cũng được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và mất sau đó ít tháng", bác sĩ Nam nói.

Tuy nhiên, bị kịch về căn bệnh ung thư với đình ông N chưa dừng lại ở đó. 2 năm sau ngày ông H mất, con trai ông chỉ mới 34 tuổi cùng rất "sốc" khi được bác sĩ thông báo mắc căn bệnh ung thư gan.

"Tôi gặp con trai ông H tại phòng khám, anh ấy đi khám có vợ đi cùng. Khi tôi thông báo anh đã bị ung thư gan, khối u kích thức đã khá to khoảng 6cm – 8cm và có một vài nốt nhỏ khác trong gan, cả hai vợ chồng đã oà khóc. Người chồng nói với tôi rằng anh còn quá trẻ, mới có con đầu lòng được vài tháng", bác sĩ Nam chia sẻ.

Sau đó, bác sĩ Nam cũng động viên bệnh nhân nên thu xếp công việc nhập viện sớm. Việc điều trị ung thư gan càng sớm thì tiên lượng sẽ tốt hơn.

Lý giải về trường hợp gia đình ông N có 3 người cùng mắc bệnh ung thư gan, bác sĩ Nam cho rằng đây không phải là điều quá xa lạ. Cả 3 bệnh nhân này đều bị ung thư gan trên nền xơ gan do viêm gan virus mãn tính.

"Tuy nhiên, tôi thấy khá bất ngờ đối với trường hợp của bệnh nhân 34 tuổi, khá trẻ mà ung thư gan tới nhanh tới vậy", bác sĩ Nam cho hay.

Lý do ung thư gan có tỷ lệ mắc cao tại Việt Nam

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Y học Hạt nhân (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết căn bệnh ung thư gan tại Việt Nam có tỷ lệ mắc cao là do Việt Nam là nước nằm trong vùng dịch tễ có viêm gan B, viêm gan C cao. Bên cạnh đó, ở Việt Nam, nhiều nam giới lạm dụng rượu, dẫn tới xơ gan do rượu rất phổ biến.

Những phân tích trên của PGS Phương cũng phù hợp với thực trạng đa phần các ca ung thư gan khi tới viện đều có viêm gan virus hoặc xơ gan do lạm dụng rượu.

Siêu âm gan là cách tốt nhất phát hiện ung thư gan sớm, ảnh minh hoạ.

Theo đó, đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư gan thường là người có viêm gan virus B, viêm gan virus C, bệnh nhân xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, nhiễm độc afatocxin.

PGS Phương khuyến cáo đối với những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan cần phải tầm soát định kỳ bằng siêu âm ổ bụng, bộ 3 xét nghiệm chất chỉ điểm khối u trong máu.

Ung thư gan ở giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng. Do vậy, các bệnh nhân phát hiện ra ung thư gan ở giai đoạn sớm thường là tình cơ siêu âm hoặc xét nghiệm chất chỉ điểm khối u.

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư gan hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ:

- Tiêm phòng vắc xin viêm gan B;

- Chế độ ăn hợp lý, không uống quá nhiều rượu, hạn chế dùng các loại thực phẩm gây hại cho gan như hóa chất độc hại, nấm mốc…;

- Người có tình trạng gan nhiễm mỡ, xơ gan cần phải điều trị các bệnh lý ổn định để hạn chế biến đổi ác tính.

- Người có viêm gan B, viêm gan C thường xuyên khám bệnh theo lịch hẹn của bác sĩ để giảm nguy cơ tiến triển ung thư ác tính.

"Tất cả các trường hợp nam giới trên 40 có tình trạng xơ gan do bất cứ nguyên nhân gì cần phải tầm soát ung thư gan", bác sĩ Phương nhấn mạnh.

https://soha.vn/3-nguoi-dan-ong-trong-cung-gia-dinh-mac-ung-thu-gan-thu-pham-rat-quen-mat-voi-nguoi-viet-20220610161306648.htm