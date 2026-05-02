3 cây trước nhà cản bước Thần Tài, tốt nhất đừng trồng

Khu vực mặt tiền của ngôi nhà luôn cần sự sáng sủa và lưu thông khí tốt để thu hút tài lộc. Tuy nhiên thực tế có những loại cây dù rất đẹp hoặc cho trái ngon nhưng lại mang đặc tính sinh học hoặc ý nghĩa dân gian không phù hợp để trấn giữ lối ra vào. Dưới đây là 3 loại cây mà các gia đình nên cân nhắc kỹ trước khi trồng ngay phía trước ngôi nhà để tránh gây cản trở con đường hưng thịnh của gia chủ.

1. Cây dâu tằm mang hàm ý của sự phiền muộn

Trong quan niệm dân gian dâu tằm là loại cây hàng đầu cần tránh đặt ở vị trí chính diện ngôi nhà. Tên gọi của cây dâu trong tiếng Hán phát âm gần giống với từ Tang vốn gợi nhắc đến những chuyện buồn đau và mất mát không may mắn. Xét về mặt phong thủy loại cây này mang tính âm cực mạnh thường được dùng để trừ tà hơn là để trang trí mặt tiền. Việc trồng cây dâu ngay cổng nhà bị coi là hành động tự ngăn chặn những luồng khí tích cực và khiến tinh thần của các thành viên trong gia đình dễ rơi vào trạng thái bất an hoặc gặp trắc trở trong công việc.

2. Cây khế dễ gây ra sự trì trệ cho không gian sống

Cây khế là loại cây ăn quả rất phổ biến trong các khu vườn Việt Nam nhưng việc đặt chúng ngay trước cửa lại là một câu chuyện khác. Cây khế khi phát triển lâu năm thường có bộ rễ lan rộng và tán lá rậm rạp làm cản trở luồng ánh sáng và không khí lưu thông vào nhà. Trong phong thủy sự thông thoáng của cửa chính là yếu tố tiên quyết để mời gọi Thần Tài. Một gốc khế quá lớn che chắn lối vào sẽ tạo ra sự trì trệ khiến gia chủ thường xuyên gặp phải những khó khăn về tài chính hoặc cảm thấy áp lực trong cuộc sống hằng ngày.

3. Cây xương rồng tạo ra sát khí từ các gai nhọn

Thay vì cây mít vốn là cây ăn quả đại thụ thì cây xương rồng là loại cây cảnh mà nhiều người lầm tưởng rằng trồng trước cửa sẽ giúp bảo vệ nhà cửa. Tuy nhiên đây lại là một sai lầm phổ biến trong bài trí phong thủy mặt tiền. Xương rồng sở hữu hàng nghìn chiếc gai sắc nhọn hướng ra xung quanh tạo ra nguồn sát khí mạnh mẽ khiến dòng năng lượng hiền hòa của Thần Tài bị đẩy ra ngoài. Việc đặt xương rồng ở cửa chính có thể gây ra những xung đột cãi vã trong gia đình hoặc khiến các mối quan hệ xã giao của gia chủ gặp nhiều thị phi không đáng có.

Nguyên tắc lựa chọn cây trồng trước cửa để đón lộc

Một trong những lưu ý quan trọng nhất là không nên để bất kỳ cây lớn nào mọc ngay giữa lối đi hoặc chắn tầm nhìn từ cửa chính nhìn ra ngoài. Cây trồng tại khu vực này cần có dáng vẻ thanh mảnh lá kim hoặc lá tròn nhỏ và màu sắc tươi tắn để tạo cảm giác nhẹ nhàng. Ngoài ra việc thường xuyên cắt tỉa những cành khô héo và dọn dẹp lá rụng là điều bắt buộc bởi sự lộn xộn và héo úa ngay trước cổng là dấu hiệu của sự suy giảm vận khí làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của người đứng đầu gia đình.

Để thay thế cho những loại cây cản trở tài lộc gia chủ nên tham khảo các loại cây mang biểu tượng của sự may mắn như cây hòe cây thiết mộc lan hoặc cây vạn lộc. Cây hòe vốn được coi là cây công danh giúp gia đình có người đỗ đạt thăng tiến trong khi thiết mộc lan mang lại sự tươi mới và sức sống bền bỉ. Những loại cây này không chỉ giúp không gian sống trở nên sang trọng mà còn đóng vai trò như những cột mốc thu hút sinh khí giúp cho con đường tài chính của gia đình luôn được hanh thông và vững chắc.