Theo thông tin từ các đơn vị thuộc nhóm quân “Phương Bắc” của Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hoàn tất việc chuyển giao lực lượng dự bị động viên lục quân, gồm các binh sĩ thuộc tiểu đoàn chống tăng độc lập số 92 và 209, đến tăng viện cho lực lượng đang phòng thủ ở vùng Sumy.

Theo các quan chức quân sự Nga, cho đến thời gian gần đây, các đơn vị này vẫn được coi là lực lượng dự bị chiến lược của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Việc điều chuyển các đơn vị nằm trong lực lượng dự bị chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine có liên quan đến những tổn thất nặng nề của các lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 và 156, cũng như lữ đoàn không vận số 71 và lực lượng phòng thủ lãnh thổ hiện đang trấn thủ các địa bàn của tỉnh Sumy.

Giới chuyên gia cho biết, các đơn vị cấp phân đội của Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi phải tìm nơi trú ẩn trong các khu rừng thuộc vùng Sumy.

Đồng thời, những người lính Ukraine bị cưỡng bức huy động và được chuyển đến vùng Sumy hồi cuối năm ngoái đã bắt đầu gặp phải những vấn đề bất thường về sức khỏe.

Các binh sĩ mới được chuyển từ các trung tâm huấn luyện đến khu vực này của mặt trận Sumy đã không thể hoàn thành đầy đủ việc phối hợp chiến đấu trong khu rừng gần Hlukhiv, vì hơn 30 người đã phải nhập viện tại các cơ sở y tế gần đó do các vấn đề về tim mạch.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là tình hình ở vùng Sumy hiện đang xấu đi đối với lực lượng phòng thủ của Ukraine. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ các đơn vị Ukraine, các nhóm tấn công hỗn hợp của quân Nga được tập hợp từ nhiều lực lượng, vẫn tiếp tục tiến về thành phố thủ phủ khu vực.

Theo giới phân tích, việc Bộ chỉ huy Ukraine tăng cường những đơn vị mới đến mặt trận Sumy được cho là nhằm 2 mục đích: Thứ nhất là ngăn chặn cuộc tấn công mở rộng vùng đệm biên giới của Lực lượng Vũ trang Nga, sau đó dồn lực tái chiếm các vị trí đã mất vào hồi năm ngoái.