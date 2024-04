3 loại quả ngọt mát có sẵn ở Việt Nam là “thuốc trường thọ”: Hạ đường huyết cực tốt lại dưỡng gan, mát thận hiệu quả

1. Quả dưa hấu

Dưa hấu là loại quả vô cùng quen thuộc với người Việt, chưa vô vàn chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khoẻ. Mặc dù chứa đường, nhưng dưa hấu vẫn có thể an toàn và lành mạnh cho người mắc bệnh tiểu đường nếu được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Tiến sĩ Sonali Shivaji Kagne, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Sir H. N. Reliance Foundation, Mumbai (Ấn Độ), cho hay loại trái cây này có chỉ số đường huyết (GI) là 72, ở mức trung bình cao. Tuy nhiên, nó có 92% là nước và giàu chất xơ, có tác dụng làm chậm quá trình giải phóng đường trong máu sau bữa ăn.

Không những vậy, ăn dưa hấu còn là một cách tuyệt vời để thải độc và làm mát gan tự nhiên. Loại quả này là thực phẩm ít calo nhưng lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn dưa hấu sẽ đem lại nhiều lợi ích cho những người bị xơ gan, đặc biệt là những người mắc tăng áp tĩnh mạch cửa - một biến chứng của xơ gan.

Dưa hấu được xem là một trong những loại quả trường thọ còn nhờ công dụng ngăn ngừa ung thư của nó. Theo đó, lycopene và cucurbitacin E có trong loại quả này có thể có tác dụng giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư phổi. Một nghiên cứu của trường Đại học Harvard cũng cho thấy những người có chế độ ăn giàu lycopene sẽ giảm nguy cơ mắc một số căn bệnh ung thư nhất định. Do đó, thêm loại quả này vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa được nhiều loại ung thư nguy hiểm.

2. Xương rồng lê gai

Ở Việt Nam, xương rồng lê gai mọc hoang nhiều ở vùng đất cát Ninh Thuận, Bình Thuận. Quả của cây này khi chín sẽ có màu tím đậm, thịt mát, mềm, có vị ngọt nhẹ, rất tốt cho sức khỏe.

Một trong những công dụng nổi bật của xương rồng lê gai đó là kiểm soát lượng đường trong máu cũng như các biến chứng của tiểu đường. Theo đó, chất xơ hòa tan pectin có trong loại quả này có thể giúp hạ đường huyết và có tác động tích cực trong việc kiểm soát lượng mỡ trong máu.

Xương rồng lê gai cũng là loại quả rất tốt cho gan. Các hợp chất chống oxy hóa có trong loại quả này sẽ giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và sự mất cân bằng giữa các chất chống oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể - quá trình có thể dẫn tới các tổn thương gan. Một số nghiên cứu trên chuột đã cho thấy tiêu thụ quả xương rồng lê gai sẽ giúp chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, giảm căng thẳng oxy hóa, đồng thời giúp ngăn ngừa tổn thương gan do uống rượu mạn tính bằng cách tăng cường tình trạng chống oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do rượu gây ra.

Quả xương rồng lê gai còn giúp giảm nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt, dạ dày, tuyến tụy, buồng trứng, cổ tử cung và ung thư phổi. Công dụng này đến từ các hợp chất flavonoid có trong quả lê gai giúp chống lại các gốc tự do, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

3. Nho thân gỗ

Nho thân gỗ là một loại cây hiếm có xuất xứ từ Nam Mỹ, hiện nay đã được trồng nhiều ở Việt Nam. Loại cây này có quả mọng, vỏ dày, trơn nhẵn, mọc từ thân và cành cây trông rất lạ mắt. Theo một số nghiên cứu, nho thân gỗ có chỉ số đường huyết thấp, chứa ít calo và giàu chất xơ nên tốt cho người bị tiểu đường. Loại quả này khi ăn vào sẽ giúp giải phóng đường vào máu, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

Bên cạnh đó, nho thân gỗ rất có lợi cho sức khỏe của gan. Ngoài kháng viêm mạnh, loại nho này còn giúp giảm gánh nặng cho gan bằng cách lọc chất độc trong khi nuôi dưỡng cơ thể bằng vitamin và khoáng chất. Tiêu thụ thường xuyên loại quả này giúp cơ thể bạn chống lại các độc tố gây bệnh, tăng miễn dịch và sức khỏe tốt hơn.

Một số nghiên cứu sơ bộ cũng phát hiện ra rằng nho thân gỗ có thể giúp bảo vệ chống lại sự phát triển của ung thư. Nguyên nhân là vì loại nho này chứa các hợp chất chống ung thư như anthocyanin, có tác dụng ức chế sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư. Ngoài ra, các vitamin C, vitamin E,...có trong loại quả này đều là những nhóm chất chống oxy hóa mạnh, từ đó giúp ngăn ngừa và bảo vệ cơ thể khỏi sự phát triển của ung thư.

