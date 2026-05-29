3 loại cá mùa hè được đánh giá cao bên cạnh lươn và cá vược: Vừa mát người, vừa tốt cho tim mạch và sức đề kháng

Mỗi khi bước vào mùa hè, cơ thể thường rơi vào trạng thái “tụt pin” vì thời tiết oi bức kéo dài. Không ít người gặp tình trạng ăn không ngon, ngủ không sâu, luôn cảm thấy mệt mỏi dù không làm việc quá sức.

Đặc biệt, thời tiết nóng ẩm còn khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường, kéo theo việc tiêu hao năng lượng và khoáng chất nhanh hơn. Đây cũng là lý do các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyên mọi người chú ý bổ sung thực phẩm giàu đạm, vitamin và khoáng chất trong giai đoạn này.

Trong số các món ăn mùa hè, cá luôn được xem là lựa chọn “đỉnh cao” vì ít dầu mỡ, dễ tiêu hóa và phù hợp với người chán ăn. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng lý tưởng.

Nhiều người thích ăn cá vược vì ít xương, nhiều thịt nhưng loại cá này đôi khi khá tanh và dễ bị khô nếu chế biến không khéo. Trong khi đó, lươn dù nổi tiếng bổ dưỡng nhưng lại khó sơ chế sạch và dễ khiến nhiều người e ngại.

BS Trần Thị Minh Nguyệt - chuyên gia dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - chia sẻ trên báo Thanh Niên, vào mùa hè, cơ thể cần ưu tiên các thực phẩm thanh mát, giàu protein dễ hấp thu và chứa nhiều omega-3 để hỗ trợ tim mạch, miễn dịch cũng như hạn chế tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Dưới đây là 3 loại cá được nhiều chuyên gia đánh giá rất hợp để ăn trong mùa hè.

1. Cá diếc - “quốc dân” nhưng cực underrated

Cá diếc là loại cá nước ngọt quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt nhưng lại thường bị đánh giá thấp vì giá rẻ và phổ biến.

Thực tế, loại cá này chứa lượng protein chất lượng cao cùng nhiều axit amin dễ hấp thu. Theo Đông y, cá diếc còn có tác dụng hỗ trợ tỳ vị, giảm cảm giác nặng nề và giúp cơ thể bớt mệt trong những ngày oi nóng.

Điểm cộng lớn nhất của cá diếc là thịt ngọt tự nhiên, mềm và dễ ăn. Đây cũng là lý do nhiều người thích dùng cá diếc nấu canh với rau cải, rau ngót hoặc đậu phụ.

Một bát canh cá diếc nóng hổi không chỉ giúp giải nhiệt mà còn khiến cơ thể nhẹ bụng hơn hẳn, đặc biệt hợp với người đang chán ăn hoặc hay mệt mỏi.

2. Cá croaker vàng - “ngôi sao” mới của mùa hè

Cá croaker vàng đang ngày càng xuất hiện nhiều trong thực đơn của các gia đình vì phần thịt chắc, ít xương và vị ngọt tự nhiên.

Điều khiến loại cá này được đánh giá cao là hàm lượng omega-3, vitamin B, vitamin E cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm và selen.

Đây đều là những dưỡng chất quan trọng với tim mạch và hệ miễn dịch - hai vấn đề nhiều người dễ gặp vào mùa hè khi cơ thể thường xuyên mất nước và kiệt sức.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc ăn cá biển chứa chất béo tốt như croaker vàng có thể hỗ trợ giảm viêm, cải thiện tuần hoàn và giúp cơ thể phục hồi năng lượng nhanh hơn.

Điểm khiến hội nội trợ mê loại cá này là chế biến cực dễ. Chỉ cần hấp gừng, kho nhẹ hoặc áp chảo là đã đủ ngon mà không bị tanh hay ngấy.

3. Cá hồi - “best choice” cho người cần hồi sức

Nhắc đến các loại cá bổ dưỡng nhất, cá hồi gần như luôn nằm trong top đầu.

Loại cá này chứa lượng omega-3 dồi dào cùng vitamin D, vitamin A, protein chất lượng cao và nhiều khoáng chất quan trọng cho cơ thể.

Không chỉ tốt cho tim mạch, cá hồi còn được xem là thực phẩm hỗ trợ tăng cường trí não, giảm viêm và phục hồi thể lực rất tốt.

Nhiều người nghĩ cá hồi chỉ hợp ăn kiểu phương Tây nhưng thực tế loại cá này có thể chế biến cực đa dạng như áp chảo, nấu cháo, làm salad hoặc nấu canh chua.

Điểm cộng lớn nhất là thịt cá mềm, dễ ăn nên phù hợp cả với trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.

Vì sao mùa hè càng cần ăn cá?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời tiết nóng khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn. Nếu ăn uống thất thường hoặc thiếu chất, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái suy nhược.

Trong khi đó, cá là nguồn đạm dễ hấp thu hơn nhiều so với các loại thịt đỏ. Ngoài ra, chất béo trong cá - đặc biệt là omega-3 - còn giúp hỗ trợ tim mạch và hạn chế viêm.

Đây cũng là lý do nhiều người sau khi chuyển sang ăn cá thường xuyên vào mùa hè cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, dễ ngủ và bớt mệt rõ rệt.

Ăn cá thế nào mới tốt?

Dù cá tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia vẫn khuyên nên ưu tiên cách chế biến đơn giản như hấp, luộc, nấu canh hoặc áp chảo ít dầu.

Những món chiên ngập dầu hoặc nêm quá mặn có thể khiến lợi ích dinh dưỡng giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, nên kết hợp cá với rau xanh, trái cây và uống đủ nước để cơ thể được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất trong mùa hè.

Nhiều người thường nghĩ phải ăn thực phẩm đắt tiền mới bổ dưỡng, nhưng thực tế những loại cá quen thuộc như cá diếc hay croaker vàng lại đang được đánh giá rất cao vì vừa ngon, dễ ăn lại phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Và đôi khi, một bữa cơm đơn giản với bát canh cá nóng hổi giữa mùa hè lại chính là “vitamin phục hồi năng lượng” hiệu quả nhất cho cả gia đình.