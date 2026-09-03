3 loại rau đặc biệt tốt cho phổi đang bắt đầu vào mùa: Giá rẻ, dễ nấu lại vô cùng ngon miệng và bổ dưỡng

3 loại rau này đều không đắt tiền, dễ dàng tìm thấy ở chợ và quan trọng nhất là dễ chế biến và rất ngon miệng.

Khi tháng 9 đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ. Bầu trời trong xanh và không khí trong lành thật sự sảng khoái, nhưng những chứng bệnh nhỏ như khô họng, ngứa họng, da căng và giấc ngủ không ngon cũng xuất hiện. Có câu nói xưa rằng, "Mùa thu khô hanh có hại cho phổi", vì vậy vào thời điểm này trong năm, điều cần thiết là bổ sung thêm những món ăn ngon và bổ dưỡng vào bữa ăn của bạn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 món ăn hàng ngày hoàn hảo cho bữa cơm những ngày tháng 9, đặc biệt tốt cho phổi của bạn. Chúng không đắt tiền, dễ dàng tìm thấy ở chợ và quan trọng nhất là dễ chế biến và ngon miệng.

1. Củ hoa huệ

Củ hoa huệ trông giống như những tép tỏi nhỏ, có màu trắng tinh khiết và trông rất sạch sẽ khi bạn bẻ chúng ra. Chúng có hương vị ngọt nhẹ và kết cấu vừa mềm vừa hơi giòn. Ăn chúng vào mùa thu đặc biệt có lợi cho việc dưỡng ẩm, làm dịu da khô và thư giãn tinh thần. Những người bị khô họng hoặc khó ngủ có thể cảm thấy dễ chịu và đủ nước hơn khi ăn một ít vài ngày một lần. Vào mùa tháng 9 bạn có thể dễ dàng mua được củ hoa huệ tươi ở các cửa hàng bán thực phẩm. Nếu không có củ hoa huệ tươi, bạn có thể mua loại nguyên liệu đã được phơi khô, ngâm chúng trước khi chế biến.

Món ăn gợi ý: Cần tây xào mộc nhĩ, tôm và củ hoa huệ

Món ăn này có màu sắc tuyệt đẹp, với các sắc đỏ, xanh lá cây, trắng và đen hòa quyện trong cùng một đĩa. Kết cấu cũng rất phong phú, mang đến sự đa dạng về độ giòn, mềm và dai. Quan trọng nhất, món ăn này nhẹ nhàng và thanh mát, hoàn toàn không béo ngậy.

Nguyên liệu: 2 củ hoa huệ tươi, 2 cây mộc nhĩ, 2 cọng cần tây Mỹ, 1/2 củ cà rốt, 350g tôm tươi, 3 tép tỏi, lượng muối vừa dùng, một chút dầu mè, dầu ăn, rượu nấu ăn, bột bắp.

Cách làm món cần tây xào mộc nhĩ, tôm và củ hoa huệ

Bước 1: Tách củ hoa huệ tươi thành từng cánh nhỏ và rửa sạch; ngâm mộc nhĩ khô trước rồi rửa sạch và xé nhỏ; rửa sạch rồi cắt cần tây thành từng khúc chéo và cà rốt thành lát mỏng. Ướp tôm với một ít rượu nấu ăn, muối và bột bắp trong khoảng 10 phút. Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho cần tây, cà rốt và mộc nhĩ vào chần trong 1 phút. Vớt ra và rửa lại với nước lạnh để màu sắc tươi hơn.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, xào tôm cho đến khi đổi màu, rồi vớt ra để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm các lát tỏi, sau đó cho rau đã chần và củ hoa huệ vào, xào trên lửa lớn trong 1 phút. Cho tôm trở lại chảo, thêm một thìa nhỏ muối và một chút đường để tăng hương vị, rưới vài giọt dầu mè, đảo đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Món này không cần nêm nếm nhiều; điểm mấu chốt nằm ở vị ngọt tự nhiên và độ giòn của các nguyên liệu. Món này đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm, nhất là đối với các gia đình có trẻ nhỏ.

2. Củ cải trắng

Củ cải trắng tháng 9 mọng nước, hơi cay và giòn tan. Chúng giống như "nhân sâm giá rẻ" ở các khu chợ vào mùa thu, giúp long đờm, giảm ho và kích thích tiết nước bọt, đặc biệt tốt cho phổi. Nhất là khi thời tiết trở lạnh, một nồi canh củ cải nóng hổi sẽ mang lại cảm giác dễ chịu tuyệt vời, làm ấm cơ thể từ cổ họng đến dạ dày.

Món ăn gợi ý: Canh củ cải trắng, tôm khô và trứng chiên

Món canh này trông có vẻ đơn giản, nhưng hương vị lại vô cùng thơm ngon. Bí quyết là chiên trứng trước, sau đó nấu cùng củ cải bào sợi. Điều này sẽ làm cho canh có màu trắng đục, khiến nó trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, một nắm nhỏ tôm khô (loại bé), 2 quả trứng gà, muối, bột tiêu trắng, hành lá thái nhỏ, dầu ăn, một chút kỷ tử (tùy thích).

