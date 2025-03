3 công thức nấu canh giải rượu của người Hàn Quốc

Rượu là một phần quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc, nhưng kèm theo đó là những cơn đau đầu sau khi uống quá nhiều. May mắn thay, người Hàn có nhiều món canh giải rượu hiệu quả, giúp thanh lọc cơ thể và giảm tình trạng mệt mỏi. Dưới đây là một số công thức nấu canh giải rượu Hàn Quốc nổi tiếng nhất.

Canh xương bò kim chi - Haejangguk

Nguyên liệu: 200gr xương bò, 100gr kim chi cắt nhỏ, 50gr nấm kim châm, 1/2 bát giá đỗ, 1/2 bát rau cải thảo, 1/2 bát huyết heo (không bắt buộc), 1 muỗng canh tương đậu Hàn Quốc (Doenjang), 1 muỗng canh tương ớt (Gochujang), 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu, 3 tép hành lá, 1 muỗng canh dầu mè.

Haejangguk - món canh giải rượu của người Hàn Quốc. (Ảnh: Hannaone)

Cách làm món canh giải rượu Haejangguk: Ninh xương bò với 1 lít nước trong 1 giờ để lấy nước dùng. Cho kim chi, giá đậu, rau cải thảo, nấm và huyết heo vào nồi. Thêm tương đậu, tương ớt, nước mắm, tiêu và khuấy đều. Nấu trong 15 phút, thêm hành lá và dầu mè, dùng nóng.

Canh giá đỗ - Kongnamul Guk

Nguyên liệu làm món canh giải rượu Kongnamul Guk gồm: 200gr giá đỗ, 1/2 bát rong biển khô, 1 lít nước, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 2 tép hành lá cắt nhỏ, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng canh dầu mè.

Món canh giải rượu Kongnamul Guk. (Ảnh: Aeriskitchen)

Ngâm rong biển với nước lạnh trong 10 phút, sau đó vớt ra để ráo. Cho rong biển, giá đỗ và 1 lít nước vào nồi, đun sôi 10 phút. Thêm nước tương, muối, tiêu, tỏi băm và khuấy đều. Trước khi tắt bếp, bạn thêm hành lá và dầu mè, dùng nóng.

Canh sườn bò - Seolleongtang

Nguyên liệu: 500gr sườn bò, 1 lít nước, 2 tép hành lá cắt nhỏ, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm.

Cách nấu canh giải rượu Seolleongtang: Rửa sạch sườn bò và chần qua nước sôi để loại bỏ tạp chất. Ninh sườn bò với 1 lít nước trong 3-4 giờ đến khi nước canh trắng đục. Nêm nước và thêm muối, tiêu, nước mắm. Múc canh ra bát, rắc hành lá và dùng nóng.

Món canh giải rượu Hàn Quốc Seolleongtang. (Ảnh: Maangchi)

Những món canh giải rượu của người Hàn Quốc kể trên không chỉ giúp bạn nhanh chóng giảm tác hại của rượu mà còn rất bổ dưỡng.

Một số mẹo giải rượu hiệu quả

Bạn có thể uống nước gừng hoặc trà gừng để giải rượu. Gừng vị nóng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say rượu.

Nếu không có gừng, bạn có thể thay thế bằng nước chanh, nước cam. Hai loại quả này chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Khi say rượu thường kéo theo khát nước nên người say hãy uống nước chanh, cam giúp giải cơn khát hiệu quả.

Bên cạnh đó, bánh mỳ chứa lượng lớn carbon có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể, giúp hấp thụ hết chất cồn, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng say rượu. Bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt còn chứa rất nhiều vitamin B1 - giúp hạn chế triệu chứng nôn nao.

Cháo trắng cũng là món ăn dễ chế biến, dễ ăn và dễ hấp thụ rất phù hợp với người bị say rượu. Thêm nữa, trong gạo cũng chứa carbon, khả năng hấp thu cồn trong rượu.