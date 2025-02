3 món ăn chống ung thư mà người Nhật rất thích, bảo sao tuổi thọ đứng top đầu thế giới, toàn món người Việt có nhiều

Nhật Bản từ lâu đã được thế giới ngưỡng mộ vì có tuổi thọ trung bình cao và tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn nhiều quốc gia khác.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuổi thọ trung bình của người Nhật vào khoảng 84,3 tuổi, xếp hàng đầu thế giới. Không chỉ nhờ nền y học tiên tiến và chế độ kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà chế độ ăn uống khoa học cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là ung thư.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ung thư là một căn bệnh có liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống. Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR), khoảng 30–50% các trường hợp ung thư có thể được ngăn chặn bằng cách thay đổi lối sống, bao gồm việc ăn uống lành mạnh hơn. Vậy, người Nhật thường ăn gì để bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ ung thư? Hãy cùng tìm hiểu ba món ăn giàu dưỡng chất mà họ yêu thích.

3 món ăn chống ung thư mà người Nhật rất thích

1. Tỏi: "Bài thuốc" chống ung thư tự nhiên

Tỏi là một trong những thực phẩm chống ung thư hàng đầu mà người Nhật tiêu thụ mỗi ngày. Theo nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), tỏi chứa hợp chất lưu huỳnh organosulfur, có khả năng kích hoạt các enzyme giải độc trong gan, giúp loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, tỏi còn có tác dụng ức chế sự hình thành nitrosamine - một hợp chất gây ung thư hình thành từ nitrite có trong thực phẩm chế biến sẵn.

Bên cạnh đó, nó còn chứa allicin - một hợp chất kháng viêm mạnh, giúp tiêu diệt các tế bào ung thư tiềm ẩn.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Nutrition cho thấy, những người tiêu thụ tỏi thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư dạ dày và ruột thấp hơn từ 30–50% so với nhóm ít ăn tỏi. Đây chính là lý do người Nhật thường thêm tỏi vào chế độ ăn hằng ngày của họ, từ nấu súp, xào rau cho đến làm nước chấm.

2. Trà xanh: Bí quyết kéo dài tuổi thọ của người Nhật

Ở Nhật Bản, trà xanh không chỉ là một thức uống phổ biến mà còn được coi như một phương thuốc bảo vệ sức khỏe. Theo một nghiên cứu công bố trên Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, những người uống từ 5 tách trà xanh trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn đáng kể so với những người uống ít hơn.

Trà xanh chứa một lượng lớn catechin và EGCG (Epigallocatechin gallate), hai hợp chất chống oxy hóa mạnh giúp:

- Ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư dạ dày.

- Ngăn chặn sự hình thành mạch máu nuôi dưỡng khối u, từ đó kìm hãm sự phát triển của ung thư.

- Thải độc và bảo vệ gan, nhờ khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể.

Không chỉ vậy, chất L-theanine trong trà xanh còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ - một yếu tố quan trọng giúp cơ thể duy trì khả năng miễn dịch tối ưu.

Vì thế, nhiều người Nhật có thói quen uống trà xanh mỗi ngày, thậm chí họ còn sáng tạo ra matcha - bột trà xanh nguyên chất giàu dinh dưỡng hơn gấp nhiều lần so với trà xanh thông thường.

3. Chuối có đốm đen: Siêu thực phẩm tăng cường miễn dịch

Người Nhật có một thói quen khá đặc biệt: họ thích ăn chuối khi đã xuất hiện các đốm đen trên vỏ, thay vì ăn chuối xanh hoặc chuối vàng trơn như nhiều quốc gia khác. Theo nghiên cứu của Đại học Tokyo, chuối khi chín tới giai đoạn có đốm đen sẽ chứa một lượng lớn TNF (Tumor Necrosis Factor) - một loại protein giúp kích hoạt hệ miễn dịch tấn công các tế bào ung thư.

Lợi ích của chuối có đốm đen:

- Tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư sớm.

- Chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

- Hỗ trợ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nguy cơ viêm nhiễm và ung thư đại tràng.

Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Thực phẩm Nhật Bản còn chỉ ra rằng, chuối có đốm đen giúp tăng số lượng bạch cầu, tăng cường khả năng miễn dịch mạnh hơn gấp 8 lần so với chuối chưa chín hẳn.

Chế độ ăn uống của người Nhật là một minh chứng rõ ràng cho thấy thực phẩm có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư và kéo dài tuổi thọ. Thay vì tìm kiếm những "siêu thực phẩm" đắt đỏ, họ chỉ đơn giản lựa chọn những món ăn gần gũi nhưng mang lại giá trị sức khỏe cao.

Bên trên đều là những món ăn rất phổ biến ở Việt Nam, dễ tìm, dễ ăn và lại vô cùng tốt cho sức khỏe.