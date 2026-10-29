3 loại rau đột quỵ "cực kỳ ghét": Cực quen trên mâm cơm người Việt

Giá rẻ và dễ dàng tìm thấy tại mọi chợ Việt, 3 loại rau quả dưới đây chính là trợ thủ đắc lực giúp làm sạch mạch máu và ngăn chặn nguy cơ đột quỵ. Tiếc là không phải ai cũng biết!

Nhiều người thường lầm tưởng muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch phải tìm đến các loại thực phẩm đắt đỏ hay bổ phẩm ngoại nhập. Thế nhưng, bí quyết củng cố độ bền thành mạch và phòng ngừa biến chứng mạch máu não nguy hiểm lại nằm ngay trên mâm cơm dân dã hàng ngày.

Sau khi nghỉ hưu, ông Wang (58 tuổi, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) bắt đầu nuông chiều bản thân bằng chế độ ăn uống tự do. Đến khi xuất hiện cảm giác mệt mỏi, ông đi kiểm tra thì bàng hoàng nhận kết quả chỉ số axit uric trong máu tăng vọt. Thay vì dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, ông Wang lại tin vào các bài thuốc lan truyền trên mạng xã hội. Nghe lời đồn mướp là thần dược quét sạch mạch máu, ông mua mướp về ăn liên tục ba bữa mỗi ngày suốt hai tháng liền.

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Đáng tiếc, trong lần tái khám sau đó, chỉ số axit uric không hề giảm mà ông Wang còn mắc thêm chứng mỡ máu cao. Nguyên nhân là do ông có suy nghĩ lệch lạc: ỷ lại việc ăn mướp chứa nhiều chất xơ nên tự cho phép bản thân tiêu thụ nhiều thịt đỏ hơn. Bác sĩ trực tiếp điều trị bức xúc chỉ ra rằng việc tự ý bỏ phác đồ y khoa khiến tình trạng tăng axit uric tiến triển nặng. Khi nồng độ axit uric duy trì ở mức cao kéo dài, các tinh thể sẽ tàn phá lớp nội mạc, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và biến nguy cơ đột quỵ thành hiện thực.

Bác sĩ cũng đính chính thêm, mướp tuy ít purin, giàu nước và calo thấp nên rất phù hợp cho người có axit uric cao, nhưng nó hoàn toàn không có khả năng tự phân hủy hay đào thải chất độc này. Quá trình chuyển hóa sinh học vốn phụ thuộc vào chức năng gan và thận. Việc lạm dụng một loại thực phẩm đơn lẻ không thể giải quyết căn nguyên bệnh lý.

Để giúp mạch máu luôn thông thoáng và giảm tải áp lực cho hệ bài tiết, bác sĩ đã gợi ý cho ông Wang 3 loại rau quả giàu hoạt chất sinh học hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ cực kỳ hiệu quả:

1. Cần tây

Cần tây là thực phẩm chứa hàm lượng purin cực thấp, ngăn chặn nguy cơ tích tụ thêm axit uric. Điểm sáng y khoa của loại rau này nằm ở nhóm hợp chất thực vật phthalides.

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Các nghiên cứu chỉ ra rằng phthalides có khả năng hỗ trợ thư giãn các cơ trơn quanh mạch máu, giúp lòng mạch mở rộng và thúc đẩy dòng máu lưu thông êm ái. Vì huyết áp cao là tác nhân hàng đầu gây vỡ hoặc tắc mạch máu, việc bổ sung cần tây tươi ép nước hoặc xào tái ít muối vào thực đơn sẽ giúp duy trì trị số huyết áp an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ đột quỵ.

2. Bí đao

Bí đao chứa hơn 90 phần trăm là nước cùng lượng chất xơ dồi dào, hầu như không chứa purin hay chất béo bão hòa. Loại quả này đóng vai trò như một chất lợi tiểu sinh học, kích hoạt chu trình bài tiết của thận để tăng cường đào thải axit uric dư thừa qua đường nước tiểu.

Việc chế biến bí đao theo dạng luộc hoặc nấu canh thanh mát giúp giữ nguyên lượng chất xơ hòa tan. Nhờ đó, cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn ngừa tình trạng dư thừa mỡ máu và chặn đứng mảng xơ vữa bám vào thành động mạch, bảo vệ não bộ khỏi các sự cố mạch máu cấp tính.

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3. Dưa chuột

Với hàm lượng nước vượt trội, dưa chuột giúp pha loãng nồng độ axit uric trong dung dịch máu, hạn chế sự kết tinh của tinh thể urat tại các khớp và lớp lót mạch máu.

Đặc biệt, dưa chuột sở hữu hợp chất axit malonic có khả năng hỗ trợ ức chế quá trình tổng hợp đường thành chất béo tích tụ trong cơ thể. Khi rửa sạch và ăn tươi nguyên vỏ, hoạt chất này sẽ hoạt động tối ưu nhất, giữ cho lòng mạch luôn sạch sẽ, duy trì độ đàn hồi tự nhiên và loại bỏ nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn.

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Lời khuyên từ chuyên gia tim mạch Các bác sĩ nhấn mạnh rằng biến chứng đột quỵ không xảy ra đột ngột chỉ sau một đêm mà là kết quả của một quá trình tổn thương mạch máu âm thầm qua nhiều năm. Bên cạnh việc luân phiên bổ sung 3 loại rau quả kể trên, việc thiết lập một lối sống khoa học, hạn chế chất béo xấu và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ mới là chiếc lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ mạng sống.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor