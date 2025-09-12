"3 năm mới có bác sĩ nội trú chọn Giải phẫu": Trưởng Bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội hé lộ sự thật

Ngày 9/9, tại Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra “Match Day” - sự kiện các tân bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành đào tạo. Đây là kỳ thi được xem là khắc nghiệt bậc nhất khi mỗi sinh viên chỉ có duy nhất một cơ hội tham gia ngay trong năm tốt nghiệp. Năm nay, kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 1.000 thí sinh, tuyển 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành.

Sau sự kiện này, có thông tin trên mạng xã hội cho rằng: "Giải phẫu lần đầu tiên sau ba năm mới có một bác sĩ nội trú đăng ký". PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết thông tin này có sự nhầm lẫn.

“Đúng là năm nay bác sĩ Nguyễn Đình Tiến Trung là người đầu tiên chọn Giải phẫu tại Match Day, nhưng không phải ba năm mới có một người lựa chọn. Năm 2024 đã có một bác sĩ chọn ngành, năm 2023 là 5 người. Tổng cộng hiện có 9 bác sĩ nội trú đang theo học. Việc nói ‘ba năm mới có một người lựa chọn', 'thầy trò cân cả nhà xác’ chỉ là cách nói vui trên mạng”, PGS Khoa chia sẻ.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung chọn chuyên ngành Giải phẫu (Ảnh: Video của Trường Đại học Y Hà Nội).

Theo PGS Khoa, nhiều người chưa hiểu rõ "Giải phẫu" khác với "Giải phẫu bệnh" hay "Pháp y".

“Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu, giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người, phục vụ ba mục tiêu: khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Ngành này không liên quan đến việc phải canh giữ hay làm việc thường trực tại nhà xác”, PGS Khoa nhấn mạnh.

Vị trưởng bộ môn cũng cho biết, những thông tin trên mạng khiến đồng nghiệp khắp nơi gọi điện chúc mừng ông vì “bỗng dưng nổi tiếng”. Ông xem đây là điều hài hước nhưng cũng cần làm rõ để tránh hiểu sai về ngành.

PGS Khoa chia sẻ, bất kể nội trú ở chuyên ngành nào cũng đều gian khổ như nhau. Để trở thành bác sĩ giỏi, các thế hệ sinh viên phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt trong bệnh viện, cần nỗ lực và kiên trì, bền bỉ.

“Điều quan trọng không nằm ở việc ngành nào được chọn nhiều hay ít, mà ở cách mỗi bác sĩ xây dựng giá trị cho chuyên ngành mình theo đuổi”, PGS Khoa nói.

PGS Khoa cũng nhớ lại thời điểm ông thi nội trú khóa 17 của Trường Đại học Y Hà Nội. Chỉ tiêu khi ấy vỏn vẹn 20 người, mỗi chuyên ngành chỉ lấy 1–2 người và các bác sĩ nội trú không được tự chọn ngành mà nhà trường sẽ phân công. Dù vậy, tất cả đều nỗ lực, yêu nghề và đến nay nhiều người đã trở thành các chuyên gia đầu ngành.

Theo PGS Khoa, "Match Day" không chỉ là nghi lễ chọn ngành mà còn là ngày hội giàu cảm xúc. Có người vui vì được chọn đúng ngành mơ ước, có người hơi buồn vì lỡ mất cơ hội, nhưng tất cả đều là kỷ niệm rất đẹp.

Năm nay, với hơn 400 bác sĩ nội trú được tuyển, điều này cho thấy nhu cầu xã hội về nhân lực y tế ngày càng lớn. Dù Giải phẫu không phải ngành “hot” nhưng ông luôn tự hào và gắn bó với sự lựa chọn của mình.

Điều PGS Khoa tâm đắc nhất là tinh thần gắn kết giữa thầy và trò. Trong ngày hội chọn ngành, thầy cô luôn có mặt ở hội trường, đón các tân bác sĩ nội trú bằng những bó hoa tươi thắm.

“Dù chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, chúng tôi vẫn chờ sẵn để thể hiện tình cảm, mong các em sẽ yêu ngành, học tốt và cống hiến hết mình cho y học, phục vụ nhân dân”, PGS Khoa bày tỏ.