Trong ngày thứ Hai, 23/3/2026, tức ngày 5 tháng 2 âm, còn gọi là ngày Bính Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày mang hành Kim mạnh mẽ, tạo nên thế "Hỏa khắc Kim" đầy kịch tính giữa Thiên can và Địa chi, tượng trưng cho sự rèn giũa và tôi luyện để đi đến thành công.

Vì Thân là cung Dịch Mã, ngày này khuyến khích sự dịch chuyển và thay đổi phương thức làm việc thay vì dậm chân tại chỗ để kích hoạt dòng chảy tài lộc. Tuy nhiên, do tính chất Kim vượng dễ gây nóng nảy, các con giáp cần giữ tinh thần tỉnh táo và kiểm tra kỹ lưỡng các chi tiết trong giao dịch để tránh những sai sót không đáng có.

Tử vi học có nói, dựa trên các yếu tố phong thủy của ngày Bính Thân (với Thiên can Bính thuộc Hỏa, Địa chi Thân thuộc Kim), dưới đây là 3 con giáp có vận trình tài lộc rực rỡ nhất và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp thịnh vượng

Theo tử vi học, ngày đầu tuần Bính Thân là ngày "Trường Sinh" của tuổi Tý, mang lại nguồn năng lượng dồi dào và quý nhân phù trợ nên đây chính là con giáp may mắn bậc nhất trong ngày hôm nay. Nếu biết tận dụng những điểm mạnh của mình, bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành tựu xứng đáng.

- Chi tiết tài lộc: Tiền bạc sẽ đến từ các nguồn phụ hoặc các khoản đầu tư cũ bất ngờ sinh lời, giúp con giáp này nâng cao khả năng tài chính. Tuổi Tý thậm chí còn có khả năng chốt được những hợp đồng quan trọng nhờ sự nhạy bén với thị trường, khiến túi tiền của họ thêm rủng rỉnh.

- Cách tối ưu: Con giáp tuổi Tý có thể cân nhắc việc thực hiện các giao dịch tài chính vào khung giờ hoàng đạo (7h - 9h sáng). Ngoài ra, bản mệnh có thể đeo trang sức bằng bạc hoặc đá màu trắng để tăng cường cát khí từ hành Kim của ngày, giúp tăng cát khí.

2. Con giáp tuổi Tỵ: Lục Hợp may mắn

Dù là mối quan hệ "vừa hợp vừa hình", nhưng trong ngày Bính Thân, tuổi Tỵ vẫn là con giáp nhận được sự nâng đỡ lớn từ Thiên can Bính (cùng hành Hỏa), nên vẫn có một ngày đầy may mắn và lộc lá. Nếu biết nắm bắt, tuổi Tỵ sẽ là con giáp rất dư dả trong ngày đầu tuần này.

- Chi tiết tài lộc: Rất thuận lợi cho những người làm kinh doanh, buôn bán. Khách hàng tự tìm đến, doanh số tăng vọt. Đây cũng là ngày tốt để con giáp tuổi Tỵ thu hồi công nợ hoặc giải quyết các tồn đọng tài chính.

- Cách tối ưu: Con giáp này hãy chủ động kết nối với đối tác cũ. Màu sắc may mắn đối với bản mệnh là đỏ hoặc tím. Ngoài ra, bản mệnh có thể cân nhắc việc đặt một ly nước sạch ở hướng Chính Nam của bàn làm việc để kích hoạt tài vị.

3. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp hanh thông

Theo tử vi học, tuổi Thìn gặp ngày Thân sẽ tạo thành cục diện bán hợp, giúp mọi việc hanh thông, "cầu được ước thấy" nên tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp may mắn bậc nhất trong ngày này. Bản mệnh hãy nắm bắt cơ hội thiên thời - địa lợi này để kiếm tiền, làm giàu nhé.

- Chi tiết tài lộc: Thần Tài gõ cửa giúp con giáp tuổi Thìn có cơ hội nhận tiền thưởng, quà tặng hoặc một lời mời hợp tác béo bở. Tài lộc đến từ sự giúp đỡ của bạn bè hoặc đồng nghiệp cấp trên.

- Cách tối ưu: Con giáp này đừng ngần ngại việc chiêu đãi hoặc giúp đỡ người khác một việc nhỏ, năng lượng tích cực sẽ quay lại gấp đôi. Hướng di chuyển tốt nhất để đón tài lộc là hướng Đông Nam.

* Lưu ý chung: Cục diện Địa chi ngày Bính Thân mang hành Kim mạnh mẽ, tạo nên mối quan hệ Tam hợp (Thân - Tý - Thìn) và Lục hợp (Tỵ - Thân) giúp dòng chảy tài lộc luân chuyển thuận lợi và thúc đẩy các quyết định đầu tư nhanh chóng.

Tuy nhiên, cả 3 con giáp cần lưu ý tính chất "Kim quá vượng" dễ gây ra sự nóng nảy hoặc chủ quan, vì vậy hãy giữ cái đầu lạnh trong các giao dịch ký kết để tránh sai sót giấy tờ.

Ngoài ra, ngày Bính Thân này xung khắc với tuổi Canh Dần và Nhâm Dần, nên nếu bạn thuộc hai tuổi này thì cần cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu nhé. Chúc tất cả các bạn một ngày đầu tuần đầy bình an, may mắn và hanh thông nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.