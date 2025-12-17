3 cặp cây không nên trồng cạnh nhau dù nhà chật đến mấy

Chọn cây trồng trong nhà là một nhiệm vụ tưởng dễ nhưng không hề đơn giản. Một phần của quá trình này bao gồm việc ghép các loại cây không chỉ hài hòa về mặt thẩm mỹ mà còn hỗ trợ sự phát triển của nhau.

Cần rất nhiều thử nghiệm và sai sót, bởi vì việc bày trí cây trồng trong nhà không đúng cách có thể gây ra những tác động bất lợi. Ví dụ, việc đặt hai cây dễ bị cùng một loại sâu bệnh tấn công cạnh nhau có thể khiến sâu bệnh lây lan nhanh chóng ra toàn bộ bộ sưu tập cây của bạn. Hoặc bạn có thể ghép hai cây có môi trường sinh trưởng lý tưởng hoàn toàn khác nhau, dẫn đến một cây phát triển mạnh ở vị trí nhiều nắng, trong khi cây kia lại héo rũ do tiếp xúc với quá nhiều ánh nắng.

Có thể mất một khoảng thời gian để rút kinh nghiệm cho chính mình. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, tạp chí Homes and Gardens đã trò chuyện với một chuyên gia về cây trồng trong nhà để tìm hiểu những loại cây nào bạn nên để cách xa nhau và lý do vì sao. Dưới đây là những cặp cây mà họ đã chỉ ra.

3 cặp cây không nên trồng cạnh nhau

“Những lý do chính khiến một số cặp cây cần được đặt cách xa nhau là do nhu cầu khác nhau về nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm,” Julie Bawden-Davis, chuyên gia cây trồng tại Mỹ, giải thích. “Ví dụ, những cây cần không khí khô và ánh sáng mạnh sẽ không phát triển tốt khi đặt cạnh những cây ưa ánh sáng trung bình và độ ẩm,” cô nói thêm.

Dưới đây, Julie chia sẻ ba cặp cây trồng trong nhà bạn nên tránh nếu muốn trồng cây trong nhà thành công.

1. Cây mọng nước và cây dương xỉ

Với rất nhiều loại cây mọng nước và dương xỉ có thể trồng trong nhà, không có gì lạ khi những loại cây đẹp ngang nhau này được đặt cạnh nhau trong một ngôi nhà. Tuy nhiên, dù sự tương phản giữa tán lá cứng cáp của cây mọng nước và những tàu lá mềm mại của dương xỉ có thể tạo nên một cặp đôi bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, Julie cảnh báo đây là hai loại cây bạn nên để xa nhau.

“Cây mọng nước cần không khí khô, tưới nước không thường xuyên và ánh sáng mạnh, trong khi dương xỉ cần ánh sáng trung bình, tưới nước thường xuyên và môi trường ẩm,” Julie giải thích.

“Hai loại cây này không nhất thiết gây hại trực tiếp cho nhau, nhưng các điều kiện môi trường xung quanh sẽ gây hại cho chúng,” Julie nói thêm.

Ví dụ, dương xỉ là những cây trồng phòng tắm tuyệt vời vì chúng có thể hấp thụ độ ẩm cao. Tuy nhiên, giữ cây mọng nước trong mức độ ẩm cao như vậy là một sai lầm, khiến lá trở nên mềm nhũn và có thể gây thối rễ.

Thay vào đó, hãy thử ghép cây mọng nước với những cây trồng trong nhà khác ưa độ ẩm thấp, chẳng hạn như cây cọ đuôi ngựa (pony tail palm), loại cây có tán lá cong tương tự hình dáng của dương xỉ. Tương tự, dương xỉ sẽ phát triển tốt khi trồng cùng những loài ưa ẩm khác, như các loại hoa lan.

2. Cây thu hải đường và cây lan ý

Không thể phủ nhận rằng việc tạo ra một không gian đầy màu sắc với những loại cây trồng trong nhà ra hoa đẹp nhất sẽ tạo nên điểm nhấn cho khu vườn trong nhà của bạn. Tuy nhiên, việc sắp xếp này cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vì không phải tất cả các cây trồng trong nhà ra hoa đều nên được trồng ở cùng một khu vực.

