3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ”

“Tôi không thể tin được khoảnh khắc này đã đến. Sau hơn 10 năm mỏi mòn chờ đợi, những đêm khóc cạn nước mắt và cảm giác như bầu trời sụp đổ, cuối cùng tôi đã được ôm con trong vòng tay. Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn những người đã đồng hành, và cảm ơn chính chúng tôi vì không bỏ cuộc trong hành trình “tìm con”.

Đó là lời tâm sự của chị Hà Vân, một sản phụ có hành trình tìm con mang nhiều chông gai. Vợ chồng chị đã kết hôn 10 năm, mòn mỏi mong con với những lần sẩy thai, thai lưu và những nỗi buồn tưởng không thể vượt qua. Hành trình tìm con của anh chị gắn liền với những lần thăm khám, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại các bệnh viện uy tín hàng đầu cả nước. Cuối cùng, vào giây phút em bé được các bác sĩ đặt lên ngực mẹ, vợ chồng chị đã có thể mỉm cười với niềm hạnh phúc nhỏ bé vừa chào đời.

Câu chuyện tìm con của vợ chồng chị Hà Vân là minh chứng sống động cho ý nghĩa của việc đặt niềm tin vào các cơ sở y tế chất lượng trong điều trị vô sinh, hiếm muộn. Lựa chọn đúng bệnh viện để thực hiện IVF là bước đầu tiên, quyết định kết quả của quá trình đi tìm hy vọng.

Dưới đây là danh sách những bệnh viện uy tín hàng đầu tại Việt Nam giúp các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có thể biến giấc mơ làm cha mẹ thành hiện thực.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Từ Dũ không chỉ là bệnh viện đầu ngành về sản khoa mà còn là bệnh viện tuyến cuối Sản Phụ khoa được Bộ Y tế phân công chỉ đạo tuyến, nơi đầu tiên triển khai các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh…Với đội ngũ y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và không ngừng cập nhật kiến thức từ các nền y học tiên tiến, bệnh viện Từ Dũ luôn là biểu tượng của sự tận tâm, tiên phong trong sản khoa Việt Nam.

Thành công của bệnh viện không chỉ nằm ở sự tận tụy đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên hành trình đón chào những thiên thần nhỏ. Mà còn đặc biệt ở khả năng mang lại hy vọng và niềm vui trọn vẹn cho những gia đình hiếm muộn tưởng chừng đã tuyệt vọng, với con số hàng trăm ca IVF thành công mỗi năm.

Tròn 25 năm về trước, Bệnh viện Từ Dũ đã ghi dấu ấn lịch sử khi chào đón ba “em bé ống nghiệm” đầu tiên của Việt Nam: Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy và Lưu Tuyết Trân. Sự kiện này không chỉ là kỳ tích y học mà còn là minh chứng cho năng lực vượt trội của Từ Dũ trong việc kế thừa và ứng dụng thành công các kỹ thuật IVF tiên tiến từ thế giới.

Từ đó đến nay, bệnh viện luôn giữ vững vị thế dẫn đầu, liên tục cập nhật các công nghệ mới và tối ưu hóa quy trình để mang lại tỷ lệ thành công cao nhất cho, chắp cánh cho những giấc mơ làm cha mẹ một cách an toàn và hiệu quả nhất. Theo số liệu được công khai, tính đến 2023, bệnh viện đón hơn 16.300 trẻ IVF ra đời, số lượt khám hiếm muộn mỗi năm dao động từ 55.000 đến 60.000 lượt.

Ảnh minh họa do AI hỗ trợ thực hiện

Đằng sau ánh hào quang của Từ Dũ là dấu ấn của GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc bệnh viện, người đã đặt viên gạch đầu tiên cho ngành thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược và lòng đam mê, bà đã đưa Từ Dũ trở thành đơn vị tiên phong trong việc tiếp cận các công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến nhất thế giới. Không ngoa khi nói rằng, chính sự dẫn dắt của bà đã mở ra một kỷ nguyên mới cho y học sinh sản Việt Nam, nơi những giấc mơ tưởng chừng bất khả thi được hiện thực hóa.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương được Bộ Y tế Quyết định giao là Bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật sản phụ khoa, có vai trò tiên phong trong lĩnh vực sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em. Với cơ sở vật chất hiện đại, được đầu tư bài bản và đồng bộ, cùng đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dạn, bệnh viện này từ lâu đã trở thành điểm đến ưu tiên của các cặp đôi hiếm muộn ở khu vực miền Bắc và cả nước.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự tận tâm của đội ngũ y tế đã giúp Bệnh viện Phụ sản Trung ương tạo nên những kỳ tích, mang lại niềm vui trọn vẹn cho hàng ngàn gia đình hiếm muộn mong con.

