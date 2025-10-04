2 vợ chồng diễn viên bước vào chung cư rồi "tan biến" như sương khói, 9 năm vẫn chưa ai tìm ra

Trong thế giới showbiz Hàn Quốc, nơi ánh hào quang thường che lấp những bi kịch cá nhân, vụ mất tích của cặp vợ chồng diễn viên Choi Sung Hee và Jeon Min Geun vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất, khiến dư luận ám ảnh suốt gần một thập kỷ. Ngày 28/5/2016, cặp đôi mới cưới 6 tháng này bước vào căn hộ chung cư tại khu Gwangalli, quận Suyeong, Busan, nhưng từ đó biến mất không dấu vết, như "sương khói" tan biến giữa không trung.

Không có dấu hiệu đấu tranh, không thi thể, không manh mối rõ ràng – chỉ còn lại những camera CCTV ghi lại hình ảnh cuối cùng của họ, một chú chó bị bỏ lại trong tình trạng thảm hại, và những tin nhắn lạ lùng từ điện thoại của họ. Đến năm 2025, sau 9 năm, đây vẫn là một “vụ án lạnh” (cold case): không thi thể, không dấu vết rời khỏi khu nhà, không manh mối rành mạch để tìm ra sự thật.

Profile đôi vợ chồng trước khi mất tích

Choi Sung Hee, sinh năm 1983, là một nữ diễn viên sân khấu khá nổi tiếng ở Busan, chuyên biểu diễn kịch và giảng dạy diễn xuất tại các học viện địa phương. Cô được bạn bè miêu tả là người tận tụy với công việc, chăm sóc thú cưng chu đáo, và có tính cách vui vẻ, không hay vắng mặt đột ngột trong các buổi tập. Tuy nhiên, Choi Sung Hee mắc chứng trầm cảm nặng, từng cố tự tử bằng cách uống quá liều thuốc ngủ, và nghiện thuốc an thần – đơn thuốc cuối cùng của cô là vào tháng 3/2016. Trước khi mất tích, cô được cho là đang mang thai khoảng 7-8 tuần. Cô từng tin vui mà cô chia sẻ với bạn bè, dẫn đến việc ngừng dùng thuốc chống trầm cảm.

Jeon Min Geun sinh năm 1982, lớn hơn vợ 1 tuổi, từng học nhạc và chơi trong một ban nhạc trước khi chuyển sang kinh doanh nhà hàng. Anh có mối quan hệ tình cảm phức tạp: từ thời trung học, Jeon Min Jeon có mối tình đầu kéo dài, hết chia tay lại tái hợp với một người phụ nữ tên Jang Mi Jin (tên giả). Họ chia tay vì gia đình phản đối, nhưng mối quan hệ vẫn lén lút tiếp tục.

Cặp đôi kết hôn từ tháng 11/2015

Jeon Min Geun gặp Choi Sung Hee trong giai đoạn khó khăn sau khi chia tay Jang Mi Jun, họ nhanh chóng yêu nhau nhưng cũng chia tay ngắn ngủi – lúc này Choi Sung Hee được chẩn đoán trầm cảm. Sau đó, Jeon Min Geun cầu hôn Choi Sung Hee, và họ kết hôn vào tháng 11/2015, chỉ 6 tháng trước khi biến mất.

Cặp đôi sống giản dị, không nợ nần, không bảo hiểm lớn, và không có dấu hiệu xung đột lớn. Tuy nhiên, Jeon Min Geun có điện thoại thứ hai để liên lạc với Jang Mi Jin, và mối đe dọa từ người tình cũ đã ảnh hưởng đến hôn nhân của họ – Choi Sung Hee từng phải đổi tên và số điện thoại để tránh bị quấy rối.

