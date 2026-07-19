3 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của con gái lớp 8 và biết được sự thật khiến mình trăn trở

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều phụ huynh đồng cảm khi hé lộ áp lực vô hình mà không ít học sinh phải chịu để giữ gìn một tình bạn.

Mới đây, một bài viết của một người mẹ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Chị kể rằng một đêm, khoảng 3 giờ sáng, khi thức dậy đi vệ sinh, chị bất ngờ nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phòng cô con gái đang chuẩn bị bước vào lớp 8.

Tưởng con gặp ác mộng, người mẹ vội mở cửa phòng. Trước mắt chị là cảnh con gái vẫn đang ngồi trước bàn học, xung quanh là chồng vở bài tập chưa hoàn thành. Trên gương mặt cô bé vẫn còn nguyên những giọt nước mắt.

Điều khiến người mẹ băn khoăn là con chị vốn rất chăm chỉ, bài tập hè của mình đã hoàn thành từ lâu. Vậy tại sao giữa đêm khuya, cô bé vẫn phải cặm cụi viết?

Ban đầu, cô con gái chỉ cúi đầu im lặng. Mãi đến khi mẹ nhẹ nhàng trấn an và hứa sẽ không trách mắng, cô bé mới lí nhí thú nhận. Hóa ra, số bài tập trên bàn không phải của em mà là của một nhóm bạn trong lớp. Các bạn nói những bài luyện chữ, chép bài giáo viên sẽ không kiểm tra kỹ nên nhờ em làm giúp. Nếu từ chối, em sẽ không còn được chơi cùng nhóm nữa.

Người mẹ phát hiện con gái lớp 8 thức đến 3 giờ sáng để làm hộ bài tập cho bạn vì sợ bị cô lập (Ảnh minh họa)

Người mẹ cho biết con gái chị vốn là một cô bé hướng nội. Em từng nhiều lần kể với mẹ rằng rất ngưỡng mộ một bạn nữ nổi bật trong lớp vì xinh xắn, hoạt bát và có rất nhiều bạn bè. Chính vì sợ bị cô lập, em đã miễn cưỡng nhận lời làm giúp bài tập cho các bạn, dù bản thân cũng rất mệt.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của con, người mẹ vừa thương vừa giận. Chị cất toàn bộ số vở đó đi và bảo con lên giường ngủ ngay. Khi cô bé lo lắng hỏi sáng mai biết trả lời bạn thế nào, người mẹ chỉ nhẹ nhàng đáp: "Nếu đó là bài tập của các bạn thì hãy để các bạn tự hoàn thành".

Đêm hôm ấy, người mẹ gần như không thể chợp mắt. Chị nhận ra điều khiến mình lo lắng không chỉ là vài cuốn vở, mà là việc con gái đang cố gắng đánh đổi bản thân chỉ để giữ lấy một tình bạn.

Sau đó, chị đã tổng hợp 6 điều muốn nhắn gửi con về cách xây dựng những mối quan hệ lành mạnh.

1. Lòng tốt cũng cần có giới hạn

Theo người mẹ, giúp đỡ bạn bè là điều đáng quý, nhưng không phải lời nhờ nào cũng nên nhận.

Một việc chỉ mất vài phút và không ảnh hưởng đến mình có thể là sự giúp đỡ chân thành. Nhưng nếu phải thức đến nửa đêm, hy sinh thời gian nghỉ ngơi hay vi phạm nguyên tắc chỉ để làm hài lòng người khác thì đó không còn là giúp đỡ nữa.

Một người bạn thực sự sẽ hiểu khi bạn nói "không", chứ không dùng tình bạn để gây áp lực hoặc đe dọa.

2. Đừng đánh đổi bản thân để được thuộc về một nhóm

Người mẹ nhớ lại con từng nói rất ngưỡng mộ nhóm bạn nổi tiếng trong lớp vì ai cũng xinh đẹp, tài năng và có nhiều người yêu quý. Nhưng chị cho rằng việc cố gắng thay đổi mình hay chấp nhận những yêu cầu vô lý chỉ để được bước vào một "vòng tròn" nào đó sẽ khiến bản thân ngày càng mệt mỏi.

Một tình bạn lành mạnh không được xây dựng bằng sự chiều lòng hay nhún nhường một phía. Những người thật sự trân trọng bạn sẽ yêu quý chính con người thật của bạn, chứ không phải phiên bản luôn cố gắng làm vừa lòng người khác.

3. Không phải bí mật nào cũng nên chia sẻ

Sự tin tưởng là nền tảng của tình bạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kể cho người khác mọi chuyện về mình. Theo người mẹ, trẻ ở tuổi mới lớn thường rất dễ mở lòng với những người mình quý mến. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ trưởng thành để giữ kín những điều được chia sẻ. Việc giữ lại cho mình một khoảng riêng không phải là thiếu chân thành, mà là cách bảo vệ bản thân.

Một tình bạn lành mạnh không nên được duy trì bằng sự hy sinh hay chiều theo những yêu cầu vô lý (Ảnh minh họa)

4. Nếu một câu đùa khiến con tổn thương, đừng cười theo

Người mẹ kể rằng trước đây con từng bị bạn bè trêu ngoại hình. Dù rất buồn, cô bé vẫn cố cười vì sợ bị cho là nhạy cảm. Chị nói với con rằng, khi một lời nói khiến mình khó chịu, việc cười theo chỉ khiến người khác nghĩ rằng trò đùa ấy được chấp nhận và có thể tiếp tục lặp lại.

Thay vì miễn cưỡng cười, con hoàn toàn có thể bình tĩnh hỏi lại: "Ý bạn là gì?" hoặc "Mình không thấy câu đó vui". Đó là cách đặt ra ranh giới mà vẫn giữ được sự lịch sự.

5. Một tình bạn tốt luôn cần sự đáp lại từ cả hai phía

Người mẹ nhắn nhủ rằng tình bạn cũng giống như một cây cầu, muốn bền vững thì cả hai người đều phải cùng bước.

Nếu chỉ một người liên tục chủ động, liên tục hy sinh và liên tục giữ gìn mối quan hệ, còn người kia coi mọi điều là hiển nhiên thì sớm muộn gì sự mệt mỏi cũng sẽ xuất hiện.

Đôi khi, biết buông bỏ một mối quan hệ không còn khiến mình hạnh phúc cũng là một cách trưởng thành.

6. Biết ở một mình không phải là cô đơn

Điều cuối cùng người mẹ muốn con hiểu là không cần phải có thật nhiều bạn mới chứng minh được giá trị của bản thân. Khi biết tận hưởng thời gian một mình để đọc sách, học điều mới, theo đuổi sở thích hoặc phát triển bản thân, mỗi người sẽ dần trở nên tự tin và độc lập hơn.

Đến một lúc nào đó, những người có cùng suy nghĩ và giá trị sống sẽ tự nhiên xuất hiện, thay vì phải cố gắng níu kéo bất kỳ ai.

Người mẹ kết thúc bài viết bằng lời nhắn gửi rằng tình bạn vốn là sự lựa chọn từ cả hai phía. Không ai có thể được tất cả mọi người yêu quý, cũng không cần phải làm mọi cách để được chấp nhận.

Điều quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu người bạn, mà là biết giữ những người thật lòng trân trọng mình và đủ dũng cảm rời xa những mối quan hệ chỉ mang đến áp lực, tổn thương hoặc khiến bản thân đánh mất giá trị của chính mình.

Theo Sohu