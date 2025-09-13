22 tuổi đã mắc ung thư kết tràng: Thói quen này “bào mòn” ruột non của giới trẻ

Tháng 8 vừa rồi, Tiểu Hạ (22 tuổi, Trung Quốc) liên tục xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị. Chủ quan vì còn trẻ, cậu nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn. Thế nhưng, tình trạng ngày càng nặng, từ táo bón chuyển sang tiêu chảy, ngày đi vệ sinh tới 7-8 lần. Cuối tháng 8, Tiểu Hạ bắt đầu đi ngoài phân đen, ăn uống kém, cơ thể suy kiệt. Lúc này, gia đình vội đưa đi viện.

Bác sĩ nhớ lại: “Khi nhập viện, sắc mặt cậu vàng vọt, môi nhợt nhạt, có biểu hiện thiếu máu rõ rệt, người run rẩy, thở dốc liên tục”. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ổ loét sâu ở tá tràng và một khối chiếm chỗ tại đại tràng sigma, chiếm gần nửa lòng ruột. Kết quả sinh thiết khẳng định: ung thư tuyến kết tràng đã di căn gan .

Gia đình sốc nặng: “Nó mới 22 tuổi thôi, sao đã ung thư…”. Được biết, Tiểu Hạ không có tiền sử gia đình mắc bệnh, nhưng lối sống sinh hoạt vô cùng bất lợi bao gồm thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, nghiện đồ ăn nhanh và lẩu nướng, “gà rán kèm bia” là sở thích bất di bất dịch. Táo bón kéo dài nhưng không hề đi khám, để rồi bệnh bùng phát ở tuổi còn quá trẻ. Hiện tại, cậu đang được hóa trị và sẽ chờ phẫu thuật khi tình trạng ổn định.

Ung thư đại trực tràng, “kẻ thù thầm lặng” trong ruột

Theo bác sĩ, ung thư đại trực tràng thường tiến triển âm thầm. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố: chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít chất xơ; hút thuốc, uống rượu; thừa cân, ít vận động; viêm ruột mạn tính hoặc yếu tố di truyền.

Bệnh ở giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng, nhưng khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, phân lẫn máu hoặc màu đen, mệt mỏi, sụt cân… thì thường đã muộn.

“Polyp tuyến là giai đoạn tiền ung thư, thường mất 5-8 năm mới tiến triển thành ung thư. Nếu phát hiện và cắt bỏ polyp sớm, chúng ta có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Nội soi đại tràng vẫn là phương pháp chính xác và hiệu quả nhất”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người bình thường nên bắt đầu tầm soát từ 50 tuổi, nhóm nguy cơ cao từ 40 tuổi. Nội soi định kỳ giúp phát hiện sớm, cắt bỏ tổn thương tiền ung thư, giảm tỷ lệ tử vong.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyên:

- Ăn uống điều độ, tăng rau xanh, hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung chất xơ.

- Hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn.

- Duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thường xuyên.

- Nói không với thuốc lá, rượu bia.

- Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya.

Nguồn và ảnh: Sohu