Vụ mất tích bí ẩn: 2 người lớn "tan biến" như sương khói

Vụ việc diễn ra vào cuối tháng 5/2016, một đêm bình thường ở Busan. Khoảng 22-23 giờ ngày 27/5, CCTV thang máy ghi lại hình ảnh Choi Sung Hee về nhà sau khi mua sắm tạp hóa, tay xách túi đồ. Cô sống ở tầng 15 của chung cư, nơi có hệ thống camera dày đặc – 22 chiếc bao phủ lối vào, thang máy, gara và lối ra. Đến 3 giờ sáng ngày 28/5, Jeon về nhà sau khi uống rượu với đồng nghiệp – đây là footage cuối cùng của anh. Không có CCTV nào ghi lại cảnh họ rời đi, dù cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng.

CCTV ghi được cảnh đôi vợ chồng vào nhà mà không ghi được cảnh họ trở ra

Sau đó, những điều lạ lùng bắt đầu xảy ra. Vào ngày 28/5, Jeon Min Geun nhắn tin cho nhân viên nhà hàng báo sẽ không làm việc trong 1-2 tháng, gửi tiền cho họ để duy trì nhà hàng. Điện thoại của anh phát tín hiệu lần cuối lúc 9 giờ sáng tại trạm xe buýt ở Gijang-eup, Busan.

Đến ngày 29/5, 1 đồng nghiệp ở nhà hát gọi điện cho Choi Sung Hee, người được cho là Jeon Min Geun nghe máy và nói vợ không thể đi làm. Vì người đồng nghiệp này chưa từng nghe giọng chồng của Choi Sung Hee nên không chắc đó có phải là Jeon Min Geun không. Từ số điện thoại của nữ diễn viên gửi tin nhắn đến trợ lý đạo diễn: "Em không thể tập hôm nay vì không khỏe".

Sang ngày 30/5, số điện thoại của Choi Sung Hee gửi tin nhắn cho đoàn kịch báo sẽ nghỉ 1 thời gian. Tin nhắn dùng ngôn ngữ trang trọng lạ thường, khác với phong cách thân mật thường ngày của cô. Trợ lý gọi lại nhưng máy tắt. Jeon Min Geun gọi cho nhân viên đoàn kịch, giọng mệt mỏi và lạ, xin lỗi vì vợ nhập viện. Người chồng cho biết nữ diễn viên "nhập viện vì dùng thuốc như lần trước". Tuy nhiên những bệnh viện xung quanh đều xác nhận không có hồ sơ của Choi Sung Hee. Lần cuối cô đến bệnh viện lấy thuốc đã là từ tháng 3/2016.

Giọng văn trong tin nhắn Choi Sung Hee gửi rất khác mọi khi

Cuộc điều tra và những phát hiện bất ngờ

Gia đình Jeon Min Geun liền báo cảnh sát. Ban đầu, cha ruột và mẹ kế của người đàn ông này rất tích cực hợp tác điều tra. Đến ngày 2/6, từ số điện thoại của Jeon Min Geun gửi cho cha tin nhắn "Con ổn" rồi tắt hẳn. Tín hiệu điện thoại của Choi Sung Hee xuất hiện lần cuối là vào 22h ngày 2/6, gần nhà mẹ ruột của Jeon Min Geun ở phường Cheonho, Seoul.

Điện thoại của nữ diễn viên phát tín hiệu từ tận Seoul xa xôi

Cảnh sát đã khám xét nhà của cặp đôi và phát hiện đồ tạp hóa được để nguyên trên bàn ăn chưa mở, bên cạnh là chén dĩa bẩn và rác chưa vứt. Trong bồn rửa còn thực phẩm chưa sơ chế, trong xe dưới tầng hầm còn có 1 số món đồ tạp hóa chưa được mang lên nhà. Căn hộ không có dấu hiệu đột nhập hay ẩu đả: không máu, không DNA lạ. Chú chó của Choi Sung Hee bị bỏ lại trong tình trạng đói khát, phân vãi khắp nơi, trái với tính cách yêu thương động vật của cô. Xe hơi vẫn đỗ ở gara, ví tiền, hộ chiếu và laptop biến mất – gợi ý họ mang theo nhưng không dùng phương tiện cá nhân.

