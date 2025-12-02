3 món đồ cũ càng giữ lại càng “vượng nhà”: Ông bà xưa gọi là vật báu, bỏ đi là uổng

Không phải thứ gì sáng choang, mới tinh cũng tốt. Đôi khi chính những món mộc mạc, đã dùng nhiều năm lại giữ ký ức, giữ năng lượng dương, giữ cả tài lộc cho gia đình.

Dưới đây là 3 món đồ cũ tuyệt đối nên giữ, vì bỏ đi là… tiếc.

1. Chiếc thớt gỗ đã dùng lâu – “giữ lửa bếp”, giữ luôn vận nhà

Nhiều bà nội trợ nghĩ thớt cũ là ổ vi khuẩn cần bỏ ngay. Nhưng thớt gỗ dùng lâu năm – nhất là loại gỗ tốt như xà cừ, sao đen – thực ra là món đồ giữ khí dương mạnh nhất trong gian bếp.

- Nó hấp thụ “hơi bếp”, “hơi người”, “hơi nhà”…

- Nó lưu lại năng lượng của những bữa ăn ấm, những lần quây quần.

- Nó như “chứng nhân” của bếp nhà, của sự đủ đầy.

Phong thủy gọi bếp là kho lộc. Bếp ổn thì tài khí ổn. Một chiếc thớt cũ – miễn là còn chắc, không mục – lại mang ý nghĩa giữ lửa, giữ sự sung túc.

Lời khuyên: Đừng vứt thớt gỗ vừa sẫm màu nhưng còn tốt. Chỉ cần vệ sinh bằng muối – chanh hàng tuần là lại sạch và an toàn.

2. Chiếc ghế gỗ cũ của cha mẹ/ông bà – càng ở lâu càng tụ phúc

Những chiếc ghế gỗ đã ngồi nhiều năm, đặc biệt là ghế của cha mẹ để lại, nghe tưởng bình thường nhưng lại là món đồ giàu năng lượng dương nhất trong phòng khách.

Vì sao?

Nó chứa dấu vết của người thân, của tuổi thọ, của sự bình yên.

Ghế cũ được tin là “vật giữ chỗ” cho thế hệ trước, giúp gia đạo êm, tiền bạc ổn, người trong nhà đi xa hay về nhà đều cảm thấy bình tâm.

Năng lượng của đồ gỗ lâu năm rất vững, như một lõi trụ, giúp nền khí trong nhà không bị xáo trộn.

Những căn nhà hiện đại thay ghế liên tục đôi khi lại “lạnh”, còn một chiếc ghế cũ đặt đúng chỗ khiến không gian có hồn, có hơi ấm, có tài khí.

Lời khuyên: Nếu ghế cũ bị sờn, hãy đánh vecni nhẹ hoặc bọc nệm mới – giữ nguyên khung gỗ là đủ để giữ “vượng khí”.

3. Hũ gạo cũ – tượng trưng cho tài lộc, bỏ đi là mất may mắn

Người Việt luôn có niềm tin rằng: nhà có hũ gạo đầy là nhà có lộc. Và lạ thay, hũ gạo cũ lại là thứ “giữ lộc” tốt hơn hũ mới.

Lý do:

- Hũ gạo cũ mang năng lượng tích tụ của nhiều năm “đầy – vơi – lại đầy”. Nó đại diện cho sự no ấm bền bỉ, không đứt đoạn.

Người xưa tin: thay hũ gạo mới quá nhiều khiến khí lộc “không kịp liền mạch”, tài khí dễ thất thoát.

Hũ gạo cũ – nếu còn lành, sạch – lại như “két lộc mềm” trong nhà. Càng giữ càng sinh.

Lời khuyên: Chỉ thay hũ mới khi hũ cũ nứt, mẻ. Khi thay, nên để hũ cũ khô – sạch rồi chọn vị trí cất giữ, không vứt bỏ tùy tiện.

Vì sao đồ cũ giữ lộc?

Phong thủy đời sống giải thích rất đơn giản: Đồ cũ – nếu còn tốt – mang năng lượng đã quen thuộc với nhà. Mất nó là mất một phần khí lành.

Và thực tế cũng chứng minh: nhà nào giữ được vài món đồ cũ “có hồn”, “có hơi nhà” thì:

- Không gian ấm hơn

- Mối quan hệ hòa thuận hơn

- Người trong nhà dễ ổn định tài vận hơn

Không phải cứ bỏ hết đồ cũ, thay mới hàng loạt là tốt. Có những thứ cũ mà quý – cũ mà vượng – cũ mà giữ được sự an yên.

Kết lại

Trong thời đại tối giản, đôi khi chúng ta vô tình vứt đi những món đáng quý hơn cả đồ mới. Nếu trong nhà bạn đang có:

- Một chiếc thớt gỗ dùng nhiều năm

- Một chiếc ghế gỗ đã qua vài thế hệ

- Một chiếc hũ gạo cũ nhưng bền

Thì đừng vội bỏ. Giữ chúng lại cũng là giữ lửa bếp – giữ phúc khí – giữ luôn dòng tài vận của cả gia đình.