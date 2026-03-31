3 người 1 nhà cùng mắc ung thư dạ dày, tất cả chỉ vì món ăn này, nhiều người cũng ăn hàng ngày

Theo Health 2.0, trong bối cảnh giá cả tăng cao, nhiều người hiện đại đang cố gắng tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, bác sĩ Liao Chi-ting, chuyên gia ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), cảnh báo rằng sự tiết kiệm sai lầm có thể trở thành mối nguy hại cho sức khỏe. Ông cảnh báo rằng nhiều người thực chất đang "tích lũy" bệnh ung thư từng chút một bằng cách ăn những món ăn này hàng ngày .

Ông đã chia sẻ câu chuyện về một gia đình ba người đều được chẩn đoán mắc ung thư đường tiêu hóa. Điều tra thêm cho thấy gia đình này có thói quen lâu năm ăn thức ăn thừa để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, các loại rau lá xanh, đặc biệt là, có xu hướng sản sinh ra lượng nitrit cao hơn sau khi để qua đêm. Mặc dù tủ lạnh có thể kéo dài thời hạn sử dụng, nhưng chúng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi khuẩn và các thay đổi hóa học. Việc thường xuyên ăn thức ăn thừa làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa.

Ngoài ra, bác sĩ Liao Chi-ting cũng cảnh báo 4 thói quen nhiều người vẫn duy trì lâu năm có thể âm thầm "nuôi tế bào ung thư".

- Nhiều người lớn tuổi, khi thấy trái cây hơi thối, thường cho rằng chỉ cần cắt bỏ phần hỏng là đủ. Hoặc, nếu các loại thực phẩm khô như nấm mộc nhĩ, nấm hương hay táo đỏ bị mốc, họ thường rửa sạch, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời rồi tiếp tục ăn. Tuy nhiên, cách làm này vô cùng nguy hiểm vì một khi thực phẩm bị mốc, sợi nấm vô hình có thể đã xâm chiếm toàn bộ miếng thực phẩm. Các chất bị mốc dễ sản sinh ra aflatoxin, một chất được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1, và việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan.

- Việc ăn thực phẩm chế biến sẵn trong thời gian dài để tiết kiệm tiền cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Bác sĩ cho biết ông từng điều trị cho một kỹ sư khoảng 30 tuổi, người bận rộn với công việc và thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, mì ăn liền hoặc xúc xích cho cả ba bữa một ngày để tiết kiệm tiền và thời gian. Kết quả là, người này được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối ở độ tuổi còn trẻ.

Bác sĩ Liao Chi-ting cho biết những thực phẩm này, vốn chứa nhiều đường và muối, cùng nhiều chất phụ gia, có thể làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Ông nhấn mạnh rằng phương pháp tối giản thực sự để phòng ngừa ung thư là ăn nhiều trái cây và rau quả tươi, và ăn ít thực phẩm chế biến sẵn mà hình thức ban đầu không còn nhìn thấy được.

- Nhiều gia đình thường cố gắng tiết kiệm tiền bằng cách không đổ bỏ dầu chiên. Một ông Vương, khoảng 50 tuổi ở Trung Quốc, thích ăn đồ chiên rán, nhưng để tiết kiệm tiền, ông luôn tái sử dụng dầu nhiều lần trước khi thay dầu mới. Thật không may, cuối cùng ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Việc đun nóng dầu ở nhiệt độ cao nhiều lần sẽ tạo ra các axit béo chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa, làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể. Việc tiết kiệm một chút tiền bằng cách sử dụng dầu ăn trong khi để cơ thể tiếp xúc với môi trường gây ung thư trong thời gian dài là hoàn toàn không đáng.

- Nhiều người tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn để tiết kiệm điện. Bác sĩ chỉ ra rằng khói bếp chứa rất nhiều chất độc hại. Cách đúng là bật máy hút mùi trước khi nấu và để máy hoạt động từ 3 đến 5 phút sau khi nấu để đảm bảo khói độc hại được thải ra hoàn toàn. Nếu không, lượng điện tiết kiệm được sẽ không đáng kể so với tác hại đối với sức khỏe đường hô hấp của bạn. Đừng bao giờ đánh đổi sức khỏe phổi của bạn để tiết kiệm tiền điện.

Ngoài ra, nhiều người cảm thấy các cuộc kiểm tra sức khỏe tốn vài nghìn đô la là quá đắt đỏ, hoặc họ có tâm lý "nếu không đi khám thì sẽ ổn thôi". Trên thực tế, đã có trường hợp phụ nữ ở độ tuổi 40 tiết kiệm tiền phí kiểm tra sức khỏe, chỉ đi khám khi phát hiện khối u ở ngực, và được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn giữa vào thời điểm đó. Ngược lại, một người đàn ông 70 tuổi có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, dẫn đến việc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu và phẫu thuật thành công.

Thay vì lâm vào cảnh phá sản vì bệnh tật khi về già, tốt hơn hết là nên đầu tư vào sức khỏe khi còn trẻ và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cho việc phòng ngừa và quản lý bệnh tật - tiết kiệm tiền cần được thực hiện một cách thông minh.