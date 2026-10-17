3 kiểu ăn thịt bò dễ "rước" ung thư vào người

Chúng ta đều biết thịt bò là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, có tác dụng duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp. Nó còn là nguồn cung cấp vitamin và chất khoáng đa dạng như vitamin B12, kẽm, sắt, đồng, canxi... Cũng như một số hoạt chất tính sinh học như taurine, creatine... Nhờ đó mà giúp cung cấp năng lượng, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa 1 số bệnh tật.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chế biến và ăn loại thịt này đúng cách. Từ đó làm lãng phí chất dinh dưỡng mà còn có thể mang lại nhiều bệnh tật, gồm cả ung thư.

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3 kiểu ăn thịt bò có thể gây ung thư, cần phải tránh!

Mê thịt bò đến đâu cũng đừng mắc 3 sai lầm "tiếp tay" cho ung thư dưới đây bạn nhé:

1. Ăn quá nhiều thịt bò

Từ năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa thịt đỏ, bao gồm cả thịt bò vào danh sách các chất gây ung thư và có khả năng gây ung thư cao nhất ở người. Theo đó, những loại hóa chất có hại trong thịt đỏ, đặc biệt là chất haem có sẵn trong thịt đỏ làm suy yếu hoạt động của tế bào và tăng nguy cơ ung thư.

Tuy từ đó đến nay không có kết luận y học chính thức nào chỉ ra rằng thịt đỏ hay thịt bò nói riêng là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư khi ăn quá nhiều, nhưng nghiên cứu từ WHO khẳng định rằng ăn từ 100g thịt đỏ trở lên và các sản phẩm thịt chế biến mỗi ngày làm tăng khả năng mắc ung thư đại trực tràng lên 17%, ung thư tuyến tiền liệt thêm 19%.

Vì vậy, dù yêu thích đến đâu, đừng ăn quá 70g thịt bò mỗi ngày và nên chọn thịt tươi thay vì chế biến sẵn để đảm bảo sức khỏe.

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2. Chế biến ở nhiệt độ quá cao hoặc bị cháy, khét

Rất nhiều người mê mẩn món thịt bò nướng hoặc chiên kiểu beefsteak, quay trong lò vi sóng. Tuy nhiên, đây đều là những cách ăn thịt bò gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi thịt bị cháy, khét.

Khi chế biến ở nhiệt độ cao trên 200 độ C, thịt sẽ tạo ra một lượng lớn các amin dị vòng hay còn có tên hóa học là Benzopyrene. Đây là 1 trong những chất nguy hiểm, được WHO cảnh báo là tác nhân gây ung thư mạnh với cơ thể người.

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Ngay cả khói khi nướng thịt cũng có thể chứa chất này, nghĩa là không cần ăn chúng ta vẫn có thể nhiễm độc. Đặc biệt, nếu nướng trên bếp than, củi còn tạo ra rất nhiều khí CO gây ung thư phổi và nhiều bệnh đường hô hấp.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chỉ cần hấp thụ 1 nanogram benzopyrene cũng có thể làm thay đổi cấu trúc, hướng và chức năng của DNA trong cơ thể con người. Nó không chỉ gây ra ung thư dạ dày, ung thư ruột mà còn thêm cả ung thư gan và ung thư phổi.

3. Hay ăn thịt bò chế biến sẵn

Theo định nghĩa của WHO, thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã bị biến đổi thông qua quá trình ướp muối, sấy khô, lên men, xông khói, hoặc các quá trình xử lý khác để tăng hương vị thịt hoặc để bảo quản được lâu hơn.

Do vậy, chúng chứa nhiều chất phụ gia, có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng, gây tổn thương ADN và gây ung thư. Điều này cũng áp dụng với các loại thịt bò như thịt nguội, hun khói, beefsteak, nộm, sốt vang, bò khô…

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Thậm chí WHO phân loại thịt này vào các yếu tố gây ung thư nhóm 1, cùng nhóm với thuốc lá và bụi khói công nghiệp. WHO cũng đã phân tích dữ liệu từ 10 nghiên cứu và ước lượng rằng nếu tiêu thụ 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày lên 18%.

Một số người không nên ăn hoặc hạn chế hết mức lượng thịt bò

Một số người đang mắc bệnh, uống 1 số loại thuốc cũng không nên ăn nhiều thịt bò. Đặc biệt là 7 nhóm người sau đây thì nên tránh xa:

- Người mắc bệnh da liễu, nhất là bệnh thủy đậu.

- Người vừa phẫu thuật ruột thừa.

- Người bị sỏi thận.

- Người mắc bệnh viêm khớp.

- Người bị bệnh gout.

- Người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp hoặc mỡ máu cao.

- Người bị vết thương, phẫu thuật (trừ nội soi) cũng không nên ăn thịt bò vì dễ gây sẹo xấu xí.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên ăn chín uống sôi, hạn chế ăn thịt bò sống hoặc tái. Bởi vì chúng có nguy cơ nhiễm các ký sinh trùng như sán dải bò, sán lá gan... gây bệnh cho tiêu hóa ảnh hưởng đến ruột, gan và các cơ quan khác trong cơ thể.

Tổng hợp