3 năm đi xem mắt hơn 20 lần, thanh niên 27 tuổi nhập viện tâm thần

Theo truyền thông Trung Quốc, Tiểu Hoàng (27 tuổi, Trung Quốc) là con một trong gia đình, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự quản lý nghiêm khắc của cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp trường nghề, thay vì tìm công việc “ổn định” theo kỳ vọng, anh quyết định cùng bạn bè khởi nghiệp. Tuy nhiên, khi vừa tập trung gây dựng sự nghiệp, cha mẹ lại liên tục gây sức ép chuyện lập gia đình, nhiều lần xảy ra tranh cãi gay gắt.

Từ năm 2022, cha mẹ Tiểu Hoàng liên tục tự ý nhờ người quen sắp xếp các buổi xem mắt. Dù bận rộn và không muốn tham gia, anh vẫn phải miễn cưỡng có mặt. Nhưng hầu hết các cuộc gặp đều kết thúc thất bại vì “không hợp tính, thiếu cảm xúc”. Sự ép buộc lặp đi lặp lại hơn 20 lần chỉ trong 3 năm khiến tâm lý anh ngày càng căng thẳng.

Đến năm 2024, cơ thể Tiểu Hoàng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như tim đập nhanh, tức ngực, khó thở, đôi khi còn có cảm giác “sắp chết đến nơi”. Đi khám nhiều lần, điện tâm đồ và chụp CT đều không phát hiện bệnh lý thực thể. Thế nhưng cơn hoảng sợ lại xuất hiện liên tục, mỗi ngày 2-3 lần, kèm theo chóng mặt, tê tay, toát mồ hôi lạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và sinh hoạt. Anh thậm chí không dám lái xe đường dài, luôn lo lắng khi đi xe khách.

Mới đây, khi đến khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận Tiểu Hoàng mắc chứng rối loạn hoảng sợ - một dạng rối loạn lo âu cấp tính do áp lực tinh thần kéo dài. Hiện bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý, đồng thời được khuyến cáo cần có sự hỗ trợ, chia sẻ từ gia đình và liệu trình điều trị lâu dài mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Nguồn và ảnh: HK01