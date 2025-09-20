3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi

Đông y có câu nói rằng: "Mùa thu nuôi dưỡng phổi", và đã đến lúc chúng ta cần chăm sóc tốt cho lá phổi mỏng manh của mình. Để nuôi dưỡng phổi, bạn cùng đừng lo lắng, bởi không cần phải dùng đến các loại thảo mộc đắt tiền, trong thế giới thực phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày, có rất nhiều loại rau củ theo mùa ngon lành, giá cả phải chăng, đều rất tốt cho việc nuôi dưỡng phổi. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với bạn 3 loại rau vừa ngon vừa rẻ mà lại hiệu quả và đúng mùa. Bên cạnh đó, với mỗi loại rau bạn hãy áp dụng các công thức để nấu món ngon cho gia đình mình thưởng thức và dưỡng phổi nhé!

1. Rau cải cúc – "Món ăn của Hoàng đế" thơm mát

Rau cải cúc là loại rau của mùa thu đông. Chúng có hương thơm độc đáo, tươi mát mà một số người yêu thích, trong khi cũng có nhiều người cảm thấy rất khó làm quen lúc đầu. Tuy nhiên, lợi ích của nó rất đáng kể! Thời xưa, rau cải cúc là một món cao lương mỹ vị của hoàng gia, thường chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc cung đình do đó có biệt danh là "Món ăn của Hoàng đế". Rau cải cúc rất giàu vitamin, carotene và axit amin, nó làm ẩm phổi, giảm đờm và dịu tâm trí. Ăn rau cải cúc vào mùa thu cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị ho khan và đau họng do thời tiết hanh khô - đặc trưng thời tiết mùa thu. Hôm nay chúng ta hãy cùng dùng rau cải cúc kết hợp với trứng thành món ăn ngon: Trứng bác rau cải cúc.

Nguyên liệu làm món trứng bác rau cải cúc

300g rau cải cúc, 3-4 quả trứng gà, 3-5 tép tỏi, lượng muối thích hợp, một chút bột tiêu trắng.

Cách làm món trứng bác rau cải cúc

Bước 1: Rau cải cúc nhặt bỏ gốc, lá úa sau đó rửa sạch và cắt thành các đoạn ngắn. Chuẩn bị một bát tô, sau đó cho rau cải cúc vào. Tiếp theo bạn đập trứng vào bát đựng rau, thêm muối và một chút bột tiêu trắng.

Bước 2: Dùng đũa đánh đều để trứng và rau cải cúc hòa quyện vào nhau. Sau đó bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, bạn đổ hỗn hợp trứng đã trộn rau cải cúc vào. Khi thấy lớp trứng ngoài cạnh chảo bắt đầu đông lại thì bạn dùng xẻng nấu ăn hoặc phới dẹt, đảo nhanh tay. Nấu cho đến khi trứng có màu vàng hơi sém nấu và chín đều. Sau đó, ban tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức!

Thành phẩm món trứng bác rau cải cúc

Món ăn này chế biến cực kỳ nhanh chóng! Chỉ mất khoảng 5phút là xong, đây là món ăn hoàn hảo khi bạn lười vào bếp mà vẫn muốn đủ dinh dưỡng. Hương thơm dịu nhẹ của rau cải cúc giúp trung hòa hoàn hảo mùi tanh của trứng, khiến trứng mềm và tươi mát. Nó cũng cực kỳ tốt cho việc làm ẩm phổi.

2. Rau diếp thơm: Rau "đuôi phượng hoàng" tươi ngon

Rau diếp thơm, với kết cấu mọng nước, giòn tan và hậu vị hơi đắng, được Y học cổ truyền coi là có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, thông phổi và làm ẩm cơ thể. Hàm lượng nước và vitamin cao trong rau diếp là những thành phần hoàn hảo giúp giảm bớt tình trạng khô miệng và nóng trong cơ thể vào mùa thu, làm mát phổi và bổ sung nước. Món ăn mà chúng ta có thể nấu với rau diếp thơm có hương vị cực ngon là: Canh rau diếp thơm nấu ngao và trứng.

Nguyên liệu làm món canh rau diếp thơm nấu ngao và trứng

300g ngao, 1 mớ rau diếp thơm, 1 nhánh gừng nhỏ, 1-2 quả trứng gà, một chút xíu muối, vài giọt dầu mè.

