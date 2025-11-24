3 loại nước uống nhiều "phá gan" chẳng kém rượu bia, ngon đến mấy cũng nên bỏ sớm

1. Nước ngọt có ga

Dù có thể tạm thời giải tỏa mệt mỏi về tinh thần, nhưng đồ uống có ga thường chứa lượng đường rất cao, ảnh hưởng xấu đối với cơ thể. Uống nhiều nước ngọt có ga sẽ dẫn đến sự xuất hiện của bệnh béo phì, làm tăng nồng độ axit uric trong máu, gây bệnh gout, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, việc tiêu thụ thường xuyên những đồ uống có ga sẽ gây mòn răng, gây ra các vấn đề về thận, chẳng hạn như tăng axit uric máu và nhiều bệnh nghiêm trọng khác. Uống nhiều đồ uống có ga tuy ngon miệng nhưng lại là con đường siêu ngắn dẫn tới suy thận. Do vậy hãy từ bỏ thói quen này sớm để bảo vệ sức khỏe nói chung và thận nói riêng.

2. Trà đặc

Trà xanh là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên nếu uống sai cách thì cũng gây ra những hậu quả khôn lường. Một trong số đó là thói quen uống trà đặc của nhiều người.

Trà đặc chứa nhiều florua, nếu uống thường xuyên có thể gây hại cho thận bởi thận là cơ quan đảm nhiệm vai trò bài tiết florua ra khỏi cơ thể. Nếu cơ thể nạp lượng Florua quá lớn và tích trữ quá nhiều có thể sẽ gây tổn thương vỏ thận, ống tủy.

Bên cạnh đó, thói quen uống trà sau khi uống rượu sẽ càng thêm gây hại cho thận. Nguyên nhân là vì trà đặc chứa nhiều theophylline có tác dụng lợi tiểu. Khi trà và rượu cùng đi vào thận một lúc sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, gây tổn thương cho cơ quan này.

3. Nước để qua đêm

Nước để qua đêm tưởng chừng không có nhiều tác hại nhưng nếu thường xuyên uống loại nước này thì rất có thể bạn đã ăn phải rất nhiều vi khuẩn vào cơ thể.

Nguyên nhân là vì sau khi đun và đun sôi nước, một phần clo có trong nước đã được loại bỏ. Mà clo thường được dùng để khử trùng trong nước, vì vậy nước qua đêm chính là môi trường để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Uống vào sẽ gây hại cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là thận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

(Tổng hợp)