3 cách đơn giản đuổi ốc sên khỏi vườn nhà

Nếu thấy ốc sên xuất hiện trong nhà và khu vực sân vườn, bạn chỉ cần áp dụng những mẹo xử lý đơn giản.

Ốc sên là loài vật thường xuất hiện ở những nơi ẩm thấp, đặc biệt sau những ngày mưa hoặc vào thời điểm thời tiết nồm ẩm. Chúng không chỉ bò trên nền sân, tường nhà mà còn thường xuyên tìm đến các khu vực trồng cây, vườn rau để kiếm thức ăn. Nếu xuất hiện với số lượng lớn, ốc sên có thể ăn lá non, chồi non, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và khiến khu vườn trở nên kém vệ sinh. Đáng nói, loài vật này thường hoạt động mạnh vào ban đêm nên gia chủ không phải lúc nào cũng dễ dàng phát hiện. Thay vì sử dụng các loại hóa chất có thể ảnh hưởng đến cây trồng và môi trường xung quanh, gia đình có thể áp dụng một số mẹo đơn giản để đuổi ốc sên ra khỏi khu vực sinh hoạt. Dưới đây là 3 cách dễ thực hiện, phù hợp với những gia đình có sân vườn, trồng rau hoặc chăm sóc nhiều cây cảnh tại nhà.

1. Đeo găng tay, dùng kẹp hoặc xẻng nhỏ bắt ốc sên

Đây là cách trực tiếp và khá đơn giản để xử lý những con ốc sên đã xuất hiện trong vườn nhà. Khi phát hiện ốc sên bò trên lá cây, thành chậu, nền sân hoặc tường nhà, gia chủ có thể đeo găng tay, sử dụng kẹp gắp hoặc xẻng nhỏ để thu gom chúng. Sau đó, hãy chuyển ốc sên đến khu vực phù hợp, cách xa vườn rau và những nơi trồng cây cảnh để hạn chế chúng quay trở lại. Thời điểm thích hợp để kiểm tra và bắt ốc sên là vào sáng sớm, chiều tối hoặc sau những cơn mưa. Đây là lúc độ ẩm không khí cao, ốc sên thường bò ra ngoài tìm thức ăn nên dễ phát hiện hơn. Nếu chỉ kiểm tra những vị trí dễ nhìn thấy, gia chủ có thể bỏ sót nhiều con đang ẩn nấp trong vườn. Vì vậy, đừng quên quan sát kỹ mặt dưới của những tán lá lớn, gầm chậu cây, khe gạch, góc tường, những đống lá mục hoặc khu vực có nhiều vật dụng đặt sát mặt đất. Đây đều là những nơi ẩm mát mà ốc sên thường tìm đến để trú ẩn. Việc kiểm tra thường xuyên giúp gia đình phát hiện và xử lý sớm, tránh để số lượng ốc sên tăng lên quá nhiều. Khi thực hiện, nên dùng găng tay và dụng cụ riêng, không dùng tay trần tiếp xúc trực tiếp với ốc sên. Sau khi thu gom, cần rửa sạch dụng cụ và vệ sinh tay cẩn thận.

2. Dùng vòi nước xịt nhẹ để đuổi ốc sên

Một mẹo khác khá dễ thực hiện là sử dụng vòi nước để đuổi ốc sên khỏi những vị trí chúng đang bò qua. Khi phát hiện ốc sên xuất hiện trên nền sân, tường nhà, lối đi hoặc khu vực trồng cây, gia chủ có thể dùng vòi nước xịt nhẹ về phía chúng để khiến chúng di chuyển khỏi vị trí đó. Cách làm này không đòi hỏi dụng cụ cầu kỳ, tận dụng ngay những vật dụng có sẵn trong gia đình. Đặc biệt, với những khu vực sân vườn rộng, có nhiều chậu cây hoặc bồn trồng rau, vòi nước có thể giúp gia chủ xử lý nhanh những con ốc sên đang bò ở các vị trí dễ quan sát. Tuy nhiên, cần lưu ý điều chỉnh tia nước ở mức nhẹ, tránh xịt áp lực quá mạnh trực tiếp vào ốc sên hoặc những cây non, cây có thân lá mỏng manh. Gia chủ cũng không nên xịt nước quá nhiều vào các góc vốn đã ẩm thấp, bởi độ ẩm cao lại là điều kiện thuận lợi để ốc sên tiếp tục xuất hiện. Sau khi đuổi ốc sên, nên kiểm tra lại khu vực vừa xử lý, đồng thời làm sạch những vệt nhớt chúng để lại trên nền sân, bậc thềm hoặc lối đi. Nếu ốc sên xuất hiện thường xuyên, gia đình cần kết hợp thêm các biện pháp khác thay vì chỉ phụ thuộc vào việc xịt nước.