Cách nấu món canh củ cải trắng, tôm khô và trứng chiên

Bước 1: Gọt vỏ củ cải trắng, rửa sạch và bào sợi mỏng. Rửa sạch một ít tôm khô rồi để riêng. Cho một ít dầu vào chảo, đập 2 quả trứng vào và chiên cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Dùng phới dẹt để cắt trứng thành nhiều miếng lớn ngay trong chảo. Lấy trứng ra, để dùng sau.

Bước 2: Cho củ cải bào sợi và tôm khô vào, đảo đều trong 1 phút cho đến khi củ cải bào sợi được phủ đều dầu và dậy mùi thơm. Đổ nước sôi vào. Lưu ý, nước phải nóng thì nước canh mới chuyển sang màu trắng. Đun sôi trên lửa lớn trong 3-5 phút. Khi nước canh chuyển sang màu trắng và củ cải bào sợi mềm, thêm muối và tiêu trắng cho vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, rồi tắt bếp. Cho thêm kỷ tử vào, đợi thêm 5 phút là có thể thưởng thức.

Món canh này chỉ có giá khoảng 20 nghìn đồng, nhưng hương vị lại ngon không kém gì nước hầm xương. Nếu bạn không muốn nấu ăn cầu kỳ, chỉ cần đun một nồi canh này và ăn kèm với bánh bao hoặc cơm là đã có một bữa ăn ngon miệng rồi.

3. Củ sen

Sen là báu vật từ đầu đến chân, và củ sen mùa thu là bổ dưỡng nhất. Vào tháng 9, củ sen, dù giòn hay mềm, đều ngon nhất. Chúng có vị thanh mát, dưỡng ẩm và còn giúp tăng cường chức năng tỳ vị. Ăn sống thì thanh nhiệt, nấu chín thì bổ dưỡng. Củ sen mùa này, dù làm ăn nguội/trộn, xào hay nấu canh, đều đáng để thưởng thức nhiều lần.

Món ăn gợi ý: Củ sen xào thịt

Món ăn này là một món điển hình, rất hợp khi ăn kèm với cơm. Củ sen thái lát giòn ngọt, thịt heo thái sợi mềm mịn, mộc nhĩ thì thanh mát. Một đĩa đầy đủ cả thịt và rau là đủ.

Nguyên liệu: 1 củ sen, 150g thịt heo nạc, 1 cây mộc nhĩ lớn, 1/2 củ cà rốt, 3 tép tòi, hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu hào.

Cách làm món củ sen xào thịt

Bước 1: Gọt vỏ củ sen, rửa sạch và thái lát mỏng. Ngay sau khi thái, ngâm củ sen vào nước có pha một ít giấm trắng để tránh bị thâm đen. Cắt cà rốt thành lát hình thoi, ngâm mộc nhĩ rồi xé nhỏ. Rửa sạch sau đó thấm khô nước rồi thái thịt nạc thành dải rồi cho vào bát. Sau đó ướp với nước tương, rượu nấu ăn và bột bắp một lúc.

Bước 2: Đun sôi một nồi nước. Khi nước sôi, chần sơ củ sen và cà rốt thái lát trong 1 phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước lạnh. Điều này sẽ giúp chúng giòn hơn khi xào. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt thái sợi vào xào đến khi đổi màu, sau đó lấy ra khỏi chảo. Cho thêm một ít dầu vào chảo, phi thơm tỏi thái lát và hành lá băm nhỏ, sau đó cho củ sen thái lát, cà rốt và mộc nhĩ vào xào trên lửa lớn. Thêm thịt heo đã xào, muối, một ít nước tương, dầu hào, đảo nhanh cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau, rồi tắt bếp.

Bí quyết của món ăn này là xào nhanh. Đừng xào quá chín củ sen, chúng sẽ ngon nhất khi vẫn còn giòn. Khi ướp thịt heo, đừng cho quá nhiều bột bắp, chỉ cần một lớp mỏng là đủ. Bằng cách này, thịt lợn sẽ mềm nhưng không bị cháy khi xào.

Ăn những loại rau vào tháng 9 chính là "ăn theo mùa". Củ hoa huệ, củ cải trắng và củ sen đều rất phổ biến ở chợ, nhưng chúng lại là những kho báu bổ dưỡng nhất của mùa này. Chúng rẻ tiền, dễ chế biến, và việc chuẩn bị chúng cho gia đình vài ngày một lần hiệu quả hơn bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào. Hãy tận dụng chúng đang vào mùa thu hoạch và bắt đầu nấu cho gia đình thưởng thức ngay từ bây giờ nhé!