“Mặc dù cả thu hải đường và lan ý đều ra hoa, nhưng chúng cần điều kiện ánh sáng khác nhau để làm được điều đó,” Julie cho biết. “Lan ý cần ánh sáng trung bình đến thấp để ra hoa và sẽ không ra hoa nếu điều kiện quá sáng. Trong khi đó, thu hải đường cần ánh sáng mạnh để ra hoa và sẽ không ra hoa nếu điều kiện quá tối,” cô giải thích.

Bạn sẽ không đạt được hiệu ứng trưng bày hoa nếu đặt hai loại cây này cạnh nhau. Điều này sẽ khiến một cây khoe sắc rực rỡ, còn cây kia chỉ xanh lá mà không ra hoa.

Tuy nhiên, một khi bạn đã tìm được vị trí lý tưởng cho từng loại cây, bạn có thể giữ cho thu hải đường và lan ý tiếp tục ra hoa bằng cách cung cấp chế độ chăm sóc tương tự. Ví dụ, việc cắt bỏ hoa tàn sẽ khuyến khích sự phát triển mới và những đợt hoa quay trở lại.

Những lựa chọn ghép thay thế bao gồm việc đặt lan ý cùng với hồng môn (anthurium). Cả hai có vẻ ngoài tương tự nhau, và chúng cần mức ánh sáng tương đương. Đối với thu hải đường, hãy thử trồng cùng violet châu Phi (African violet). Những bông hoa tuyệt đẹp này cũng cần ánh sáng mạnh để phát triển tốt, khiến đây trở thành cặp đôi lý tưởng cho bậu cửa sổ trong nhà.

3. Cây môn thái và cây gang

Có những cây trồng trong nhà chịu lạnh và những cây trồng trong nhà ưa ánh nắng trực tiếp, và hai nhóm này thường không đi cùng nhau. Điều này là do một loại ưa môi trường mát mẻ, trong khi loại kia sẽ phản ứng với cái lạnh bằng cách rũ xuống và héo úa. Đây chính là lý do khiến cây môn thái và cây gang trở thành hai cây nên để xa nhau.

“Cây môn thái cần nhiệt độ ấm để phát triển tốt, trong khi cây gang lại cần nhiệt độ mát hơn,” Julie lưu ý. “Đặt hai cây này cạnh nhau thì sẽ có một cây không vui, tùy thuộc vào nhiệt độ,” cô nói thêm.

Ở nhiệt độ quá lạnh, bạn sẽ thấy cây môn thái héo úa, đổi màu và có thể rụng lá. Trong khi đó, cây gang có khả năng bị cháy lá và teo tóp do mất nước nếu gặp nhiệt độ quá nóng.

Một vấn đề khác có thể phát sinh từ việc ghép cặp này là sự lây lan của sâu bệnh: “Những cây được trồng trong điều kiện không lý tưởng sẽ dễ bị sâu bệnh và dịch hại hơn, và những sâu bệnh đó có thể lây lan sang các cây xung quanh – ngay cả những cây đang phát triển trong điều kiện lý tưởng và khỏe mạnh,” Julie giải thích.

Do đó, hãy đảm bảo cây được trồng trong điều kiện phù hợp và thường xuyên lau sạch lá cây trồng trong nhà bằng nước và khăn microfiber - điều này có thể ngăn ngừa sự lây lan của sâu bệnh.

Cây lưỡi hổ là một lựa chọn thay thế tốt để trồng cùng gây gang. Chúng cần nhiệt độ tương tự và có thể chịu được ánh sáng thấp, giống như cây gang. Ngoài ra, chúng còn mang lại cấu trúc lá cứng cáp mà bạn có thể đang tìm kiếm ở cây môn thái.

Cây môn thái sẽ phù hợp hơn khi trồng cùng những cây trồng trong nhà khác có tán lá sẫm màu, chẳng hạn như đa búp đỏ.