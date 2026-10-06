3 loại rau “vàng” đang vào mùa, cực tốt cho sức khỏe

Không chỉ dễ chế biến, 3 loại rau này còn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất. Mỗi loại có thể biến tấu thành những món ăn đơn giản, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Đậu bắp

Nhiều người không thích cảm giác nhớt của đậu bắp, nhưng đây lại chính là đặc điểm khiến loại rau này được chú ý. Tuy nhiên lớp nhớt này là pectin và mucin có thể bám vào niêm mạc dạ dày, tạo cảm giác khá nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa. Khi bị khó tiêu, ăn một vài quả đậu bắp có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

100 gram đậu bắp chứa lượng chất xơ cao hơn đáng kể so với cần tây. Ảnh: Pexels.

Đậu bắp cũng đặc biệt giàu chất xơ hòa tan. Theo nhiều nghiên cứu, 100 gram đậu bắp chứa lượng chất xơ cao hơn đáng kể so với cần tây. Nhờ đó, loại rau này tạo cảm giác no tương đối lâu trong khi lượng calo không cao, phù hợp để bổ sung vào những bữa ăn cần tăng rau và giảm cảm giác nặng bụng.

Cách chọn đậu bắp ngon cũng rất quan trọng. Không nên ham những quả quá to. Những quả dài khoảng 5-10 cm, tương đương một ngón tay giữa, thường có kết cấu mềm hơn. Quả ngon thường có lớp lông tơ mịn, màu xanh tươi và khi bóp có độ chắc vừa phải nhưng không quá cứng.

Củ sen

Củ sen là một trong những thực phẩm đáng bổ sung vào thực đơn khi thời tiết chuyển sang mùa thu. Loại củ này chứa tinh bột, chất xơ và vitamin C, đồng thời có hàm lượng protein và khoáng chất tương đối cao. Hàm lượng sắt trong củ sen cũng khá đáng chú ý.

Trong những ngày thời tiết hanh khô, củ sen thường được lựa chọn cho nhiều món ăn vì có vị thanh, dễ kết hợp với các nguyên liệu khác. Đặc biệt, khi bữa ăn có nhiều thịt cá, một món củ sen xào có thể giúp thực đơn cân bằng và nhẹ nhàng hơn.

Củ dài, mỏng, vỏ trắng có nhiều nước, giòn và thích hợp để xào. Ảnh: Pexels

Tuy nhiên, không phải củ sen nào cũng phù hợp để xào. Củ ngắn, dày, vỏ vàng nâu thường chứa nhiều tinh bột, thích hợp để nấu canh. Trong khi đó, củ dài, mỏng, vỏ trắng có nhiều nước, giòn và thích hợp để xào.

Có thể thái mỏng củ sen, chần sơ cùng cà rốt, đậu tuyết và nấm mộc nhĩ rồi xào nhanh trên lửa lớn. Thành phẩm giữ được độ giòn của củ sen, vị ngọt của đậu tuyết và độ dai của nấm, tạo thành món rau ít chất béo nhưng vẫn đủ hấp dẫn cho bữa cơm gia đình.

Rau bina

Rau bina là loại rau lá xanh quen thuộc nhưng có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Cứ 100 gram rau bina chứa khoảng 11,3 miligam lutein, cùng 270 microgam vitamin K và hàm lượng axit folic cao.

Khi chế biến rau bina, có một bước không nên bỏ qua là chần sơ qua nước sôi. Ảnh: Pexels

Lutein là dưỡng chất thường được quan tâm trong chế độ ăn của những người thường xuyên sử dụng máy tính, trong khi vitamin K và axit folic cũng là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, khi chế biến rau bina, có một bước không nên bỏ qua là chần sơ qua nước sôi. Loại rau này chứa nhiều axit oxalic, có thể khiến rau có vị đắng và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi. Chần nhanh giúp loại bỏ phần lớn axit oxalic trước khi nấu.

Nguồn: Sohu