3 loại cây không được cắt tỉa trong tháng 11

Khi nhiệt độ bắt đầu giảm, một chuyên gia đã đưa ra những hướng dẫn quan trọng dành cho người làm vườn về việc cắt tỉa cây.

Cắt tỉa là quá trình chủ động loại bỏ một số bộ phận của cây, bao gồm cành, chồi hoặc rễ, nhằm cải thiện sức khỏe, kiểm soát sự phát triển và thúc đẩy cây ra hoa hoặc kết trái. Hoạt động này thường tập trung vào những phần cây đã chết hoặc đang suy yếu.

Mới đây, một chuyên gia làm vườn đã chỉ rõ những loại cây nào bạn cần tránh cắt tỉa vào mùa thu này, đồng thời đưa ra những việc nên ưu tiên thực hiện để bảo đảm khu vườn có những khóm hoa đẹp và rực rỡ khi mùa xuân đến.

Khi mùa thu bắt đầu, nhiều người có thể muốn cắt tỉa cây cối và dọn dẹp khu vườn gọn gàng trước khi mùa đông tới. Tuy nhiên, cắt tỉa một số loại cây không đúng thời điểm có thể khiến chúng ra ít hoa hơn vào năm sau. Với một số loại cây khác, việc không cắt tỉa trong mùa thu có thể giúp bảo vệ chúng trước thời tiết khắc nghiệt.

Alex Dobson, chuyên gia về làm vườn và không gian ngoài trời tại công ty thiết kế cảnh quan Charles & Ivy, Anh, đã chỉ ra 3 loại cây cụ thể mà người làm vườn nên để nguyên trong mùa thu này, đồng thời giải thích thời điểm thích hợp nhất để cắt tỉa từng loại.

Cẩm tú cầu

Alex khuyên rằng nếu trong vườn có cẩm tú cầu dạng hoa cầu (mophead) hoặc cẩm tú cầu dạng hoa ren (lacecap), tốt nhất bạn nên hoãn việc cắt tỉa chúng vào mùa thu. Những giống cây này có thể đã bắt đầu hình thành nụ hoa cho năm sau trên thân cây. Vì vậy, nếu cắt tỉa vào thời điểm này, cây có thể ra ít hoa hơn vào mùa hè năm tới.

Chuyên gia làm vườn cho biết thêm: “Hãy để nguyên những cụm hoa đã tàn trong suốt mùa đông và loại bỏ những phần cây đã chết hoặc bị hư hại vào mùa xuân”.

Chuyên gia khuyên không nên cắt tỉa cẩm tú cầu trong tháng 11. (Ảnh: Getty Images)

Tử đinh hương và liên kiều

Chuyên gia về không gian ngoài trời khuyến nghị: “Nếu muốn cây tử đinh hương và liên kiều ra hoa đẹp vào năm tới, hãy đợi đến khi chúng kết thúc mùa hoa rồi mới cắt tỉa. Cả hai loại cây bụi này đều hình thành hoa trên những cành đã phát triển từ năm trước. Vì vậy, nếu cắt tỉa vào mùa thu, bạn có thể vô tình loại bỏ những nụ hoa sẽ nở vào mùa xuân năm sau”.

Sau khi hoa tàn, bạn có thể cắt tỉa cây mà không phải lo ảnh hưởng đến đợt hoa của năm tiếp theo.

Bạn nên kiềm chế mong muốn dọn dẹp mọi ngóc ngách trong vườn trước khi mùa đông đến. Một số loại cây phát triển tốt hơn khi được để nguyên cho đến mùa xuân. Hiểu rõ thời điểm cắt tỉa phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với khả năng ra hoa và sinh trưởng của cây trong năm tiếp theo.

Các loại cỏ cảnh

Dù không phải cây thân thảo có hoa, trong khu vườn vẫn còn một nhóm thực vật khác nên được để nguyên, không cắt tỉa vào mùa thu.

Cỏ cảnh có thể trông xơ xác khi lá chuyển sang màu nâu, nhưng bạn không cần phải cắt bỏ chúng ngay lập tức.

Chuyên gia về không gian ngoài trời khuyên nên để nguyên cỏ cảnh trong suốt mùa đông, giúp chúng tiếp tục trở thành nơi trú ẩn cho các loài động vật hoang dã trong những tháng giá rét khắc nghiệt.

Ông cũng khuyến nghị đợi đến đầu mùa xuân mới cắt bỏ những phần cỏ đã chết trong mùa đông, tạo không gian cho chồi non phát triển.



