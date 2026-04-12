3 điều cần làm với cây trầu bà ngay bây giờ

Cây trầu bà là một trong những loại cây cảnh nội thất phổ biến tại Việt Nam nhờ dễ trồng, dễ chăm sóc và khả năng thanh lọc không khí tốt. Tuy nhiên, khi bước vào đầu mùa hè – thời điểm nhiệt độ tăng cao, ánh nắng gay gắt và độ ẩm thay đổi – cây cũng cần được điều chỉnh chế độ chăm sóc để tránh tình trạng vàng lá, cháy lá hoặc chậm phát triển. Dưới đây là 3 việc quan trọng bạn nên làm để giúp cây trầu bà luôn xanh tốt trong giai đoạn này.

1. Điều chỉnh chế độ tưới nước phù hợp với thời tiết nóng

Đầu mùa hè, nhiệt độ tăng cao khiến quá trình thoát hơi nước diễn ra nhanh hơn, vì vậy cây trầu bà cần được bổ sung nước thường xuyên hơn so với các mùa khác. Theo các hướng dẫn chăm sóc cây cảnh, vào mùa hè, nên tưới nước cho cây khoảng 2–3 lần mỗi tuần, thậm chí có thể tăng lên tùy điều kiện môi trường.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không được tưới quá nhiều gây úng rễ. Trầu bà là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được tình trạng ngập nước kéo dài. Người trồng nên kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới, chỉ tưới khi lớp đất bề mặt đã khô khoảng 2–3 cm.

Ngoài ra, thời điểm tưới cũng cần lưu ý. Các chuyên gia khuyến nghị nên tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát để hạn chế nước bốc hơi nhanh và tránh sốc nhiệt cho cây. Với những cây trồng trong nhà hoặc môi trường điều hòa, tần suất tưới có thể giảm xuống nhưng vẫn cần đảm bảo đất luôn giữ được độ ẩm vừa phải.

2. Kiểm soát ánh sáng – tránh nắng gắt trực tiếp

Một trong những sai lầm phổ biến khi chăm sóc trầu bà vào mùa hè là đặt cây dưới ánh nắng trực tiếp. Thực tế, trầu bà là cây ưa bóng hoặc ánh sáng tán xạ, nếu tiếp xúc với nắng gắt sẽ dễ bị cháy lá, xuất hiện đốm nâu hoặc khô héo.

Vào đầu mùa hè, cường độ ánh sáng tăng mạnh, do đó cần di chuyển cây vào vị trí mát hơn như gần cửa sổ có rèm che, ban công có mái hoặc trong phòng có ánh sáng tự nhiên nhẹ. Nếu trồng ngoài trời, nên có biện pháp che nắng cho cây vào buổi trưa.

Bên cạnh đó, vẫn cần đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng để quang hợp. Việc thiếu sáng kéo dài có thể khiến lá nhạt màu, thân vươn dài yếu ớt. Một giải pháp hợp lý là cho cây “tắm nắng nhẹ” vào buổi sáng sớm, sau đó đưa vào nơi râm mát trong ngày.

3. Tăng cường chăm sóc tổng thể: bón phân, cắt tỉa và kiểm tra sâu bệnh

Đầu mùa hè cũng là thời kỳ sinh trưởng mạnh của cây trầu bà, vì vậy việc bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc tổng thể là rất cần thiết. Theo khuyến nghị, người trồng có thể bón phân định kỳ 1–2 tháng/lần bằng phân hữu cơ để kích thích cây phát triển lá xanh và bóng.

Ngoài ra, cần thường xuyên cắt tỉa lá vàng, lá úa hoặc cành khô để giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi phần khỏe mạnh và giữ dáng đẹp. Đây cũng là cách giúp hạn chế nấm bệnh phát sinh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Đặc biệt, mùa hè là thời điểm sâu bệnh phát triển mạnh. Người trồng nên kiểm tra mặt lá, thân và rễ thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu như rệp, nấm hoặc thối rễ. Nếu phát hiện bất thường, cần xử lý kịp thời để tránh lây lan.

Kết luận

Đầu mùa hè là giai đoạn “nhạy cảm” đối với cây trầu bà, đòi hỏi người trồng phải điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết. Ba việc quan trọng nhất bao gồm: tưới nước hợp lý, kiểm soát ánh sáng và tăng cường chăm sóc tổng thể. Khi thực hiện tốt những điều này, cây không chỉ tránh được tình trạng héo úa mà còn phát triển xanh tốt, góp phần làm đẹp không gian sống.

Việc chăm sóc đúng cách không quá phức tạp, nhưng cần sự quan sát và điều chỉnh linh hoạt theo môi trường thực tế. Đây chính là “chìa khóa” để giữ cho cây trầu bà luôn khỏe mạnh quanh năm.