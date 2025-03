3 loại nước đang âm thầm phá gan, gây ung thư, cái số 2 cả trẻ em lẫn người lớn đều yêu thích

Những loại đồ uống bạn uống thường xuyên thực chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh xơ gan. Mỗi khi nâng ly, bạn có bao giờ nghĩ đến tác động của lựa chọn này đến sức khỏe của mình không? Hãy cùng xem xét kỹ hơn một số loại đồ uống có vẻ vô hại nhưng có thể đóng vai trò là chất xúc tác gây ra bệnh xơ gan trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

1. Rượu bia

Đầu tiên, rượu là mối nguy hiểm rõ ràng nhất trong danh sách này. Nhiều người thích uống rượu tại các bữa tiệc như một cách để thư giãn. Tuy nhiên, tác hại tiềm tàng của rượu là rất rõ ràng: tác hại của nó đối với tế bào gan là không thể nghi ngờ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ rượu trong thời gian dài, ngay cả với lượng nhỏ, cũng có thể dẫn đến tình trạng tăng dần độ cứng của gan. Chất acetaldehyde do quá trình chuyển hóa rượu tạo ra có hại hơn nhiều so với bản thân rượu. Nó có thể trực tiếp gây tổn thương mô gan và khiến gan bị mệt mỏi và kiệt sức do "làm thêm giờ" liên tục.

Bạn có thể tự tin nói rằng mình chỉ uống một lượng nhỏ rượu, nhưng lượng rượu tích tụ nhỏ này có thể âm thầm khiến gan của bạn không còn "mềm" nữa.

2. Đồ uống có nhiều đường

Thứ hai, sự phổ biến của đồ uống có đường cũng gây nguy hiểm cho gan. Bạn có quen uống một chai nước ngọt hoặc nước trái cây mỗi ngày không? Đồ uống có hàm lượng đường cao, đặc biệt là những loại giàu fructose, có thể nhanh chóng khiến chất béo tích tụ ở gan, gây nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh gan nhiễm mỡ.

Mặc dù nước ép có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng lượng đường và chất phụ gia cao được thêm vào thực sự đáng ngạc nhiên. Lượng đường nạp vào cơ thể quá nhiều chỉ có thể chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong gan, về lâu dài có thể làm trầm trọng thêm bệnh xơ gan.

Dù bạn có thể nghĩ rằng mình đang chọn "thức uống ít đường", nhưng nó vẫn gây căng thẳng cho gan của bạn. Mối quan hệ phức tạp giữa đường và chất béo cần được xem xét nghiêm túc hơn. Lượng đường nạp vào quá nhiều chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

3. Cà phê

Cà phê được coi là thức uống giúp tăng cường năng lượng hàng ngày, nhưng uống quá nhiều có thể gây thêm áp lực cho gan. Nghiên cứu mới nhất cho thấy uống cà phê ở mức độ vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, nhưng uống quá nhiều lại có thể gây hại.

Caffeine có thể kích thích quá trình trao đổi chất của gan trong thời gian ngắn, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho gan. Đặc biệt khi bạn có thói quen thêm nhiều đường hoặc kem vào cà phê, thói quen này càng làm tăng khả năng hình thành gan nhiễm mỡ.

Cần phải nói thêm rằng, uống cà phê quá nhiều và trong thời gian dài có thể gây rối loạn chức năng bình thường của tế bào gan, dẫn đến tình trạng gan dần bị xơ cứng.

Những loại đồ uống này có vẻ như là thú vui không thể thiếu trong cuộc sống của bạn, nhưng sau một thời gian dài tích tụ, chúng có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn đối với sức khỏe gan. Trong khi bạn nhấm nháp những thức uống này, gan của bạn cũng âm thầm chịu áp lực.

Bạn có thể không cảm nhận được tác dụng ngay lập tức, nhưng về lâu dài, những loại đồ uống này chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình thoái hóa gan.

Uống 3 loại nước để bảo vệ gan của bạn - Nước chanh: Chanh có chứa một thành phần có thể ngăn ngừa sự hình thành gan nhiễm mỡ trong cơ thể. Một trong những chức năng của chanh là hạn chế sự tích tụ chất béo trong tế bào gan của con người. Uống nước chanh thường xuyên và hợp lý có thể bảo vệ các tế bào gan của cơ thể khỏi bị tổn thương do các gốc tự do. - Trà lúa mạch: Nó có tác dụng giúp làm dịu gan, thúc đẩy lưu thông khí huyết và có thể điều hòa chức năng tiêu hóa của cơ thể con người. - Nước mật ong: Mật ong có thể bảo vệ gan, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan, mỗi buổi sáng uống một cốc nước mật ong có thể bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa rất tốt.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Paper