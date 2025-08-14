3 động tác hàng ngày giúp cơ thể bạn trẻ hơn 10 tuổi sau tuổi 44

Lão hóa không nhất thiết đồng nghĩa với việc chậm chạp hay mất khả năng vận động. Những động tác hàng ngày đúng cách sẽ duy trì sức mạnh, sự dẻo dai và cân bằng, những yếu tố then chốt để duy trì sự trẻ trung và năng động sau tuổi 44.

Là một huấn luyện viên cá nhân, HLV Qua Tyler Read (làm việc tại Mỹ) đã chứng kiến nhiều khách hàng đảo ngược tình trạng cứng khớp và đau nhức chỉ bằng cách thực hiện một vài bài tập thông minh mỗi ngày. 3 động tác này tác động sâu vào cơ và khớp, giúp cơ thể bạn vận động như cách đây một thập kỷ.

Tính nhất quán quan trọng hơn cường độ khi nói đến độ bền. Những động tác này nhắm vào các vùng dễ bị căng cứng và yếu, thường dẫn đến chấn thương và khó chịu. Chúng giúp tăng cường sức mạnh chức năng, cải thiện tư thế và bảo vệ khớp khỏi sự hao mòn trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, chúng chỉ mất vài phút, bất kể lịch trình của bạn có bận rộn đến đâu.

Bạn không cần thiết bị cầu kỳ hay hàng giờ tập luyện. Chỉ cần một không gian nhỏ và sự kiên trì vận động mỗi ngày. 3 bài tập này sẽ kích hoạt phần thân, hông và cột sống, những trụ cột của sự trẻ trung. Hãy biến chúng thành thói quen hàng ngày và chứng kiến năng lượng cùng khả năng vận động của bạn tăng vọt.

3 động tác hàng ngày giúp cơ thể bạn trẻ hơn sau tuổi 44

Bài tập kéo giãn cơ gấp hông

Bài tập kéo giãn này giúp mở rộng hông bị căng cứng và vận động cột sống, đồng thời đánh thức phần thân giữa. Độ linh hoạt của hông giảm dần theo tuổi tác, làm thay đổi tư thế và các kiểu chuyển động. Việc vươn người nhẹ nhàng sẽ kích hoạt phần thân trên, củng cố sự thẳng hàng của cột sống. Thực hiện bài tập này hàng ngày giúp giảm đau lưng dưới và cải thiện khả năng giữ thăng bằng khi đi lại và đứng.

Cách thực hiện:

Bắt đầu ở tư thế nửa quỳ, chân phải ở phía trước và đầu gối trái chạm đất.

Đẩy hông về phía trước nhẹ nhàng, cảm nhận sự căng giãn ở cơ gấp hông trái.

Giơ cánh tay phải lên cao và hơi nghiêng người sang trái.

Giữ nguyên trong 20-30 giây, sau đó đổi bên. Lặp lại 2 lần mỗi bên.

Động tác vận động cột sống mèo-bò

Động tác cổ điển này thúc đẩy sự linh hoạt của cột sống và giải nén đốt sống. Nó giúp tăng cường sức mạnh cho phần lõi cơ thể, đồng thời nới lỏng các cơ bị căng cứng quanh cột sống. Luyện tập thường xuyên giúp cải thiện tư thế và giảm cứng khớp, giúp bạn đứng thẳng hơn và di chuyển tự do hơn. Bài tập này hỗ trợ chức năng lưng khỏe mạnh và ngăn ngừa các chứng đau nhức thường gặp do tuổi tác.

Cách thực hiện:

Bắt đầu bằng tư thế chống tay và đầu gối, vai nằm trên cổ tay và hông nằm trên đầu gối.

Hít vào khi bạn cong lưng, nâng ngực và xương cụt lên (Bò).

Thở ra khi bạn uốn cong cột sống, gập cằm và xương chậu (Mèo).

Lặp lại động tác này trong 10 - 15 lần hít thở chậm và có kiểm soát.

3. Động tác với tường

Bài tập Wall Angels giúp tăng cường cơ lưng trên và cơ vai, đồng thời cải thiện khả năng vận động cột sống ngực. Các cơ này yếu dần theo tuổi tác, dẫn đến vai cong và tư thế xấu. Luyện tập bài tập này hàng ngày giúp kéo vai về phía sau, mở ngực và cân bằng cột sống. Tư thế tốt hơn giúp giảm đau và giúp bạn thở dễ dàng hơn.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng lưng dựa vào tường, 2 chân cách tường vài inch.

Nhấn phần lưng dưới, lưng trên và đầu vào tường.

Nâng cánh tay lên vị trí như cột gôn, khuỷu tay cong 90 độ.

Từ từ trượt cánh tay lên trên rồi hạ xuống, vẫn giữ nguyên vị trí tiếp xúc với tường.

Thực hiện 10-12 lần lặp lại có kiểm soát.