3. Trồng các loại cây có mùi thơm

Bên cạnh việc xử lý trực tiếp, gia chủ có thể cân nhắc trồng thêm một số loại cây có mùi thơm đặc trưng như hương thảo, bạc hà hoặc tỏi ở khu vực sân vườn. Những loại cây này không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, tạo hương thơm tự nhiên mà còn có thể góp phần khiến ốc sên ít lui tới một số vị trí nhất định. Chẳng hạn, hương thảo là loại cây có mùi thơm khá đặc trưng, thường được trồng trong chậu để trang trí ban công, sân vườn hoặc đặt gần cửa sổ. Bạc hà lại dễ trồng, phát triển nhanh, có thể trồng thành từng khóm nhỏ ở những khu vực trống trong vườn. Trong khi đó, tỏi có thể được trồng xen kẽ ở một số luống rau, vừa tận dụng diện tích vừa tạo thêm sự đa dạng cho khu vườn. Gia chủ có thể bố trí những loại cây này gần lối đi, quanh khu vực trồng rau hoặc những vị trí thường xuyên phát hiện ốc sên. Tuy nhiên, cần hiểu rằng mùi thơm của các loại cây trên chưa được chứng minh có khả năng xua đuổi ốc sên một cách đáng tin cậy. Vì vậy, đây chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế việc thu gom và kiểm soát ốc sên trực tiếp.

Một số lưu ý để hạn chế ốc sên vào nhà

Ốc sên thường tìm đến những nơi có độ ẩm cao, nhiều thức ăn và chỗ trú ẩn thuận lợi. Vì vậy, muốn hạn chế chúng xuất hiện thường xuyên, gia đình cần chú ý giữ gìn vệ sinh và thay đổi một số thói quen chăm sóc sân vườn.

- Không để sân vườn quá ẩm ướt: Nên tưới cây vào buổi sáng thay vì chiều tối để đất và khu vực quanh gốc cây có thời gian khô ráo trước khi đêm xuống. Tránh tưới quá nhiều khiến đất luôn trong tình trạng sũng nước.

- Thường xuyên dọn lá rụng, cỏ dại: Lá cây mục, cỏ mọc um tùm và những đống vật dụng để lâu ngày có thể trở thành nơi trú ẩn của ốc sên. Gia chủ nên cắt tỉa cây thường xuyên, thu gom lá khô và giữ cho các lối đi trong vườn thông thoáng.

- Kiểm tra các vị trí ẩm thấp quanh nhà: Những khe tường, góc sân, khu vực thoát nước, gầm chậu cây hoặc chân hàng rào là nơi cần được chú ý. Nên kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm ốc sên và trứng của chúng.

- Hạn chế để thức ăn thừa trong vườn: Rau củ thối hỏng, lá cây mục và các loại rác hữu cơ nên được thu gom, xử lý gọn gàng, tránh để thu hút ốc sên tìm đến kiếm ăn.

- Kiểm tra cây mới mua trước khi đưa vào vườn: Ốc sên nhỏ hoặc trứng của chúng có thể bám theo đất trồng, chậu cây và lá cây. Vì vậy, nên quan sát kỹ cây mới trước khi đặt cạnh những chậu cây đang có trong nhà.

Nhìn chung, ốc sên không phải loài vật quá khó xử lý nếu gia đình phát hiện sớm và áp dụng biện pháp phù hợp. Việc kết hợp thu gom trực tiếp, vệ sinh sân vườn và kiểm soát độ ẩm sẽ giúp hạn chế đáng kể tình trạng ốc sên xuất hiện, đồng thời giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ, thông thoáng.