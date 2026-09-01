3 loại đồ uống ngừa ung thư có bán tại cửa hàng tiện lợi: Bác sĩ khuyên uống một ly mỗi ngày giúp giảm 20% nguy cơ ung thư đại trực tràng

Cứ ra cửa hàng tiện lợi mua cũng là 1 cách giúp bạn có ngay những loại nước cực tốt sức khỏe.

Ung thư đại trực tràng thường ít biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Khi các triệu chứng xuất hiện, bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn III hoặc IV. Ngoài việc tầm soát định kỳ, chúng ta có thể làm gì khác để phòng ngừa ung thư đại trực tràng? Bác sĩ Huang Yu-chun, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng tại Phòng khám Kaohsiung Xinyu (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng câu trả lời nằm ngay tại các cửa hàng tiện lợi gần nhà. Có 3 loại đồ uống dễ tìm mua mà nếu tiêu thụ đều đặn, có thể giúp giảm hiệu quả nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

1. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Thực phẩm quen thuộc đầu tiên giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng là sữa. Bác sĩ Huang giải thích rằng yếu tố quan trọng thực sự không phải là bản thân sữa, mà là hàm lượng canxi có trong đó. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc nạp 300 mg canxi mỗi ngày có thể giúp giảm 17% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Thực phẩm quen thuộc đầu tiên giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng là sữa (Ảnh minh họa: Internet)

Một nghiên cứu quy mô lớn trên 500.000 người cho thấy việc tiêu thụ đầy đủ các sản phẩm từ sữa, như sữa tươi và sữa chua, có thể làm giảm gần 20% nguy cơ ung thư đại trực tràng; lượng tiêu thụ càng cao thì mức độ giảm cả về tỷ lệ mắc bệnh lẫn tỷ lệ tử vong càng rõ rệt.

Nếu bạn không uống sữa hoặc không dung nạp lactose, bạn có thể chọn các loại thực phẩm giàu canxi khác như măng tây, rau dền và sữa chua, để đảm bảo cung cấp đủ lượng canxi cần thiết. Tuy nhiên, bác sĩ Huang lưu ý rằng không phải tất cả các sản phẩm từ sữa đều mang lại lợi ích như nhau; các loại chứa nhiều đường như kem và trà sữa có thể làm mất đi những tác dụng tích cực này.

2. Cà phê (cả loại đã tách caffeine cũng có tác dụng)

Nếu bạn không thích sữa, thì "thức uống kỳ diệu" thứ hai, cà phê, là một lựa chọn thay thế tuyệt vời. Một nghiên cứu quy mô lớn trên 2 triệu người (bao gồm 20.000 bệnh nhân ung thư đại trực tràng) cho thấy việc uống 4 tách cà phê nhỏ mỗi ngày không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng mà còn giảm khả năng tái phát bệnh.

Cà phê giúp phòng tránh ung thư (Ảnh minh họa: Internet)

Có thể bạn sẽ thắc mắc: liệu tiêu thụ quá nhiều caffeine có gây hại không? Các nghiên cứu cho thấy cả cà phê hàm lượng caffeine thấp và cà phê đã loại bỏ caffeine đều mang lại lợi ích chống ung thư. Chìa khóa có lẽ nằm ở các hợp chất "axit chlorogenic" và "diterpene" có trong hạt cà phê.

3. Nước ép trái cây và rau củ

Một nghiên cứu tại Na Uy trên 70.000 phụ nữ cho thấy việc tiêu thụ 210ml nước ép trái cây và rau củ mỗi ngày có thể giúp giảm 19% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Huang Yu-chun khuyên rằng khi chọn mua các loại nước ép trái cây và rau củ đóng hộp, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có tỷ lệ nước ép nguyên chất cao và hàm lượng đường thấp để hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể. Tất nhiên, nếu có thời gian, việc tự làm nước ép hoặc sinh tố rau xanh tại nhà sẽ là lựa chọn lành mạnh hơn.

Một nghiên cứu tại Na Uy trên 70.000 phụ nữ cho thấy việc tiêu thụ 210ml nước ép trái cây và rau củ mỗi ngày có thể giúp giảm 19% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là ăn trực tiếp trái cây và rau củ. Việc ăn nguyên quả giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn chất xơ; loại chất xơ này sẽ được các lợi khuẩn đường ruột phân giải thành "axit béo chuỗi ngắn" (SCFA), những hợp chất có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Bác sĩ Huang đặc biệt khuyến nghị nên dùng táo và các loại trái cây họ cam quýt, vì nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có hiệu quả đặc biệt trong việc giảm thiểu nguy cơ này.

Ngăn ngừa ung thư đại trực tràng: Chế độ ăn uống hàng ngày và kiểm tra sức khỏe định kỳ

Bác sĩ Huang nhấn mạnh, ung thư đại trực tràng có thể âm thầm phát triển trong cơ thể suốt cả thập kỷ mà không bộc lộ bất kỳ triệu chứng sớm nào. Do đó, bên cạnh việc tầm soát định kỳ, chẳng hạn như xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân hoặc nội soi đại tràng, để phát hiện và điều trị sớm các polyp hoặc u tuyến, thì việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh hàng ngày cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Sữa, cà phê đen, cùng trái cây và rau củ đều là những "người bạn đồng hành" tuyệt vời giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này đòi hỏi sự kiên trì; bạn không thể chỉ nỗ lực một cách ngẫu hứng hay không đều đặn. Đồng thời, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là hạn chế các loại thực phẩm gây viêm đường ruột như đồ ăn nhiều chất béo, thực phẩm nhiều đường và thịt chế biến sẵn, cũng như từ bỏ các thói quen có hại như hút thuốc lá.

(Nguồn: TVBS)