200.000 chiếc đèn trời khiến sân bay Thái Lan hủy hơn 100 chuyến bay, khách Việt cần lưu ý

Hơn 200.000 chiếc đèn trời dự kiến được thả trong dịp lễ hội Yi Peng và Loy Krathong khiến sân bay quốc tế Chiang Mai (Thái Lan) phải điều chỉnh lịch khai thác, hủy 108 chuyến bay và đổi giờ 80 chuyến khác.

Hành khách từ Việt Nam có kế hoạch đến thành phố này vào cuối tháng 11 cần chủ động kiểm tra lịch trình.

Theo Bangkok Post ngày 4/11, sân bay quốc tế Chiang Mai ghi nhận 108 chuyến bay bị hủy và 80 chuyến khác phải thay đổi lịch trình trước thềm hai lễ hội truyền thống Yi Peng và Loy Krathong. Các điều chỉnh áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 28/11, nhằm hạn chế rủi ro từ hoạt động thả đèn trời trong khu vực an toàn hàng không.

Nguyên nhân xuất phát từ dự báo có hơn 200.000 đèn trời và đèn khói được thả trong vùng an toàn bay của sân bay vào dịp lễ hội, đặc biệt trong hai ngày 24-25/11. Đây là thời điểm Chiang Mai thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hoạt động thả đèn truyền thống.

Người dân thả đèn trời trong lễ hội Yi Peng truyền thống tại Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Để bảo đảm an toàn, các hãng hàng không được đề nghị tránh khai thác chuyến bay từ 10h đến 12h ngày 24/11 và từ 19h ngày 24/11 đến 1h sáng hôm sau. Việc hạn chế các khung giờ này khiến thời gian hoạt động của sân bay giảm từ khoảng 20 giờ xuống còn 12 giờ mỗi ngày.

Theo NDTV, ngoài việc hủy và điều chỉnh lịch bay, sân bay Chiang Mai vẫn dự kiến phục vụ trung bình 210 chuyến bay mỗi ngày trong dịp lễ hội. Vào những ngày cao điểm, lượng chuyến có thể tăng lên 232, cao hơn khoảng 10% so với ngày thường.

Việc hàng nghìn chiếc đèn được thả lên bầu trời không chỉ tạo nên khung cảnh đặc trưng của lễ hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với hoạt động hàng không. Đèn trời có thể trôi vào đường bay, gây cản trở máy bay trong quá trình cất, hạ cánh hoặc ảnh hưởng đến động cơ nếu bị hút vào bên trong.

Trước tình hình này, sân bay Chiang Mai tăng cường kiểm tra khu vực khai thác, thông báo cho phi công về thời gian thả đèn và phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến đường bay.

Khách Việt đến Chiang Mai cần lưu ý gì?

Việc điều chỉnh lịch khai thác có thể tác động đến kế hoạch di chuyển của du khách quốc tế, trong đó có hành khách Việt Nam lựa chọn Chiang Mai làm điểm đến vào cuối tháng 11.

Đối với những người bay thẳng từ TP.HCM đến Chiang Mai hoặc nối chuyến qua Bangkok, việc theo dõi thông báo từ hãng hàng không là điều cần thiết. Đặc biệt, hành khách có chuyến bay trong khoảng ngày 21-28/11 nên kiểm tra lại giờ khởi hành, thời gian nối chuyến và tình trạng vé trước khi ra sân bay.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận cụ thể chuyến bay nào từ Việt Nam nằm trong danh sách 108 chuyến bị hủy. Các điều chỉnh được công bố hiện tập trung tại sân bay quốc tế Chiang Mai. Do đó, du khách có chuyến bay từ Việt Nam sang Chiang Mai khoảng thời gian này cần lưu ý kiểm tra thông tin chuyến bay liên tục từ hãng hàng không để tránh các thay đổi ngoài dự kiến.

Trong dịp này, người dân và du khách cùng thả những chiếc đèn giấy phát sáng lên bầu trời đêm, tạo nên khung cảnh hàng nghìn đốm sáng bay lên cùng lúc. Ảnh: NDTV.

Yi Peng là lễ hội truyền thống gắn với văn hóa Lanna ở miền Bắc Thái Lan, đặc biệt nổi tiếng tại Chiang Mai. Trong dịp này, người dân và du khách cùng thả những chiếc đèn giấy phát sáng lên bầu trời đêm, tạo nên khung cảnh hàng nghìn đốm sáng bay lên cùng lúc.

Lễ hội thường diễn ra cùng thời điểm với Loy Krathong, sự kiện truyền thống trong đó người dân thả những chiếc hoa đăng nhỏ trên sông, hồ và các mặt nước để bày tỏ lòng biết ơn và gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp.

Những hoạt động này đã trở thành điểm thu hút du lịch nổi bật của Chiang Mai, nhưng quy mô thả đèn ngày càng lớn cũng đặt ra thách thức về an toàn hàng không. Việc sân bay phải điều chỉnh lịch bay cho thấy bài toán cân bằng giữa gìn giữ di sản văn hóa, phát triển du lịch và bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải.

Nguồn: Bangkok Post, NDTV