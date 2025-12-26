3 "kẻ thù" giấu mặt đang âm thầm bóp nghẹt mạch máu mỗi ngày, đột quỵ dễ ập đến bất ngờ

Các chuyên gia sức khỏe nhận định, tuổi thọ của một người phụ thuộc vào sức khỏe của mạch máu. Nếu mạch máu bị tắc nghẽn, các cơ quan quan trọng như tim và não sẽ bị tổn thương do thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, dẫn đến các bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim và nhồi máu não .

Theo số liệu thống kê, mỗi năm có hơn 3 triệu người tử vong vì các bệnh tim mạch do tắc nghẽn mạch máu. Thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhiều người đang âm thầm đẩy nhanh quá trình tắc nghẽn mạch máu. Nếu không được khắc phục kịp thời, sức khỏe mạch máu sẽ ngày càng xấu đi.

1. Ba thói quen xấu khiến mạch máu ngày càng yếu

Những thói quen này có thể khiến mạch máu của bạn ngày càng bị tắc nghẽn; nhiều người đã trở thành nạn nhân của những thói quen này.

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ , muối và đường, ít chất xơ là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn mạch máu. Đây thói quen ăn uống phổ biến của nhiều người, thường bị bỏ qua. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo trong thời gian dài dẫn đến nồng độ lipid trong máu tăng cao, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Chế độ ăn nhiều muối trong thời gian dài dẫn đến lượng ion natri dư thừa trong cơ thể, gây giữ nước và natri, làm tăng thể tích máu, tăng huyết áp, đẩy nhanh quá trình hình thành xơ vữa động mạch, và dần dần làm cứng các mạch máu, làm tăng đáng kể nguy cơ tắc nghẽn. Ngược lại, việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung trong thời gian dài dẫn đến lượng đường trong máu luôn ở mức cao, đẩy nhanh phản ứng viêm, đẩy nhanh quá trình hình thành mảng bám và dần dần làm tắc nghẽn mạch máu.

Ngồi lâu

Ngồi lâu cũng có thể gián tiếp đẩy nhanh quá trình tắc nghẽn mạch máu bằng cách làm thay đổi trạng thái trao đổi chất của cơ thể. Khi cơ thể ở trạng thái tĩnh trong thời gian dài, lượng tiêu thụ năng lượng giảm đáng kể, tốc độ trao đổi chất chậm lại và hiệu quả đốt cháy chất béo giảm. Ngay cả khi lượng calo tiêu thụ hàng ngày không tăng, lượng calo dư thừa sẽ được tích trữ trong cơ thể dưới dạng chất béo, dẫn đến thừa cân hoặc béo phì.

Béo phì là một yếu tố chính góp phần gây ra rối loạn lipid máu và tăng đường huyết. Rối loạn chuyển hóa lipid trực tiếp đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch. Lượng lipid dư thừa tích tụ trên thành mạch máu, dần dần hình thành các mảng xơ vữa, khiến các mạch máu vốn thông thoáng trở nên hẹp và cứng lại.

Quan trọng hơn, việc ngồi lâu cũng có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của insulin. Ngồi trong thời gian dài làm giảm phản ứng của tế bào đối với insulin, dẫn đến "kháng insulin". Kháng insulin không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà còn làm tổn thương các tế bào nội mô mạch máu, khiến cho chất béo dễ bám vào thành mạch máu hơn, làm trầm trọng thêm chứng xơ vữa động mạch và cuối cùng gây tắc nghẽn mạch máu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ngồi hơn 8 tiếng mỗi ngày và không tập thể dục có nguy cơ tắc nghẽn mạch máu cao gấp hơn 3 lần so với những người thường xuyên tập thể dục.

Căng thẳng cao kéo dài

Căng thẳng trong công việc và cuộc sống có thể khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng, dẫn đến việc cơ thể tiết ra hormone gây stress. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu và huyết áp tăng cao, đồng thời thúc đẩy quá trình phân giải chất béo, làm tăng lượng axit béo tự do trong máu. Những chất này có thể bám vào thành mạch máu, đẩy nhanh quá trình hình thành mảng bám. Hơn nữa, khi căng thẳng, nhiều người giải tỏa cảm xúc bằng cách hút thuốc hoặc uống rượu, càng làm trầm trọng thêm tổn thương mạch máu.

2. Bảo vệ mạch máu luôn "trẻ trung"

- Hãy ăn nhiều thực phẩm bảo vệ mạch máu, chẳng hạn như yến mạch, cần tây và bông cải xanh, những loại giàu chất xơ. Ăn ít nội tạng động vật, đồ chiên rán và đồ muối chua, đồng thời kiểm soát lượng đường bổ sung trong chế độ ăn.

- Tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm sự hình thành mảng bám, hạ huyết áp và lượng đường trong máu, đồng thời bảo vệ lớp nội mô mạch máu.

- Khám sức khỏe định kỳ được khuyến cáo, đặc biệt là đối với người trên 40 tuổi hoặc những người có tiền sử gia đình mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, tăng lipid máu hoặc bệnh tim mạch. Bạn nên kiểm tra mạch máu mỗi năm một lần. Nếu phát hiện mảng xơ vữa trong mạch máu, can thiệp kịp thời dưới sự hướng dẫn của bác sĩ có thể ngăn ngừa mảng xơ vữa phát triển thêm.

- Tắc nghẽn mạch máu là một quá trình tích lũy lâu dài. Giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng bằng cách tự xem xét thói quen sinh hoạt và điều chỉnh các hành vi không lành mạnh, tổn thương mạch máu có thể được làm chậm lại một cách hiệu quả, giảm nguy cơ tắc nghẽn. Bảo vệ sức khỏe mạch máu bắt đầu ngay từ bây giờ; điều chỉnh thói quen sẽ giữ cho mạch máu của bạn thông thoáng và bảo vệ sức khỏe tổng thể của bạn.

