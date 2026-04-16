3 ca bệnh, 3 cái kết đau lòng: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nghẹn lại vì ''nói không ai tin''

BS Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) đã kể lại 3 ca bệnh ấy, bằng những câu từ không còn gì buồn hơn thế.

Sản phụ bị tiểu đường thai kỳ, không làm theo khuyến cáo của bác sĩ, hậu quả mất con

"Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, đang mang thai con đầu lòng được 25 tuần đi làm nghiệm pháp dung nạp phát hiện ra tiểu đường thai kỳ. Bác sĩ đã giải thích hết lòng đầy đủ các nguy cơ cho cả mẹ và thai nhưng bệnh nhân không tin tưởng lắm bởi trước đấy bệnh nhân đã thực hiện chế độ ăn rất tiết chế rồi nên cô ấy tin là không thể bị tiểu đường thai kỳ được. Bác sĩ dặn theo dõi đường máu nhưng cô không làm, thiết kế hẳn thực đơn riêng cho cô nhưng cô tự ăn theo ý mình. Thi thoảng thử đường máu đói cô thấy vẫn trong mục tiêu nên tin là kết quả của bác sĩ có vấn đề và mình đang làm đúng và tốt nhất cho con mình rồi", BS Dương Minh Tuấn kể.

Một ngày đẹp trời sau đó 5 tuần, cô bỗng thấy người mệt lả đi và buồn nôn nhiều, sau đó là nôn liên tục, gia đình đưa hai mẹ con vào đến viện cấp cứu chưa kịp đo mạch huyết áp thì cô hét lên vì thấy con không còn đạp nữa.

"Siêu âm ra tim em bé đã ngừng, xét nghiệm thì mẹ nhiễm toan ceton nặng (một kiểu máu đầy acid) do đường máu cao", BS Tuấn nghẹn giọng. Người mẹ lúc này ngồi khóc không thành tiếng vì vẫn còn quá mệt khi nghe tin dữ, còn bác sĩ dù buồn nhưng "cũng phải gác lại để chạy đua tiếp giữ lại sinh mạng cho cô".

Nam bệnh nhân 53 tuổi không tin Tây y mà áp dụng bài thuốc dân gian, hậu quả hôn mê nhập viện

"Bệnh nhân nam, 53 tuổi, đợt này gầy sút cân nhiều, tiểu nhiều, khát nhiều, đi khám thấy đường máu đói tăng cao 15 mmol/L; đường máu trung bình 3 tháng HbA1c là 12,4%. Bệnh nhân quan điểm không muốn tiêm insulin, không tin tưởng thuốc tây nên ký hồ sơ xin về nhà tự điều trị. Hàng loạt các bài thuốc dân gian được áp dụng, nghe hết ông hàng xóm này đến bà hàng xóm kia, bệnh nhân tìm đến đủ mọi phương pháp lá này lá kia mà được kể là đã chữa khỏi tiểu đường cho cả triệu người", BS Tuấn cho hay.

Sau gần 2 tuần tự điều trị, bệnh nhân thử đường máu đói 1 mẫu thấy xuống được 5,6 mmol/L và đường máu sau ăn 1 mẫu là 11,3 mmol/L nên mừng rỡ; mấy ông bác sĩ cứ bắt tiêm insulin với uống thuốc đúng tào lao. Ngày thứ 14, sinh nhật con trai, bệnh nhân vui mừng làm thêm mấy chén chắc chẳng làm sao, người nhà thấy anh chợt nằm ra ngủ ngáy phì phò tưởng say rượu, mà sau vợ gọi mãi không dậy, đưa vào viện thì hôn mê tít thò lò rồi, đường máu đo được khi đó khoảng 50 mmol/L. "Các bác sĩ chỉ biết lắc đầu nhìn đống lá cây thuốc sắc người nhà mang theo".

Bệnh nhân 39 tuổi uống thực phẩm chức năng chứ không nghe lời bác sĩ điều trị, hậu quả suy thận, mất mạng

"Bệnh nhân nam, 39 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường típ 2, cơ thể khá là thừa cân với thói quen ăn uống nhiều đồ chiên xào và uống rượu nhiều. Khi mới được chẩn đoán đường máu dao động cũng chỉ khoảng 8-12 mmol/L, HbA1c là 8,5%, bệnh nhân quyết tâm chỉ thay đổi lối sống kết hợp thêm uống một đống thực phẩm chức năng kiểm soát đường huyết lấy cả từ Âu Mỹ lẫn Trung Quốc Nhật Hàn về dùng", BS Tuấn kể.

Thấy cơ thể không có chuyện gì xảy ra, không mệt mỏi, thử đường máu khi đói bình thường, bệnh nhân tự tin mình đang đi đúng hướng. Bệnh nhân giảm được cân về chỉ số khối cơ thể tối ưu, tập luyện thể thao điều độ, tự tin rằng đã đẩy lùi được căn bệnh tiểu đường . Một năm, hai năm, ba năm, mọi thứ đều ổn. Năm thứ ba, bệnh nhân bỗng thấy mắt nhìn mờ hơn, nghĩ chắc chỉ là viễn thị nên chẳng đi kiểm tra, vài tháng sau tự dưng thấy người gầy và da xạm cả đi, đúng dịp xét nghiệm cơ quan thì bác sĩ tư vấn bảo suy thận khá nặng rồi nên đi bệnh viện kiểm tra lại.

"Đến viện phát hiện ra ngoài suy thận, mắt của bệnh nhân cũng tổn thương võng mạc khá nặng rồi, nhưng bệnh nhân vô cùng cố chấp với lối sống khoẻ mạnh của mình nên không đồng ý điều trị. Năm thứ tư, một ngày thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ như mọi ngày, bệnh nhân bỗng đau nghẹn thắt ngực, rồi nhanh chóng lăn đùng ra ngừng tim. Cả một quãng thời gian dài không điều trị chuẩn đủ để các mảng xơ vữa mạch máu âm thầm lắng đọng vào mạch vành để đến một thời điểm nó tắc nghẽn lại đủ để làm trái tim ngừng đập. Người đàn ông 43 tuổi để lại cho vợ con cả một quãng đường thật đau lòng", BS Tuấn đau lòng nói.

"Dẫu biết mỗi người sẽ có những sự lựa chọn và cần phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy mà sao mỗi lần nghĩ về những bệnh nhân như vậy mình lại thấy buồn ghê gớm. Thầy mình hay bảo để bệnh nhân bỏ điều trị hay điều trị sai thì lỗi đầu tiên là của bác sĩ rồi vì không đủ tinh tế, thấu cảm, kiên nhẫn để giải thích cho họ đi đúng con đường. Nhưng mình cũng nghĩ đôi khi bác sĩ đã rất kiên nhẫn, thấu cảm và tinh tế để dìu dắt người bệnh rồi đấy chứ nhưng một khi họ đã tin vào điều mà họ nghĩ là đúng thì rất khó, thậm chí phải chấp nhận là không bao giờ có thể thay đổi", BS Tuấn tâm sự.

Thật sự, bác sĩ có thể mang trong mình một trái tim rộng lớn đủ để thương được rất rất nhiều điều và hiểu được cho rất rất nhiều người, nhưng bác sĩ cũng không thể cứu được tất cả. "Như chuyện yêu đương, mình dốc hết lòng rồi mà họ vẫn chọn không ở lại, thì thôi", BS Tuấn thở dài.