Ảnh minh họa do AI hỗ trợ thực hiện

Trong đó, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương là 1 trong những người tiên phong đặt nền móng cho kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Việt Nam. Với hơn 40 năm cống hiến, ông đã góp phần quan trọng trong việc thành lập và phát triển Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Năm 2000, các ca IVF đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện. Đỉnh cao của những nỗ lực này là sự ra đời của bé gái IVF đầu tiên vào ngày 26/6/2001 thông qua phương pháp mổ lấy thai tại bệnh viện. Đây là một thành tựu không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn củng cố niềm tin của các cặp đôi vào khả năng hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Sau đó, Trung tâm áp dụng thành công kỹ thuật giảm thiểu phôi chọn lọc năm 2001, tiếp đến các kỹ thuật cũng được áp dụng thành công như: xin noãn, kỹ thuật ICSI, đông tinh, đông lạnh/ rã đông phôi, noãn. lấy tinh trùng từ mào tinh (PESA/ICSI), chuyển phôi nang (Blastocyst), kỹ thuật phôi thoát màng…

Theo website bệnh viện, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia (IVF-PSTW) có đội ngũ các Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và điều trị vô sinh - hiếm muộn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm đã lên tới 50-60%.

Đây là một con số đáng ghi nhận trong bối cảnh kỹ thuật này đòi hỏi sự chính xác và chuyên môn cao. Tỷ lệ này không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của bệnh viện vào việc cập nhật công nghệ và đào tạo đội ngũ y bác sĩ. Chính vì thế, bệnh viện luôn là lựa chọn hàng đầu của các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Trong cộng đồng các cặp vợ chồng hiếm muộn chuẩn bị thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội là 1 địa chỉ “hot”, được nhắc đến với sự tin tưởng và kỳ vọng lớn.

Được thành lập ngày 1/6/2013, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện đã không ngừng phát triển, nhanh chóng trở thành một trong các địa chỉ uy tín, tin cậy, nổi tiếng trong lĩnh vực khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Ảnh minh họa do AI hỗ trợ thực hiện

Với hệ thống LAB và các trang thiết bị máy móc hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tận tâm, trách nhiệm với người bệnh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện tự hào là “Nơi chắp cánh ước mơ làm cha mẹ”, mang con yêu đến với hàng chục ngàn cặp vợ chồng mong con.

BSCKI Nguyễn Thị Nhã – Giám đốc TT Hỗ trợ sinh sản, bệnh viện Bưu Điện là người được các cặp vợ chồng hiếm muộn tôn vinh là “mẹ của nghìn con”. Bác sĩ Nhã cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn hết sức tâm huyết, nhiệt tình vận dụng khả năng chuyên môn, vận hành hiệu quả các trang thiết bị hiện đại. Theo website của bệnh viện, tỷ lệ làm IVF thành công tại đây là từ 65-70%.

Đó là lý do tại sao Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội trở thành lựa chọn ưu tiên của các cặp vợ chồng hiếm muộn, đặc biệt là những người tìm kiếm một địa chỉ đáng tin cậy tại khu vực miền Bắc.

Đặc biệt, từ năm 2016, bằng sự ủng hộ của các đối tác cũng như huy động nguồn lực nội tại, Bệnh viện Bưu điện có những chương trình thường niên hỗ trợ chi phí điều trị thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua Bệnh viện Bưu điện đã giúp hàng chục ngàn người trong độ tuổi sinh sản được kiểm tra, tầm soát sức khỏe sinh sản miễn phí, hỗ trợ nhiều cặp vợ chồng khó khăn hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ.

*Theo thông tin được công bố trên Website bệnh viện