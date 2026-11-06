3 loại cây cảnh được ví như “rồng giữ cửa”, mang ý nghĩa xua tà, đón phúc

Trong quan niệm phong thủy dân gian, một số loại cây cảnh không chỉ được trồng để làm đẹp không gian sống mà còn mang ý nghĩa bảo vệ ngôi nhà và cầu mong gia đình bình an.

Hoa mẫu đơn đỏ

Hoa mẫu đơn đỏ ta, còn được gọi là hoa trang đỏ hoặc bông trang ở nhiều địa phương, là loại cây cảnh quen thuộc trong sân vườn của các gia đình Việt. Cây có những chùm hoa nhỏ mọc thành cụm lớn, màu đỏ, cam hoặc hồng, nổi bật trên nền lá xanh quanh năm.

Trong quan niệm phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, hỷ sự và năng lượng tích cực. Vì vậy, hoa mẫu đơn đỏ thường được xem là biểu tượng của sự sung túc, phú quý và cuộc sống đủ đầy.

Nhiều gia đình lựa chọn trồng loại cây này trước nhà, dọc lối đi hoặc trong khuôn viên sân vườn với mong muốn đón điều tốt lành, tạo không gian sống tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Xét về đặc điểm sinh trưởng, cây khá dễ trồng, ưa ánh sáng và có thể ra hoa nhiều đợt nếu được chăm sóc phù hợp. Để cây phát triển tốt, nên trồng ở nơi thông thoáng, có đủ ánh nắng, đất thoát nước tốt và cắt tỉa sau mỗi đợt hoa tàn.

Mẫu đơn đỏ

Ngọc nữ đỏ

Ngọc nữ đỏ là loại cây cảnh có hoa màu đỏ nổi bật, thường được trồng làm giàn, hàng rào hoặc trang trí cổng nhà. Những chùm hoa rực rỡ giữa nền lá xanh tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian sân vườn.

Trong cách diễn giải phong thủy dân gian, sắc đỏ của hoa thường gắn với may mắn, niềm vui và sự hưng thịnh. Cây ngọc nữ đỏ cũng có thể được lựa chọn như một biểu tượng cho tình cảm gia đình, sự gắn kết và mong ước về cuộc sống ấm êm.

Một số gia đình thích trồng cây ở khu vực cổng hoặc hàng rào để tạo cảm giác tươi vui, sinh động ngay từ lối vào nhà.

Về chăm sóc, cây cần được cung cấp đủ ánh sáng để phát triển và ra hoa tốt. Nếu trồng dạng dây leo, gia chủ nên làm giàn hoặc bố trí điểm tựa để cây phát triển đúng hướng. Đồng thời, cần cắt bỏ cành già, cành khô và tránh để đất bị úng nước kéo dài.

Hoa giấy đỏ

Hoa giấy đỏ là một trong những loại cây cảnh được trồng phổ biến ở cổng nhà, hàng rào và sân vườn. Cây có khả năng leo, phân nhiều cành, hoa (thực chất là lá bắc có màu sắc rực rỡ) thường nở thành từng chùm, tạo vẻ đẹp nổi bật.

Theo quan niệm phong thủy, hoa giấy thường được gắn với ý nghĩa bảo vệ ngôi nhà, ngăn điều không may và mang lại sự bình an. Những chùm hoa đỏ còn tượng trưng cho may mắn, niềm vui và sức sống mạnh mẽ.

Đặc biệt, hoa giấy có đặc tính sinh trưởng khỏe, chịu nắng và tương đối dễ chăm sóc. Cây có thể phát triển tốt trong điều kiện nhiều ánh sáng, đất thoát nước và không cần tưới quá nhiều.

Nhiều gia đình lựa chọn trồng hoa giấy ở cổng hoặc hàng rào như một cách vừa tạo cảnh quan đẹp mắt, vừa gửi gắm mong ước về một mái ấm bình yên, thuận hòa.

Dù lựa chọn loại cây nào, gia chủ cũng nên ưu tiên đặc điểm sinh trưởng và điều kiện thực tế của không gian sống. Cây cần được trồng ở nơi có đủ ánh sáng, đất phù hợp, thoát nước tốt và được cắt tỉa thường xuyên.

Không nên trồng cây quá um tùm, để cành lá che kín cửa ra vào hoặc lối đi. Cây khô héo, sâu bệnh cũng cần được xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Quan trọng hơn, ý nghĩa phong thủy của cây cảnh chủ yếu xuất phát từ quan niệm văn hóa dân gian. Một khu vườn xanh, sạch, nhiều hoa và được chăm sóc cẩn thận có thể giúp không gian sống dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên, từ đó góp phần cải thiện tinh thần của các thành viên trong gia đình.