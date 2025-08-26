27 tuổi phát hiện ung thư, Hari Won cho biết: “Từng khoảnh khắc bỗng trở nên vô giá”

Người thật, việc thật – Câu chuyện lần đầu được kể

Cộng đồng mạng vừa được phen "dậy sóng" khi Hari Won bất ngờ tái xuất. Nhưng lần này, cô không trở lại với một bản hit mới hay dự án phim đình đám, mà xuất hiện trong chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV". Trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi, Hari Won lần đầu kể về một dấu mốc quan trọng, cũng là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời: "Năm 27 tuổi, một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung."

Nhớ về khoảng thời gian đối diện với căn bệnh, Hari Won chia sẻ rằng, cô đã rất lo sợ và giật mình nhận ra "Bỗng nhiên từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống trở nên quý giá hơn bao giờ hết". Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung (UTCTC) đều do HPV gây ra và bình quân ước tính trên toàn thế giới, cứ mỗi phút có khoảng 3 bệnh nhân được chẩn đoán mắc một trong số các bệnh lý ung thư liên quan đến HPV. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một trong số đó", cô chia sẻ. Tuy vậy, Hari Won đã kiên cường chiến đấu, mạnh mẽ biến nỗi đau thành hành động vượt qua căn bệnh quái ác.

Những chia sẻ chân thật của Hari Won đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả.

Sau biến cố và nhìn lại quá trình chiến đấu với căn bệnh, Hari Won thấu hiểu rằng: ngoài kia vẫn còn nhiều người phụ nữ giống như cô, đã và đang phải đối mặt với nguy cơ từ HPV. Đó chính là động lực thôi thúc cô phải "lên tiếng" kể ra câu chuyện cá nhân, để không chỉ tự chữa lành cho mình mà còn truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức cho nhiều người phụ nữ khác trên hành trình chủ động bảo vệ sức khỏe.

Chọn kể ra câu chuyện đời mình để truyền đi nguồn cảm hứng sống khỏe

Lựa chọn tham gia vào Chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" do Bộ Y tế phát động, Hari Won tin rằng câu chuyện cá nhân của mình có thể chuyển hóa thành động lực, trở thành nguồn cảm hứng sống khỏe cho nhiều người hơn. "Tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình, phá vỡ định kiến và tiên phong trong việc phòng ngừa HPV. Giờ đây, tôi đứng trước bạn như là một chiến binh và là tiếng nói hy vọng, nhắc nhở mỗi phụ nữ rằng: các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cuộc đời của mình.", Hari Won kêu gọi mọi người quan tâm đến sức khỏe, chủ động phòng ngừa HPV để hạn chế lây nhiễm các týp HPV nguy cơ cao, từ đó phòng ngừa ung thư cổ tử cung, mụn cóc sinh dục và các bệnh lý ung thư do HPV gây ra.

Bên cạnh đó, sự lan tỏa rộng rãi từ câu chuyện của Hari Won giúp cho cộng đồng có góc nhìn cởi mở hơn, "bình thường hóa" những cuộc trò chuyện về HPV. HPV là vi rút lây truyền qua đường tình dục phổ biến và có thể lây nhiễm ở cả nam và nữ. Trong hầu hết các trường hợp, HPV có thể được đào thải khỏi cơ thể. Tuy nhiên, việc nhiễm dai dẳng HPV có thể dẫn đến tiền ung thư và ung thư cổ tử cung ở nữ giới và HPV có thể gây ra nhiều bệnh, kể cả ung thư ở nam giới.

Do đó, để dự phòng HPV và các bệnh lý ung thư liên quan, cả nam và nữ cần chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hãy tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng bệnh lý và ung thư do HPV, bao gồm vắc xin, lối sống an toàn, lành mạnh và tầm soát ung thư cổ tử cung.

Câu chuyện của Hari Won đang lan tỏa thông điệp tích cực đến cả cộng đồng.

Câu chuyện của Hari Won không dừng lại ở nghị lực vượt qua bệnh tật mà còn trở thành một minh chứng thực tiễn cho việc chủ động với sức khỏe. Khi một người phụ nữ đủ dũng cảm để lên tiếng, cô ấy không chỉ bảo vệ chính mình mà còn mở đường cho hàng ngàn người khác biết cách tự bảo vệ mình.

"Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" vừa là tên một chiến dịch, vừa là lời kêu gọi và niềm tin về một tương lai, nơi bất kỳ ai cũng có thể tự tin sống, yêu và mơ ước mà không còn lo sợ về căn bệnh âm thầm này. Mỗi câu chuyện, mỗi chia sẻ đều là sự chung tay góp phần tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp, giảm bớt gánh nặng từ HPV gây ra.

Hãy tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng bệnh lý và ung thư do HPV, gồm vắc xin, lối sống an toàn, lành mạnh và tầm soát ung thư cổ tử cung tại: https://hpv.vn/dia-diem-tu-van.

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này chỉ nhằm cung cấp kiến thức chung mà không thay thế cho tư vấn y khoa chuyên môn. Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế để có được tư vấn cụ thể và thông tin cập nhật nhất.