Cách làm món canh rau diếp thơm nấu ngao và trứng

Bước 1: Ngao bạn ngâm trong nước có pha 1 thìa canh giấm trắng để nhả sạch cát. Sau đó rửa sạch ngao và để ráo. Rau diếp bạn rửa sạch và cắt nhỏ. Gừng đập dập rồi băm nhỏ. Tiếp theo bạn cho ngào vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ cùng gừng băm nhỏ vào. Bật bếp và đun sôi cho đến khi ngao mở miệng.

Bước 2: Đập trứng vào bát, đánh tan. Tiếp theo bạn cho rau diếp vào nấu trong 2-3 phút. Khi rau chuyển sang màu xanh đậm thì từ từ đổ trứng vào. Lưu ý bạn đổ trứng theo hình tròn để tạo thành hoa trứng đẹp mắt. Cuối cùng thêm chút muối cho vừa khẩu vị và vài giọt dầu mè để nêm nếm. Lấy canh ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh rau diếp thơm nấu ngao và trứng

Không gì êm dịu hơn một bát canh ấm nóng trên bàn ăn mùa thu. Món canh này kết hợp vị tươi ngon của ngao, vị mềm của rau diếp và hương thơm của trứng, tạo nên một hương vị đậm đà và phức hợp. Nó làm ấm và xoa dịu cổ họng, dạ dày; giúp thanh nhiệt, giải độc và bổ sung nước cho cơ thể. Thật sự là một trải nghiệm ẩm thực dễ chịu!

3. Bông cải xanh: "Nữ hoàng của các loại rau" đa năng về mặt dinh dưỡng

Bông cải xanh, được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại rau", xứng đáng với danh hiệu này là có lý do chính đáng. Nó có thành phần dinh dưỡng toàn diện, đặc biệt giàu vitamin C và khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Hơn nữa, hàm lượng sulforaphane dồi dào - một hợp chất nuôi dưỡng phổi, rất có lợi cho sức khỏe phổi và hỗ trợ quá trình giải độc. Công thức món ăn với bông cải xanh mà chúng tôi đề xuất là: Nấm mỡ xào bông cải xanh và cà rốt.

Nguyên liệu làm món nấm mỡ xào bông cải xanh và cà rốt

1 cây bông cải xanh, 1 củ cà rốt, 8-10 cây nấm mỡ, muối, 1 thìa canh dầu hào.

Cách làm món nấm mỡ xào bông cải xanh và cà rốt

Bước 1: Rửa bông cải xanh dưới vòi nước sau đó cắt thành từng nhánh nhỏ. Tiếp theo bạn chuẩn bị một chậu nước có pha chút muối và bột mì, thả bông cải xanh vào, ngâm khoảng 15 phút rồi rửa lại thật sạch. Cà rốt gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch sau đó thái lát mỏng. Nấm mỡ rửa sạch và thái lát. Tỏi băm nhỏ. Đun sôi một nồi nước rồi cho bông cải xanh cùng cà rốt vào chần trong khoảng 1 phút. Vớt ra và để ráo. Việc chần này giúp các nguyên liệu giữ màu sắc và độ giòn thích hợp.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đung nóng cùng chút dầu ăn. Sau đó bạn cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo bạn cho nấm mỡ vào xào đến khi mềm và mọng nước. Sau đó đổ bông cải xanh và cà rốt đã chần vào, xào đều. Nêm muối và dầu hào để nêm nếm, xào đều rồi dọn ra đĩa.

Thành phẩm món nấm mỡ xào bông cải xanh và cà rốt

Sự kết hợp màu sắc tuyệt đẹp của món ăn này vô cùng hấp dẫn. Nó kết hợp độ giòn của bông cải xanh, độ mềm của nấm mỡ, vị ngọt của cà rốt, mang đến một trải nghiệm dinh dưỡng cân bằng và toàn diện. Món ăn nhẹ nhàng , ít dầu mỡ và được chế biến theo cách lành mạnh, hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một bữa ăn mùa thu thanh mát, bổ phổi và giải độc.

Trên đây là 3 "báu vật dưỡng phổi" và chúng luôn sẵn có ở ngoài chợ trong mùa thu đông với giá cực rẻ. Hiện tại chúng đang ở thời điểm đúng mùa và ngon nhất, do đó bạn hãy tận dụng để nấu các món ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe của lá phổi nhé!