3 món đồ điện trong nhà cần rút phích cắm trước khi ngủ

Nhiều gia đình có thói quen tắt đèn, khóa cửa cẩn thận nhưng lại bỏ quên những thiết bị điện vẫn đang âm thầm ngốn điện và tiềm ẩn rủi ro an toàn ngay trong lúc ngủ.

Sau một ngày dài bận rộn, việc ngả lưng xuống giường dường như là lúc mọi thứ trong nhà được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự thật là nhiều thiết bị vẫn tiếp tục hoạt động ngầm dù bạn tưởng chừng chúng đã được tắt. Việc duy trì nguồn điện không chỉ gây lãng phí một lượng điện năng đáng kể mà còn kéo theo những nguy cơ chập cháy khó lường nếu để qua đêm trong thời gian dài. Dưới đây là những "thủ phạm" phổ biến nhất trong các gia đình mà bạn cần lưu tâm.

Củ sạc điện thoại và máy tính

Vật dụng nhỏ bé này gần như xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà và thường xuyên bị cắm quên trên ổ điện. Thực tế, ngay cả khi không kết nối với điện thoại hay laptop, củ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện năng chờ nhất định. Dù con số này trong một đêm không quá lớn, nhưng khi tích lũy qua nhiều tháng, hóa đơn tiền điện của gia đình chắc chắn sẽ bị đội lên.

Quan trọng hơn, việc cắm điện liên tục khiến các loại sạc đã xuống cấp hoặc kém chất lượng dễ bị nóng lên, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong môi trường kín khi cả nhà đang say giấc. Thói quen rút sạc ngay sau khi sử dụng không chỉ bảo vệ túi tiền mà còn giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể cho thiết bị của bạn.

Ấm đun nước siêu tốc

Đây là trợ thủ đắc lực trong gian bếp hiện đại với công suất hoạt động rất lớn nhằm đun sôi nước nhanh chóng. Việc cắm điện ấm siêu tốc liên tục qua đêm mang lại rủi ro cao, đặc biệt khi thiết bị gặp lỗi cảm biến nhiệt. Tình trạng này có thể khiến ấm không tự ngắt khi nước sôi hoặc cạn nước, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt, chảy nhựa và thậm chí bốc cháy.

Bên cạnh đó, thói quen lưu trữ nước trong ấm qua đêm cũng vô tình tạo ra môi trường ẩm nóng lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe nếu tiếp tục đun lại để sử dụng. Đổ hết nước thừa, giữ ấm khô ráo và rút phích cắm là nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nồi cơm điện

Là thiết bị hoạt động gần như mỗi ngày, nồi cơm điện thường bị lạm dụng với chế độ giữ ấm kéo dài nhiều giờ, đôi khi là để qua đêm. Cách làm này không những khiến hạt cơm bị khô cứng, thất thoát dinh dưỡng mà còn tiêu thụ nguồn điện năng hoàn toàn không cần thiết.

Đối với những chiếc nồi đã sử dụng lâu năm, mâm nhiệt và hệ thống dây điện thường có dấu hiệu xuống cấp. Việc duy trì dòng điện liên tục sẽ đẩy cao nguy cơ chập cháy mạch điện bên trong. Rất nhiều sự cố điện đáng tiếc trong gia đình xuất phát từ sự chủ quan với thiết bị quen thuộc này. Do đó, hãy tập thói quen rút nguồn và vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi mâm cơm gia đình kết thúc.

Xây dựng thói quen sử dụng điện thông minh và an toàn

Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chính những hành động đơn giản nhất lại là chìa khóa giúp bạn sống an toàn và thông minh hơn mỗi ngày.

Để tối ưu hóa chi phí sinh hoạt, bạn có thể áp dụng liền mạch các nguyên tắc tiết kiệm điện vào lối sống hàng ngày. Thay vì để thiết bị ở chế độ chờ, hãy tắt hẳn nguồn hoặc sử dụng các loại ổ cắm có công tắc tích hợp. Việc sử dụng các thiết bị đúng công suất và nhu cầu cũng rất quan trọng, chẳng hạn như duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức 26 đến 28 độ C để vừa bảo vệ sức khỏe vừa tránh máy hoạt động quá tải, hay sắp xếp thực phẩm hợp lý để tủ lạnh không bị nhồi nhét, giúp khí lạnh dễ dàng lưu thông.

Song song đó, bạn nên chú ý vệ sinh định kỳ các thiết bị như quạt, điều hòa để chúng luôn hoạt động trơn tru và ít hao tổn điện năng. Việc tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên vào ban ngày, thay thế bóng đèn truyền thống bằng đèn LED, và ưu tiên chọn mua các sản phẩm có dán nhãn tiết kiệm năng lượng là những giải pháp lâu dài vô cùng hiệu quả. Cuối cùng, hãy cố gắng phân bổ thời gian sử dụng các thiết bị có công suất lớn, tránh những khung giờ cao điểm, giúp gia đình giảm thiểu tối đa áp lực lên hóa đơn tiền điện vào cuối tháng.