Căn hộ vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết đột nhập hay xô xát

Cảnh sát Busan mở cuộc điều tra ngay sau nhận được tin báo mất tích. Đã có hơn 70 sĩ quan xem xét hàng trăm giờ CCTV từ chung cư, trạm xe buýt, ga tàu, tuy nhiên không manh mối nào về việc họ rời đi. Có thể nói rằng vợ chồng Choi Sung Hee - Jeon Min Geun đã biến mất như 1 làn khói. Có giả thiết cho rằng vợ chồng diễn viên đi ra ngoài bằng thang bộ thoát hiểm. Tuy nhiên ở ngay lối cầu thang có 1 camera. Chỉ có 1 điểm mù duy nhất rất khó phát hiện ở dưới camera. Như vậy, phải là "cao thủ" mới có thể thoát khỏi tầm ghi hình của camera tòa nhà cũng như khu vực xung quanh.

Rất khó để né được CCTV

Đến tháng 9/2016, một phụ nữ trung niên dùng số an sinh xã hội của Choi Sung Hee để lấy thuốc trầm cảm tại phòng khám. Người này bị nghi là người nhà Jeon Min Geun, nhưng cha của người đàn ông này đã phủ nhận. Vụ án được chuyển sang điều tra mở năm 2019 sau 2 năm 10 tháng bế tắc. Cảnh sát loại trừ 99/100 giả thiết, tập trung vào nghi phạm chính: Jang Mi Jin - người tình cũ của Jeon Min Geun. Cô bị bắt ở Na Uy năm 2017 theo yêu cầu dẫn độ của Interpol, nhưng tòa Na Uy từ chối vì thiếu chứng cứ trực tiếp – Bộ Tư pháp Hàn bỏ lỡ thời hạn kháng cáo. Jang Mi Jin từ chối hợp tác, thuê luật sư và tránh phỏng vấn.

Nghi phạm và động cơ: Bóng ma từ quá khứ

Jang Mi Jin là mối tình đầu của Jeon Min Geun từ thời trung học, có mối quan hệ hết hợp lại tan, chia tay vì gia đình ngăn cấm. Jang Mi Jin kết hôn ngắn ngủi năm 2004, ly hôn chỉ sau 1,5 tháng vì nghi ngoại tình với Jeon Min Geun. Sau đó, cô gái này tái hôn và chuyển đến Na Uy năm 2014. Jang Mi Jin sảy thai vào tháng 3/2015, dẫn đến trầm cảm nặng. Jang Mi Jin bắt đầu gửi tin nhắn đe dọa Jeon Min Geun và Choi Sung Gee, trách họ "phá hủy cuộc đời mình", thậm chí đe dọa giết nữ diễn viên trước đám cưới. Nữ diễn viên phải tư vấn tâm lý, còn Jeon Min Geun thuê vệ sĩ cho lễ cưới.

Jang Mi Jin về Busan tháng 5/2016, ngay sau khi Choi Sung Hee thông báo mang thai. Người phụ nữ này không báo cho gia đình ở nhà tắm hơi và tiêu tiền mặt, dường như muốn che giấu tung tích. Cô đổi vé về Na Uy sớm ngày 7/6/2016, ngay sau khi cảnh sát tiến hành điều tra được 5 ngày. Cảnh sát nghi ngờ động cơ có thể là ghen tuông và ám ảnh: Jang Mi Jin sảy thai trước đó, trách Jeon Min Geun, và phản đối hôn nhân của anh và đặc biệt là ghen tỵ với Choi Sung Hee lúc đó đã mang thai.

Jang Mi Jin là nghi phạm số 1

Jang Mi Jin là nghi phạm số 1 nhưng gia đình Jeon Min Geun cũng đáng nghi không kém. Trong khi bố mẹ Choi Sung Hee suy sụp và tuyệt vọng, thì bố mẹ Jeon Min Geun lại không như vậy. Mẹ kế của người đàn ông này nói: "Tôi không biết gì cả, tôi tin là Min Geun đang an toàn ở đâu đó". Bố Jeon Min Geun ban đầu là người báo án và rất chủ động hợp tác điều tra, nhưng thái độ của ông sớm thay đổi.

