Con giáp tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tốt, sẽ mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội nghề nghiệp thăng tiến, với con đường công danh rạng rỡ. Những người tuổi Thìn biết nỗ lực sẽ đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống xa hoa, thịnh vượng.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối, sự ám hại của tiểu nhân. Sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Cũng nằm trong số những con giáp có tài lộc rải suốt cả năm, nếu biết nắm bắt thì tuổi Thìn không lo thiếu tiền tiêu. Cụ thể, năm Bính Ngọ, tuổi Thìn có 3 giai đoạn may mắn nhất là tháng 4 âm, tháng 10 âm và tháng 12 âm. Đây là lúc thiên thời - địa lợi với những cơ hội làm ăn mở ra cho những người biết nắm lấy cơ hội, có thể giúp con giáp tuổi Thìn giàu lên trông thấy. Họ chỉ cần chú ý cẩn thận trong tháng 9 âm để tránh thất thoát tài chính.

Con giáp tuổi Ngọ

Năm Bính Ngọ 2026, cũng chính là năm bản mệnh, tuổi Ngọ sẽ là con giáp có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng, tỏa sáng rực rỡ nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh như sao Tướng Tinh, Kim Quỹ, Thiên Hỷ.

Trong tử vi sao Tướng Tinh tượng trưng cho quyền uy, khả năng lãnh đạo và bản lĩnh cầm quân trong công việc. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi để thăng quan tiến chức, khẳng định vị thế và được cấp dưới nể phục.

Sao Kim Quỹ lại được ví như "hòm vàng" hay kho lưu trữ báu vật, cát tinh này chủ về khả năng tích lũy tài sản và may mắn trong tài chính. Nó giúp tuổi Ngọ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Trong khi đó, sao Thiên Hỷ chuyên chủ về các sự kiện vui mừng, hỷ tín như cưới hỏi, sinh con hoặc những cuộc hội ngộ bất ngờ. Sự xuất hiện của sao này mang lại không khí tươi vui, giúp tinh thần phấn chấn và thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ trở nên thăng hoa.

Bính Ngọ là năm bản mệnh của những người tuổi Ngọ, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để con giáp này đón sóng lớn, thu về nhiều lợi nhuận. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, tháng 8 âm và tháng 10 âm là những thời điểm tuyệt vời để tuổi Ngọ thực hiện các dự án ấp ủ đã lâu và gặt hái thành công. Có thể nói, họ sẽ có cả một khoảng thời gian dài để kiếm tiền thuận lợi. Con giáp này chỉ cần chú ý cẩn trọng thời điểm tháng 11 âm cuối năm để tránh thất thoát tài chính.

Con giáp tuổi Mùi

Được lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỷ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công.

Được Lục hợp chống lưng, tuổi Mùi nằm trong số những con giáp may mắn và thuận lợi bậc nhất trong năm Bính Ngọ, tha hồ các cơ hội làm ăn. Tử vi học có nói, tuổi Mùi sẽ có gần như cả một năm suôn sẻ, hanh thông, nhất là vào các tháng 1 âm, tháng 5 âm và tháng 7 âm. Đây là những thời kỳ hoàng kim mà nếu biết nắm bắt, con giáp này có thể kiếm được những khoản tiền lớn. Đặc biệt, thời điểm duy nhất mà tuổi Mùi cần phải chú ý chính là tháng 12 âm lịch nên con giáp này có thể thoải mái lên các kế hoạch đầu tư trong suốt gần như cả năm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.