3 loại gia vị là "khắc tinh" của tuổi thọ, người Việt đang ăn tràn lan mà không biết

Khi nấu thức ăn, chúng ta chú ý đến màu sắc, mùi thơm và hương vị. Tuy nhiên, hiện nay ăn uống không chỉ là nhu cầu để no bụng mà mọi người còn quan tâm nhiều hơn tới lợi ích sức khỏe từ các món ăn, cách chế biến. Suy cho cùng, bệnh tật đều từ miệng mà ra. Thói quen ăn uống không lành mạnh có thể dễ dàng dẫn đến nguy cơ mắc một loạt bệnh tật.

Là "vương quốc ẩm thực" với những món ăn đa mùi vị, đa màu sắc, gia vị hẳn là thành phần không thể thiếu khi nấu nướng của mỗi gia đình Việt. Nhưng dùng gia vị sai cách là một trong nhiều nguyên nhân gây nguy hiểm cho sức khỏe, bao gồm cả suy giảm tuổi thọ.

1. Muối

Thành phần chính của muối là natri clorua, có thể dễ dàng làm tăng thể tích máu. Do đó, nếu bạn ăn quá nhiều muối, căn bệnh dễ gây ra nhất là huyết áp cao. Điều đáng sợ nhất về tăng huyết áp là những biến chứng mãn tính mà nó gây ra, bao gồm bệnh thận do tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim do tăng huyết áp,...



Ảnh: Healthline

Ngoài ra, còn có nhiều người thích ăn các loại thực phẩm ngâm chua, hun khói có hàm lượng muối cao nhưng họ không biết rằng ăn những thực phẩm như vậy rất dễ làm tăng nguy cơ ung thư. Trong quá trình sản xuất, thực phẩm ngâm chua sẽ sản sinh ra nitrit, kết hợp với protein tạo thành nitrosamine - chất gây ung thư mạnh. Thực phẩm hun khói có chứa chất gây ung thư benzopyrene, đây cũng là một chất gây ung thư cần chú ý.

2. Đường

Không chỉ người lớn tuổi, người trẻ cũng cần chú ý tới lượng đường mà bạn tiêu thụ mỗi ngày. Một nghiên cứu do nhóm nghiên cứu tiết niệu từ Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) thực hiện đã được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích tổng hợp 73 bài báo y khoa quốc tế và phát hiện ra rằng lượng đường nạp vào quá nhiều làm tăng nguy cơ mắc 18 bệnh về hệ thống nội tiết, 10 bệnh tim mạch, 7 bệnh ung thư và 10 bệnh khác.

Ảnh: The Spruce Eats

Đây không hề là lời nói cường điệu chút nào. Sau khi đường đi vào cơ thể, một phần được hấp thụ và sử dụng, phần còn lại được chuyển hóa thành chất béo và dự trữ. Do đó, những người thích ăn đồ ngọt thường dễ gặp các vấn đề sức khỏe liên quan tới rối loạn chuyển hóa, dễ bị béo phì hơn, béo phì dễ dẫn đến tình trạng kháng insulin, từ đó dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, dẫn tới suy giảm tuổi thọ.

Nói cách khác, quá nhiều đường có thể khiến tế bào "căng thẳng" hơn, dẫn tới lão hóa nhanh, góp phần thúc đẩy dấu hiệu viêm trong máu và bệnh tật.

3. Mỡ động vật

Đằng sau từng lớp mỡ "óng ả", thơm ngậy lại là nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng nếu thường xuyên tiêu thụ. Mỡ động vật chủ yếu chứa axit béo bão hòa, nếu tiêu thụ quá nhiều axit béo bão hòa sẽ dễ làm tăng lipid máu, đặc biệt là triglyceride, cholesterol và lipoprotein tỷ trọng thấp, dễ gây ra xơ vữa động mạch.

Ảnh: Practical Self Reliance

Sử dụng mỡ động vật thường xuyên có thể khiến con người dễ bị béo phì do hàm lượng calo quá lớn, khi đó chúng dễ dàng bị chuyển hóa thành chất béo và dự trữ trong cơ thể. Theo thời gian dễ dẫn tới thừa cân và béo phì. Càng tiêu thụ mỡ động vật nhiều thì nguy cơ mắc phải các bệnh lý nguy hiểm từ tim mạch tới nội tiết lại càng tăng cao, thậm chí là cả nguy cơ ung thư.

Nguồn: Sohu