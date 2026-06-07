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3 đặc điểm của tên lửa Zircon khiến Ukraine giật mình

Bạch Dương
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GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Shlepchenko đã nêu ra 3 đặc điểm của tên lửa Zircon gây xôn xao dư luận ở Ukraine.

Nhà quan sát quân sự Vlad Shlepchenko của trang Tsargrad đã nêu ra 3 đặc điểm nổi trội của tên lửa Zircon do Nga sản xuất khiến Ukraine lo ngại.

Trước đó, Ukraine tuyên bố rằng tên lửa Zircon do Nga sử dụng gây ra vấn đề lớn cho Lực lượng vũ trang Ukraine - hệ thống phòng không của nước này chưa bắn hạ được bất kỳ quả đạn nào thuộc loại này.

“Đặc điểm đầu tiên của Zircon nằm ở chỗ nó là một tên lửa siêu thanh, điều này có nghĩa là gần như không thể đánh chặn được”, chuyên gia Shlepchenko nhận xét.

Thứ hai, khả năng phóng tên lửa từ bệ phóng trên mặt đất mang lại lợi thế rất lớn, ông Shlepchenko tiếp tục.

"Một bệ phóng trên mặt đất có thể được di chuyển mà hầu như không thể bị phát hiện, đến bất kỳ vị trí nào, khiến các cuộc tấn công trở nên bất ngờ và khó lường hơn", nhà quan sát giải thích.

Đặc điểm thứ ba của Zircon là tầm bắn xa, từ 800 đến 1.000km, vượt trội so với Iskander có tầm bắn 500km. "Trong khi Iskander không thể vươn tới Tây Ukraine thì Zircon làm được điều đó", ông Shlepchenko nói thêm.

Tên lửa Zircon gây ra rất nhiều khó khăn cho phòng không Ukraine.

Mặc dù vậy một số nhược điểm của tên lửa Zircon cũng được chỉ ra, trong đó đáng kể nhất là việc nó phải mang theo bình nhiên liệu rất to và dùng độ cao lớn để lao xuống nhằm đạt tốc độ siêu thanh, khiến khối lượng đầu đạn rất hạn chế, theo những mảnh vỡ Ukraine thu được thì trọng lượng phần chiến đấu không quá 40kg.

Do tốc độ rất cao, độ chính xác của Zircon cũng ở mức khá thấp, mọi việc không quá quan trọng nếu lắp đầu đạn hạt nhân, nhưng khi mang đầu đạn thường thì hiệu quả ở mức "không đáng kể", đặc biệt khi tấn công mục tiêu mặt đất.

Theo Tsargrad
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