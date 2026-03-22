Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao ở óc quan sát tinh tế và nhạy bén. Họ thường sẽ là những người nhận ra những sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống, từ đó thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, nhờ sự nhanh nhẹn này mà con giáp tuổi Tý sẽ thường nắm bắt cập nhật các xu hướng, tạo ra được lợi thế đặc biệt, từ đó gặt hái thành công rực rỡ.

Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Là một trong những con giáp thông minh, nhanh nhẹn, tuổi Tý chỉ cần gặp điều kiện thiên thời - địa lợi là sẽ bứt phá vô cùng mạnh mẽ. Tử vi học có nói, chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, con giáp này sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao của năm Bính Ngọ. Cụ thể, tháng 3 âm, được sao Hoa Cái chiếu mệnh, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, nhất là trong chuyện công danh sự nghiệp. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao giúp con giáp này hiện thực hóa nhiều kế hoạch quan trọng trong năm, như mua sắm những tài sản có giá trị, hoặc tích cóp, đầu tư cho tương lai.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu có quý nhân giúp sức nên sự nghiệp dễ thành, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Trong tử vi, Long Đức là cát tinh chủ về sự nhân hậu, đức độ và lòng từ bi, giúp bản mệnh luôn giữ được tâm thế bình thản và sự lương thiện trong mọi hoàn cảnh. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc.

Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Chỉ cần vượt qua tháng 2 âm tương đối thử thách, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp tìm được ánh sáng cuối đường hầm trong tháng 3 âm sắp tới. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, tuổi Dậu sẽ hân hoan bước vào thời kỳ đỉnh cao đầu tiên trong năm Bính Ngọ. Với sự hỗ trợ của cát tinh Long Đức, mọi mặt trong cuộc sống của con giáp này sẽ đều được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ có những bước tiến quan trọng, giúp nâng cao khả năng tài chính cho con giáp này. Ngoài ra, tuổi Dậu sẽ còn có những nguồn thu phụ, như trúng thưởng, hoặc nhận được quà tặng, giúp túi tiền của họ luôn rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công của những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là ngôi sao chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Dậu sắp bước vào thời kỳ đỉnh cao đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 thì tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 3 âm là giai đoạn khó khăn đầu tiên trong năm, đòi hỏi con giáp này phải có tư duy tỉnh táo trong chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng nên đề phòng bạn xấu và phải chăm sóc tốt bản thân, đề phòng nguy cơ ốm đau.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.