Điều này làm dấy lên nghi vấn Jeon Min Geun đã hợp tác với Jang Mi Jin sát hại Choi Sung Hee, rồi cặp đôi này đã cao chạy xa bay. Khi truyền thông liên hệ, mẹ kế của Jeon Min Geun nói: "Người ta có thể nghĩ rằng con trai tôi làm hại con dâu, nhưng con tôi không phải loại người đó". Còn bố của Jeon Min Geun bực tức: "Con dâu tôi luôn nói muốn đi đâu đó thật xa, sao các anh không tìm ở ngôi chùa nào đó. Tôi phải bảo vệ con trai mình chứ". Bố và mẹ kế Jeon Min Geun cũng đã chuyển nhà đi nơi khác sau khi con trai và con dâu mất tích 1 thời gian. Chỉ có mẹ ruột kiên quyết đến gặp Jang Mi Jin ở Na Uy mong cô nói ra sự thật, nhưng đã bị xin lệnh cấm say đó.

Mẹ ruột Jeon Min Geun đến gặp Jang Mi Jin nhưng sau đó đã bị tòa án cấm

Các giả thiết và nỗi ám ảnh sau 9 năm

Có 4 giả thiết chính được nếu ra trong vụ án này. Giả thiết đầu tiên là đôi vợ chồng này tự biến mất, dùng tiền mặt, né tránh CCTV chung cư. Tuy nhiên giả thiết này không mấy thuyết phục bởi cả dữ liệu CCTV khu vực xung quanh, bến xe, đường phố cũng không cho kết quả gì. Giả thiết số 2 là Jeon Min Geun giết vợ, tuy nhiên ở hiện trường không có chứng cứ. Giả thiết số 3 là đã có sát thủ đột nhập hoặc dẫn dụ cặp vợ chồng ra ngoài, rồi mới giết họ.

Giả thiết thứ 4 được nhiều người tin tưởng nhất. Theo đó, có thể Jang Mi Jin đã thuê 1 căn hộ khác trong tòa chung cư, dụ họ đến để sát hại và đây mới là hiện trường chính. Vì CCTV không ghi được hình ảnh Jang Mi Jin xuất hiện gần chung cư, nên rất có thể cô gái này đã thuê sát thủ thực hiện thủ đoạn trên. Nhưng vì không đủ bằng chứng nên cảnh sát cũng không thể kết tội Jang Mi Jin.

Vụ mất tích của vợ chồng diễn viên Choi Sung Hee đã trở thành bí ẩn lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Giữa thành phố Busan nhộn nhịp đầy rẫy camera, nhưng cặp đôi lại biến mất như 1 làn khói. Đã 9 năm trôi qua nhưng bố mẹ của Choi Sung Hee vẫn không bỏ cuộc. Họ hy vọng con gái sẽ trở về, hoặc chân tướng vụ việc sẽ được làm rõ.

Mẹ nữ diễn viên nói trong nước mắt: "Nếu chúng tôi bỏ cuộc, chúng tôi cảm thấy như đang bỏ rơi con gái mình vậy. Tôi chỉ hy vọng con bé vẫn còn đang sống ở đâu đó. Làm sao 1 đứa trẻ lớn lên xinh đẹp như vậy có thể biến mất không dấu vết?". Bố diên viên Choi Sung Hee tiếp tục: "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tìm thấy con bé. Toàn bộ chuyện này thật không thể tin được. Chúng tôi hoàn toàn không hay biết gì trước khi mọi chuyện xảy ra. Nghĩ về việc con bé phải chịu đựng biết bao điều khiến trái tim người làm cha mẹ tan vỡ. Chúng tôi không thể ngủ nổi mỗi đêm".

Bạn bè của Choi Sung Hee cũng rất đau buồn trước sự mất tích bí ẩn của nữ diễn viên. Trên chương trình I Really Wanted To Say This, họ nói: "Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu, chúng tớ nhớ cậu nhiều lắm". Sau 9 năm đằng đẵng, vẫn chưa có tung tích của cặp vợ chồng diễn viên. Không thi thể, họ vẫn được liệt kê là "mất tích", nhưng hy vọng khám phá được sự thật ngày càng mong manh.